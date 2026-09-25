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बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन, UP-बिहार समेत 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 70 Kmph की रफ्तार से चलेगी हवा

बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव ने देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल दिया है. मौसम विभाग ने 25 सितंबर को यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ समेत कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. दिल्ली-NCR में भी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है.

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बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव ने देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल दिया है. (File Photo-PTI)
बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव ने देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल दिया है. (File Photo-PTI)

बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव (Deep Depression) के असर से पूर्वी और मध्य भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर तेज हो सकता है. मौसम विभाग (IMD) ने 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ समेत कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

कई राज्यों में बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट है. कुछ जगहों पर हवाओं की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कई हिस्सों में 25 सितंबर को बिखरी हुई बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली-NCR समेत आसपास के इलाकों में बारिश का यह असर 29 सितंबर तक बना रह सकता है. इस दौरान बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर गरज-चमक की स्थिति बन सकती है.

यूपी में बारिश और आंधी का अलर्ट

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बंगाल की खाड़ी में बने वेदर सिस्टम का असर उत्तर प्रदेश, खासकर राज्य के पूर्वी हिस्से में देखने को मिल रहा है. पूर्वांचल के जिलों में 24 सितंबर को जमकर बारिश हुई. आईएमडी के मुताबिक 25 और 26 सितंबर को भी पूर्वी यूपी में बहुत भारी बारिश हो सकती है. उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तेज सतही हवाएं भी चल सकती हैं. ऐसे में बारिश के साथ अचानक मौसम बदलने और बिजली चमकने का असर देखने को मिल सकता है.

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वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, चंदौली, भदोही, सोनभद्र, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और अंबेडकर नगर में भारी बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की स्थिति बन सकती है.

बिहार-झारखंड में भी जोरदार बारिश

बिहार में 25 सितंबर को कई हिस्सों में व्यापक बारिश का अनुमान है. कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि कई जगहों पर बारिश के तेज दौर देखने को मिल सकते हैं. राज्य में तेज हवाओं, गरज और बिजली चमकने की भी संभावना है. झारखंड में अगले 24 घंटे मौसम के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेंगे. रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा 11 जिलों में येलो अलर्ट है.

पहाड़ी राज्यों में भी मौसम बिगड़ेगा

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 25 सितंबर को भारी बारिश, गरज-चमक और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ अन्य इलाकों में भी बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है.

राजस्थान में 27 सितंबर तक बारिश

राजस्थान में भी मॉनसून की गतिविधियां बनी रहेंगी. पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, सीकर, झुंझुनूं और चित्तौड़गढ़ में 25 सितंबर को कई जगहों पर बारिश हो सकती है. यह सिलसिला 27 सितंबर तक जारी रहने का अनुमान है. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, पाली, बालोतरा, फलोदी और सिरोही में भी कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है.

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मध्य भारत में बारिश और तेज हवा

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 25 सितंबर को बारिश का दौर तेज रह सकता है. पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी है. छत्तीसगढ़ में तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है. इन इलाकों में गरज, बिजली चमकने और आंधी की स्थिति भी बन सकती है.

महाराष्ट्र में अनंत चतुर्दशी के दिन कोंकण क्षेत्र में बारिश अपेक्षाकृत कम रहने का अनुमान है. हालांकि मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, लातूर, परभणी, बीड, जालना, धाराशिव, हिंगोली और अंबाजोगाई में कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना है. भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और गोंदिया के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अलर्ट

बंगाल की खाड़ी पर बना गहरा दबाव पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मौसम को प्रभावित कर रहा है. इसके चलते 25 सितंबर से शनिवार तक पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरदुआर में भी बारिश का अनुमान है.

समुद्र में तेज हवाओं को देखते हुए आईएमडी ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों के पास मछुआरों को शुक्रवार तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है. इस दौरान हवा की रफ्तार 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है. ओडिशा में भी 25 सितंबर को कई हिस्सों में व्यापक बारिश होने का अनुमान है. कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश के साथ गरज, बिजली और तेज हवाएं चल सकती हैं.

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पूर्वोत्तर से दक्षिण भारत तक बारिश

पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में बारिश का अलर्ट है. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश के साथ कई इलाकों में आंधी और बिजली गिरने की आशंका है. दक्षिण भारत में भी कई राज्यों में मौसम सक्रिय रहेगा. रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में बारिश हो सकती है. तटीय कर्नाटक, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भी बारिश का अनुमान है. तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में गरज-चमक और आंधी की चेतावनी है.

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