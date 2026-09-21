24 घंटे में सेलिब्रिटी बन गया DUSU का वाइस प्रेसिडेंट 'दीपांशु'... आ गए हजारों कॉल और मैसेज

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद अपने नाम कर लिया है. 19 सितंबर को जब रिजल्ट आए तो उन्हें 30,615 वोट मिले. अपनी जीत से खुश हुए दीपांशु शौकीन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर हर उस व्यक्ति का आभार जताया है जिन्होंने उन्हें जिताने में मदद की है. उन्होंने इस वीडियो में आगे कहा कि पिछले 24 घंटों में उनके पास हजारों कॉल और मैसेज आ रहे हैं, जिनका जवाब देना मुमकिन नहीं है. हालांकि, उन्हें इस बात का अफसोस है.
मिलना चाहते हैं लोग...
दीपांशु शौकीन पोस्ट किए वीडियो में बताया कि उन्हें पिछले 24 घंटों में हजारों कॉल्स, मैसेज और डीएम आए हैं. हर कोई उनसे मिलना चाहता है. लेकिन वीडियो में दीपांशु शौकीन ने लोगों से माफी भी मांगी. उन्होंने कहा कि वह हर फोन नहीं उठा पा रहे हैं. न ही हर आए मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहे हैं. हालांकि, मेरा मन है कि मैं हर व्यक्ति से मिलूं और उसे थैक्यू बोलू.
30,615 वोट केवल आंकड़े नहीं...
उन्होंने आगे कहा कि 30,615 मिले वोट केवल एक नंबर नहीं हैं. ये उन लोगों का भरोसा जो मुझपर किया गया है. और मैं चाहता हूं कि इस भरोसे की जिम्मेदारी का एहसास मुझे हर दिन हो. चुनाव जीतना एक बात होती है लेकिन जिन लोगों को भरोसे ने उन्हें यहां तक पहुंचाया है. इसे निभाना बहुत जरूरी है. मैं इस नंबर को केवल जीत के नंबर नहीं है बल्कि उन हजारों लोगों का भरोसा है.
हर किसी से मिलना चाहता हूं
वीडियो में दीपांशु शौकीन ने कहा कि मुझे पता ही कि बहुत लोग मुझसे मिलना चाहते हैं. हालांकि, हर किसी से मिलना अभी संभव नहीं है लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा. जिन लोगों ने मेरे लिए मेहनत की है, मेरा साथ दिया है और मेरे पर भरोसा किया है, मैं उन सभी से मिलना चाहता हूं. हालांकि, मेरे पास कहना के लिए ज्यादा शब्द नहीं हैं लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं जिन्होंने मेरा साथ दिया है. थैक्यू. हर उस व्यक्ति को जिसने मेरे लिए दुआ की है.