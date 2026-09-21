Aloo Paneer Paratha Recipe: नाश्ते में झटपट बनाएं आलू-पनीर पराठा, स्वाद ऐसा कि घरवाले पूछेंगे रेसिपी

Aloo Paneer Paratha Recipe: सुबह के नाश्ते में पराठा सबसे ज्यादा सबसे पसंद किए जाने वाले नाश्ते में से एक है. आलू के पराठे तो आपने कई बार खाए होंगे लेकिन आप इसे थोड़ा अलग और ज्यादा मजेदार बनाना चाहते हैं तो आलू-पनीर पराठा ट्राई कर सकते हैं. इसमें आलू की नरम स्टफिंग के साथ पनीर का स्वाद इसे और भी टेस्टी बना देता है. मसाले, हरा धनिया और चिली फ्लेक्स इसके स्वाद को बढ़ाने का काम करते हैं. इसे आप दही, अचार, चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं. इसे बनाना भी काफी आसान है और इसे आप सुबह की जल्दबाजी में भी आसानी से तैयार कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं घर पर आलू-पनीर पराठा बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है और यह कैसे बनता है.

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इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

स्टफिंग के लिए

5 आलू

200 ग्राम पनीर

2 बड़े चम्मच अदरक-लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट

1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स

1/2 कप बारीक कटा हरा धनिया

1 चम्मच भुना धनिया-जीरा पाउडर

1 चम्मच चाट मसाला

1/2 चम्मच नमक या स्वादानुसार

आटा गूंथने के लिए

गेहूं का आटा

थोड़ा सा मैदा

थोड़ा सा बटर

नमक

जरूरत के अनुसार पानी

सेंकने के लिए घी

कैसे बनाएं आलू-पनीर पराठा?

सबसे पहले आलू को उबाल लें. ठंडा होने के बाद इनके छिलके निकालकर आलू को कद्दूकस कर लें. इसी तरह पनीर को भी कद्दूकस कर लें. हरा धनिया बारीक काटकर रख लें. अब एक बड़े बर्तन में कद्दूकस किए हुए आलू और पनीर डालें. इसमें हरा धनिया, अदरक-लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, चाट मसाला, भुना धनिया-जीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स और नमक डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. इस तरह पराठे की स्टफिंग तैयार हो जाएगी. अब दूसरे बर्तन में गेहूं का आटा, थोड़ा सा मैदा, बटर और नमक डालें. इसमें जरूरत के अनुसार पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें. आटे को कुछ देर के लिए ढककर रख दें. इसके बाद आटे की छोटी लोई लें और इसे कटोरी की तरह थोड़ा गहरा आकार दें. इसमें तैयार आलू-पनीर की स्टफिंग भरें और किनारों को बंद कर दें. अब इसे हाथों से हल्का दबाकर चपटा करें और बेलन की मदद से सावधानी से पराठा बेल लें. अब तवा गर्म करें और उस पर पराठा डाल दें. एक तरफ से हल्का सिकने के बाद इसे पलटें और दोनों तरफ थोड़ा-थोड़ा घी लगाकर सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंक लें. गरमागरम आलू-पनीर पराठा तैयार है. इसे दही, अचार, हरी चटनी या सॉस के साथ सर्व करें.

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