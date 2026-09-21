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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में HRA बढ़ा तो कितनी बढ़ेगी सैलरी? समझें L1 और L10 का पूरा हिसाब

8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं. फिटमेंट फैक्टर और बेसिक सैलरी के साथ अब HRA बढ़ाने की मांग भी जोर पकड़ रही है. कर्मचारी संगठन शहरों में बढ़ते किराए और रहने के खर्च को देखते हुए HRA की मौजूदा दरें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

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कर्मचारी संगठन आज की महंगाई और किराए के हिसाब से मौजूदा HRA रेट को तार्किक नहीं मान रहे. (Photo: ITG/@Gfx)
कर्मचारी संगठन आज की महंगाई और किराए के हिसाब से मौजूदा HRA रेट को तार्किक नहीं मान रहे. (Photo: ITG/@Gfx)

केंद्रीय कर्मचारियों की नजर इन दिनों 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर टिकी है. फिटमेंट फैक्टर से लेकर बेसिक सैलरी और पेंशन तक, कर्मचारी और पेंशनर संगठन अपनी-अपनी मांगें आयोग के सामने रख रहे हैं. इसी बीच हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को लेकर भी मांग तेज हो गई है. वजह है शहरों में लगातार बढ़ता किराया और रहने का खर्च. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा HRA रेट को आज की महंगाई और किराए के हिसाब से बढ़ाने की जरूरत है.

अगर HRA की मांगों में से कोई प्रस्ताव मंजूर होता है और साथ में बेसिक पे बढ़ाने वाला फिटमेंट फैक्टर भी लागू होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में HRA का हिस्सा काफी बढ़ सकता है. उदाहरण के लिए, लेवल 10 के कर्मचारी का HRA मौजूदा ₹16,830 से बढ़कर कुछ अनुमानों में ₹57,671 महीने से ज्यादा तक पहुंच सकता है. हालांकि, यह आंकड़ा 2.57 फिटमेंट फैक्टर और 40% HRA जैसी संभावित दरों पर आधारित है. अभी इसे अंतिम बढ़ोतरी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वेतन आयोग और सरकार की ओर से इस बारे में कोई फैसला लिया नहीं गया है.

HRA बढ़ाने की मांग क्यों हो रही है?

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केंद्रीय कर्मचारियों को उनके पोस्टिंग वाले शहर में रहने पर आने वाले खर्च के रूप में हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है. यह उनकी सैलरी का हिस्सा होता है. एचआरए की रकम क्या होगी, ये कर्मचारी के बेसिक पे और उस शहर की कैटेगरी पर निर्भर करता है, जहां उसकी तैनाती होती है.

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पिछले कुछ वर्षों में बड़े शहरों में किराए और रहने के दूसरे खर्च तेजी से बढ़े हैं. ऐसे में कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि मौजूदा HRA रेट को मौजूदा खर्च के हिसाब से बदला जाना चाहिए. अभी X, Y और Z कैटेगरी के शहरों में केंद्रीय कर्मचारियों को क्रमशः 30%, 20% और 10% HRA मिलता है. जनवरी 2024 में हुए रिवीजन के बाद यही मौजूदा दरें लागू हैं. अब 8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी संगठनों ने HRA की दरें बढ़ाने की मांग रखी है.

यह भी पढ़ें: 8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में 3.83 या 4.0 फिटमेंट फैक्टर की मांग, कितनी बढ़ेगी सैलरी? समझें पूरा गणित

कर्मचारी संगठनों ने क्या मांग रखी है?

कर्मचारी संगठनों की मांग एक जैसी नहीं है, लेकिन ज्यादातर प्रस्ताव मौजूदा HRA दरों से ज्यादा हैं. भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने X, Y और Z कैटेगरी के शहरों के लिए क्रमशः 40%, 35% और 30% HRA की मांग रखी है. वहीं ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने भी इसी तरह की दरों की मांग की है. संगठन ने पेंशनरों के लिए भी HRA जैसी सुविधा के विस्तार की मांग उठाई है.

