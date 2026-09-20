छठी मैया गाने के बाद अब 'ठुम्मक ठुम्मक' लेकर आ रही तमन्ना भाटिया, फिर टूटेंगे रिकॉर्ड?

फिल्मों में गाने न हों, तो फिर मजा फीका हो जाता है. इसी कड़ी में 'द व्वान' (The Vvaan) के शानदार ट्रेलर और 'छठी मैया' गाने से लोगों का दिल जीतने के बाद, इस लोककथा-आधारित फैंटेसी फिल्म के मेकर्स अब 'ठुम्मक ठुम्मक' (Thummak Thummak) गाने का टीजर रिलीज करके एंटरटेनमेंट का लेवल और बढ़ा रहे हैं. यह एक जबरदस्त डांस नंबर है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्नाह पूरे जोश में नजर आ रहे हैं.

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अब तक फिल्म की रहस्यमयी दुनिया, लोककथाओं और मान्यताओं से रूबरू होने के बाद, तमन्ना और सिद्धार्थ की नई ऑन-स्क्रीन जोड़ी एक मजेदार गाने के साथ स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार है, जो दर्शकों को फिल्म की एक बिल्कुल अलग दुनिया की झलक दिखाएगा.

तमन्ना का सिजलिंग अवतार

इस गाने का टीजर रंगीन, बेफिक्र और जोश से भरा है, जो सिद्धार्थ और तमन्ना के बीच की जबरदस्त केमिस्ट्री को दिखा रहा है. यह गाना इसलिए भी खास है क्योंकि अगर या गाना हिट हुआ तो फिल्म का अच्छा खासा बज बन जाएगा.

इस गाने को तनिष्क बागची ने कंपोज और प्रोड्यूस किया है, और इसमें देव नेगी और आकासा सिंह ने अपनी आवाज दी है. इसके बोल शब्बीर अहमद और तनिष्क बागची ने लिखे हैं, जबकि गाने की कोरियोग्राफी बॉस्को मार्टिस ने की है.

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आज की रात का टूटेगा रिकॉर्ड?

गौरतलब है कि साल 2024 में श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी. लेकिन फिल्म के अलावा जिस की बात की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, वो था तमन्ना भाटिया का गाना 'आज की रात'. इस गाने ने हर बड़े रिकॉर्ड तोड़े. यूट्यूब पर इसे 1 बिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया. अब देखना होगा कि क्या तमन्ना का जादू 'ठुम्मक ठुम्मक' से चलता है या नहीं.



फिल्म 'व्वान' (Vvaan) की बात करें तो ये 25 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में आ रही है. इस फिल्म के साथ डायरेक्टर दीपक मिश्रा और एकता कपूर एक साथ आए हैं. यह एक कमर्शियल फिल्म है जो भारतीय लोककथाओं को सिनेमा की एक नई दुनिया में ले जाने की कोशिश करती है.

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