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'मैं खुद को खत्म कर रहा हूं...' आधी रात, चलती कार, बैंक मैनेजर ने सीने पर रखा तमंचा और चला दी गोली!

जौनपुर के बक्सा में वाराणसी-लखनऊ हाइवे पर देर रात यूनियन बैंक मैनेजर दुर्गेश श्रीवास्तव ने चलती कार में खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया. अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकरा गई। शीशा तोड़कर निकाले गए दुर्गेश को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया. मौके से तमंचा और सुसाइड नोट बरामद हुआ है.

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बैंक मैनेजर दुर्गेश ने चलती कार में खुद को गोली मारी (Photo: ITG)
बैंक मैनेजर दुर्गेश ने चलती कार में खुद को गोली मारी (Photo: ITG)

Uttar Pradesh News: जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र में वाराणसी-लखनऊ हाइवे पर गुरुवार की देर रात बैंक मैनेजर ने चलती कार में गोली मारकर सुसाइड कर लिया. गोली लगने से कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गयी. बैंक मैनेजर के शव को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया. कार की तलाशी लेने पर कार के अंदर से असलहा और सुसाइड नोट बरामद किया गया है.

लखनऊ निवासी दुर्गेश श्रीवास्तव जौनपुर के यूनियन बैंक की बदलापुर शाखा में बतौर बैंक मैनेजर तैनात थे. दुर्गेश का परिवार जौनपुर शहर में रहता था. दुर्गेश गुरुवार की देर रात वाराणसी -लखनऊ हाइवे पर कार से जा रहे थे. गाड़ी जब बक्सा थाना क्षेत्र पर एक ढाबे के पास पहुंची तभी दुर्गेश ने सीने से तमंचा सटा कर गोली चला दी. गोली लगने के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से जा टकराई.

आसपास के लोगों को लगा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है. लोग गाड़ी के पास पहुंचे तो गाड़ी का दरवाजा लॉक था. शीशा तोड़कर किसी तरह दुर्गेश को बाहर निकाला गया. उपचार के लिए दुर्गेश को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जा गया. जांच के बाद डॉक्टर ने दुर्गेश को मृत घोषित कर दिया.

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घटना के बारे में जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि चलती कार में तमंचे से दुर्गेश ने खुद को गोली मार ली. कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई. उन्होंने बताया कि कार से तमंचा और एक लेटर बरामद हुआ है. 

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लेटर में लिखा था कि मैं अपना जीवन स्वयं समाप्त कर रहा हूं, इसके लिए किसी को दोष न दिया जाए. मैं सभी से माफी चाहता हूं. उन्होंने बताया कि शव को कमरे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. फील्ड यूनिट सुसाइड लेटर की जांच कर रही है. 

नोट:- अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.

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