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दूसरी ओर, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन (IRTSA) ने HRA के लिए चार अलग-अलग रेट रखने का सुझाव दिया है. इसमें 40%, 30%, 20% और 10% की दरें शामिल हैं. यानी कर्मचारी संगठनों का फोकस सिर्फ बेसिक पे बढ़ाने पर नहीं है, बल्कि HRA की दर को भी मौजूदा खर्च के हिसाब से बढ़ाने पर है.

HRA बढ़ने का सीधा फायदा कैसे मिलेगा?

हाउस रेंट अलाउंस को समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे बेसिक पे के प्रतिशत के तौर पर देखें. अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹50,000 है और उसे 30% HRA मिलता है, तो उसका HRA ₹15,000 होगा. अगर वही HRA रेट बढ़कर 40% हो जाए, तो HRA ₹20,000 हो जाएगा. यानी सिर्फ HRA की दर में बदलाव से ही कर्मचारी को हर महीने ₹5,000 का अतिरिक्त फायदा हो सकता है. लेकिन 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर के जरिए बेसिक पे भी बढ़ता है, तो इसका असर और बड़ा हो सकता है. क्योंकि नई बेसिक सैलरी पर HRA कैलकुलेट होगा. हो

लेवल 1 कर्मचारी के उदाहरण से समझिए

अभी 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल 1 कर्मचारी की शुरुआती बेसिक पे ₹18,000 है. अगर कर्मचारी X कैटेगरी के शहर में है, तो मौजूदा 30% HRA के हिसाब से उसे: ₹18,000 × 30% = ₹5,400 HRA मिलता है. अब मान लीजिए 8वें वेतन आयोग में 2.1 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है. तब सिर्फ उदाहरण के तौर पर नई बेसिक पे: ₹18,000 × 2.1 = ₹37,800 हो सकती है. अगर HRA की दर 30% ही रहती है, तो: ₹37,800 × 30% = ₹11,340 एचआरए उसे मिलेगा. यानी मौजूदा ₹5,400 के मुकाबले HRA में ₹5,940 की बढ़ोतरी हो सकती है.

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अगर इसी उदाहरण में HRA रेट भी बढ़कर 35% हो जाता है, तो: ₹37,800 × 35% = ₹13,230, यानी मौजूदा ₹5,400 के मुकाबले ₹7,830 ज्यादा HRA मिल सकता है. ध्यान रहे, ये सिर्फ संभावित गणनाएं हैं. अंतिम बेसिक पे और HRA का फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिश और सरकार की मंजूरी के बाद ही साफ होगा.

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लेवल 10 कर्मचारी के लिए HRA क्या होगा?

अब बात करते हैं लेवल 10 के केंद्रीय कर्मचारियों की. 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल 10 की शुरुआती बेसिक पे ₹56,100 है. मौजूदा HRA रेट के हिसाब से...

X कैटेगरी: ₹56,100 का 30% = ₹16,830

Y कैटेगरी: ₹56,100 का 20% = ₹11,220

Z कैटेगरी: ₹56,100 का 10% = ₹5,610

यानी एक ही लेवल पर होने के बावजूद कर्मचारी को मिलने वाला HRA शहर की कैटेगरी के हिसाब से अलग होता है. अब अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर से बेसिक पे बढ़ता है और HRA रेट भी बढ़ता है, तो इस रकम में काफी अंतर आ सकता है.

2.1 फिटमेंट फैक्टर पर कितना HRA?

मान लीजिए लेवल 10 की मौजूदा बेसिक पे ₹56,100 है और 2.1 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है. तो संभावित नई बेसिक पे:₹56,100 × 2.1 = ₹1,17,810 होगा. अब अगर HRA 40% कर दिया जाता है, तो: ₹1,17,810 × 40% = ₹47,124 उसे हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा. यानी इस अनुमान में HRA करीब ₹47,124 महीना हो सकता है. अगर HRA 35% हो, तो: ₹1,17,810 × 35% = ₹41,234 हिसाब बैठता है और 30% HRA पर यह करीब: ₹35,343 होगा.

