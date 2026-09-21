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दुबई के शासक के छोटे भाई शेख अहमद का निधन, अमीरात में 10 दिन का शोक

शेख अहमद बिन राशिद अल मकतूम का 76 साल की उम्र में निधन हो गया. दुबई में 10 दिन का आधिकारिक शोक घोषित किया गया है. उनके निधन पर शाही परिवार ने संवेदना व्यक्त की.

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शेख अहमद बिन राशिद अल मकतूम का निधन. (Photo: X/ @MohamedBinZayed)
शेख अहमद बिन राशिद अल मकतूम का निधन. (Photo: X/ @MohamedBinZayed)

दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम के छोटे भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मकतूम का सोमवार सुबह 76 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके निधन के बाद दुबई में 10 दिन के आधिकारिक शोक की घोषणा की गई है. इस दौरान पूरे अमीरात में झंडे आधे झुके रहेंगे.

शेख अहमद के निधन पर शेख मोहम्मद ने अपने भाई को याद करते हुए भावुक संदेश साझा किया. उन्होंने कहा कि अहमद उनकी आंखों से दूर जरूर हो गए हैं, लेकिन दुआओं और दिल में हमेशा रहेंगे.

कौन थे शेख अहमद?

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दुबई के खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, शेख अहमद, दुबई के शासक परिवार के प्रमुख सदस्यों में शामिल थे. उन्होंने दुबई पुलिस और पब्लिक सिक्योरिटी के डिप्टी चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाली. वह अल वस्ल स्पोर्ट्स क्लब के चेयरमैन भी रहे. उनका सैन्य क्षेत्र से भी लंबा जुड़ाव रहा. ब्रिटेन की रॉयल मिलिट्री अकादमी सैंडहर्स्ट से पढ़ाई के बाद वह दुबई के सेंट्रल मिलिट्री रीजन में शामिल हुए. बाद में इसकी कमान भी संभाली.

अल वस्ल क्लब से करीब 60 साल का रिश्ता

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शेख अहमद का अल वस्ल क्लब से करीब छह दशक पुराना रिश्ता था. क्लब की शुरुआती व्यवस्था तैयार करने से लेकर उसके विस्तार तक वह इससे जुड़े रहे. उनके नेतृत्व में अल वस्ल फुटबॉल समेत कई खेलों में UAE के प्रमुख क्लबों में शामिल हुआ. इसके अलावा, घुड़दौड़ को बढ़ावा देने में भी उनकी भूमिका रही. जाबेल अली रेसकोर्स की स्थापना के साथ अल अदियात और दुबई हॉर्स रेसिंग सेंटर जैसे प्रयासों से उनका नाम जुड़ा रहा.

समुद्री खेलों में भी सक्रिय रहे

शेख अहमद दुबई इंटरनेशनल मरीन क्लब की स्थापना से जुड़े थे. 1988 में वह इसके पहले चेयरमैन बने. 1989 में विक्ट्री टीम की स्थापना में भी उनकी भूमिका रही.

UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भी शेख अहमद के निधन पर शोक जताया. दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने अपने चाचा को तअजियात (श्रद्धांजलि) दी. दुबई में सोमवार से शुरू हुआ 10 दिन का आधिकारिक शोक इस दौरान जारी रहेगा और अमीरात में झंडे आधे झुके रहेंगे.
 

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