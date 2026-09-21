Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 21 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे मजबूत होकर 95.81 पर बंद हुआ है. वहीं, रक्षा मंत्रालय ने 21 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में टी-72 और टी-90 टैंकों के लिए ऑक्सिलरी पावर यूनिट खरीदने का ₹586 करोड़ का अनुबंध किया है. इन खबरों के अलावा, पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तीनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया है. पढ़ें सोमवार शाम की बड़ी खबरें

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रुपये ने पकड़ी मजबूती... डॉलर के मुकाबले 15 पैसे चढ़ा, आगे क्या रहेगा रुख?

भारतीय रुपये ने सोमवार को डॉलर के मुकाबले गिरावट का सिलसिला थामते हुए मजबूती दर्ज की. पिछले कारोबारी सत्र में 95.96 के स्तर पर बंद हुआ रुपया सोमवार को 95.81 पर पहुंच गया. यानी रुपये में 15 पैसे की बढ़त रही. रुपये की इस मजबूती में अमेरिका और ईरान के बीच संभावित बातचीत की उम्मीद का भी योगदान रहा है.

पूर्व PM इमरान खान की सोती बहन को उठाकर ले गई PAK पुलिस, दरवाजा तोड़ बेडरूम तक पहुंची

पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तीनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया है. लाहौर पुलिस ने पहले इमरान खान की बहन अलीमा को गिरफ्तार किया था अब पुलिस ने डॉ उजमा खान और नौरीन नियाजी को गिरफ्तार किया है. पाकिस्तान पुलिस ने ये कदम 27 सितंबर को इमरान की पार्टी के देशव्यापी प्रदर्शन से पहले उठाया है.

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T-72 और T-90 टैंक इंजन बंद होने पर भी दागेंगे गोला, सरकार ने की बड़ी डील

रक्षा मंत्रालय ने 21 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में टी-72 और टी-90 टैंकों के लिए ऑक्सिलरी पावर यूनिट खरीदने का 586 करोड़ रुपये का अनुबंध किया है. रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में यह डील पूरा हुआ. यह खरीद आर्मर्ड प्लेटफॉर्म के महत्वपूर्ण उप-प्रणालियों के स्वदेशीकरण की दिशा में बड़ा कदम है.

सोनिया गांधी के खिलाफ वोटर लिस्ट विवाद में रिवीजन पिटीशन मंजूर, 29 सितंबर को अगली सुनवाई

सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने से जुड़े मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन मंजूर कर ली है. कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के उस पुराने आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मामले में FIR की मांग खारिज की गई थी. राऊज एवेन्यू कोर्ट में अब इस मामले पर 29 सितंबर को फिर सुनवाई होगी.

चढ़ावा चोरी केस: 'दो दिन में दाखिल होगी चार्जशीट', सुप्रीम कोर्ट में बोली यूपी सरकार

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की स्वतंत्र जांच की मांग वाली 4 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट को बताया कि इस मामले में दो दिनों में चार्जशीट दाखिल होगी, क्योंकि मामले में पहली गिरफ्तारी को 90 दिन 25 सितंबर को पूरे हो रहे हैं. मामले की स्टेटस रिपोर्ट रजिस्ट्री में भेज दी गई है.

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बिना टिकट यात्रा करने वालों पर सेंट्रल रेलवे का शिकंजा, 5 महीने में वसूले ₹140.8 करोड़

सेंट्रल रेलवे ने अप्रैल से अगस्त के बीच बिना टिकट यात्रा करने वाले 18 लाख यात्रियों से ₹140.8 करोड़ वसूल किए हैं. यह रकम पिछले साल के मुकाबले जुर्माने के तौर पर वसूली गई धनराशि से 40% फीसदी ज्यादा है. इस दौरान औसतन हर दिन करीब 11 हजार यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और लगभग ₹92 लाख प्रतिदिन की राशि वसूली गई.

रूस के संसदीय चुनाव में पुतिन की पार्टी का दबदबा, यूनाइटेड रशिया ने जीतीं 450 में 355 सीटें

रूस के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समर्थित यूनाइटेड रशिया पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है. केंद्रीय चुनाव आयोग की प्रमुख एला पैमफिलोवा ने कहा कि शुरुआती नतीजों के अनुसार यूनाइटेड रशिया को कुल 450 में से करीब 355 सीटें मिल सकती हैं. यह 2022 में यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने के हमले के बाद पहला संसदीय चुनाव है.

दुबई के शासक के छोटे भाई शेख अहमद का निधन, अमीरात में 10 दिन का शोक

दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम के छोटे भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मकतूम का सोमवार सुबह 76 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके निधन के बाद दुबई में 10 दिन के आधिकारिक शोक की घोषणा की गई है. इस दौरान पूरे अमीरात में झंडे आधे झुके रहेंगे. शेख अहमद दुबई इंटरनेशनल मरीन क्लब की स्थापना से जुड़े थे.

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बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह देंगे इस्तीफा, बीजेपी से हैं MLC

भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी अवधेश नारायण सिंह ने बिहार विधान परिषद के सभापति पद से इस्तीफा दे दिया है. एनडीए गठबंधन में फॉर्मूले के तहत अब विधान परिषद के सभापति का पद JDU के कोटे में जाना है. बताया जा रहा है कि अब जेडीयू एमएलसी रामवचन राय को जिम्मेदारी मिल सकती है.

जयशंकर 26 सितंबर को UNGA को करेंगे संबोधित, अमेरिकी टैरिफ पर चर्चा संभव

विदेश मंत्री एस. जयशंकर 26 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करेंगे. इस यात्रा के दौरान वो कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में भाग लेंगे. 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र की अध्यक्षता बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान कर रहे हैं, जिन्हें जून में इस पद के लिए चुना गया था.

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