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2.28 फिटमेंट फैक्टर पर क्या होगा?

अगर फिटमेंट फैक्टर 2.28 माना जाए, तो लेवल 10 की मौजूदा ₹56,100 बेसिक पे के आधार पर संभावित नई बेसिक पे: ₹56,100 × 2.28 = ₹1,27,908 हो सकती है. अब अलग-अलग HRA रेट पर अनुमानित रकम देखें...

40% HRA: ₹51,163

35% HRA: ₹44,768

30% HRA: ₹38,372

यानी सिर्फ फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से बेसिक पे बढ़ती है और उस पर HRA कैलकुलेट होने के कारण HRA की रकम भी ऊपर जाती है.

2.57 फिटमेंट फैक्टर पर ₹57,671 HRA कैसे?

अब उस आंकड़े पर आते हैं जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. अगर लेवल 10 की मौजूदा बेसिक पे ₹56,100 पर 2.57 फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए, तो संभावित बेसिक पे: ₹56,100 × 2.57 = ₹1,44,177 होती है. अगर इस बेसिक पे पर 40% HRA लागू किया जाए, तो: ₹1,44,177 × 40% = ₹57,670.80 यानी HRA करीब ₹57,671 महीना हो सकता है.

लेकिन यहां सबसे जरूरी बात समझना जरूरी है- ₹57,671 कोई तय HRA नहीं है. यह सिर्फ उस स्थिति का अनुमान है, जिसमें 2.57 फिटमेंट फैक्टर और 40% HRA दोनों लागू होते हैं. अगर सरकार या 8वें वेतन आयोग की ओर से अलग फिटमेंट फैक्टर या अलग HRA रेट तय होता है, तो रकम भी उसी हिसाब से बदल जाएगी.

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यह भी पढ़ें: 8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में ₹18,000 से सीधे ₹69,000 होगी बेसिक पे! अगर मानी गई ये डिमांड

HRA की गणना में शहर की कैटेगरी क्यों अहम?

HRA का फायदा सभी कर्मचारियों को एक जैसा नहीं मिलता. कर्मचारी की पोस्टिंग किस शहर में है, इसका सीधा असर HRA पर पड़ता है. अभी X कैटेगरी शहर = 30%, Y कैटेगरी शहर = 20% और Z कैटेगरी शहर = 10% की दर से HRA मिलता है.

अगर कर्मचारी संगठनों की मांग के मुताबिक इसे 40%, 35% और 30% किया जाता है, तो समान बेसिक पे वाले कर्मचारियों को भी शहर की कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग HRA मिलेगा. यानी 8वें वेतन आयोग में सिर्फ फिटमेंट फैक्टर ही महत्वपूर्ण नहीं होगा. HRA की नई दर और शहर की कैटेगरी भी उतनी ही अहम होगी.

फिटमेंट फैक्टर और HRA पर अभी फैसला नहीं

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर और HRA दोनों बड़े मुद्दे हैं. कर्मचारी और पेंशनर संगठन आयोग के सामने अपनी मांगें रख रहे हैं. लेकिन अभी तक न तो 2.1, 2.28 या 2.57 में से कोई फिटमेंट फैक्टर अंतिम हुआ है और न ही 40%, 35% या 30% जैसी HRA दरों को मंजूरी मिली है. इसलिए ₹57,671 या दूसरे आंकड़ों को संभावित कैलकुलेशन के तौर पर ही देखना चाहिए. फिलहाल कर्मचारियों की नजर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर है. जब आयोग अपनी रिपोर्ट देगा और सरकार उस पर अंतिम फैसला लेगी, तभी साफ होगा कि बेसिक पे, HRA और कुल सैलरी में वास्तव में कितनी बढ़ोतरी होगी.

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