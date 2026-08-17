scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 17 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

BJP अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है. इस नई टीम में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है. वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

Advertisement
X
नितिन नवीन ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है. (Photo: PTI)
नितिन नवीन ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है. (Photo: PTI)

BJP अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान सोमवार को हो गया है. इस टीम में राम माधव, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे को अहम जिम्मेदारी मिली है. वहीं, रवींद्र जडेजा ने गॉल टेस्ट में 350 टेस्ट विकेट पूरे कर इतिहास रच दिया है. इन खबरों के अलावा, TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया है. पढ़ें सोमवार शाम की बड़ी खबरें

BJP अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान, राम माधव, स्मृति ईरानी की एंट्री, वसुंधरा को अहम जिम्मेदारी 

BJP अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है. इस नई टीम में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा राम माधव की भी बीजेपी वापसी हुई है, उन्हें भी उपाध्यक्ष बनाया गया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया है. तीरथ सिंह रावत को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

V Anantha Nageswaran on E20 petrol
पढ़ें 17 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार
Devdutt Padikkal (PHOTO: PTI)
पढ़ें 16 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार
E20 petrol mileage
पढ़ें 16 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार
Top news today Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 16 अगस्त 2026, रविवार की अहम खबरें
UP gov bans anlouge dairy products
पढ़ें 15 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

'किराया कम नहीं रख सकते तो उड़ानें रोक दो', महंगे हवाई टिकट पर SC सख्त 

त्योहारों और छुट्टियों के दौरान हवाई टिकटों के दाम अचानक बढ़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एयरलाइंस तय नियमों का पालन नहीं कर रही हैं तो उनकी उड़ानें रोक दी जाएं. कोर्ट ने कहा कि यात्रियों के हित में व्यवस्था तो बनाई गई है, लेकिन उसके पालन और नियमन को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है.

Advertisement

TMC सांसद अभिषेक बनर्जी का बैंक अकाउंट फ्रीज, कलकत्ता हाई कोर्ट से मांगी राहत 

TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपना बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने HDFC बैंक की ओर से कथित तौर पर बिना किसी सूचना और बिना किसी उचित प्रक्रिया के अकाउंट फ्रीज किए जाने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है. उनके वकील ने बताया कि अकाउंट फ्रीज होने के कारण अभिषेक बनर्जी को परेशानी हो रही है. 

350+ विकेट, 4000+ रन... रवींद्र जडेजा का ऐतिहासिक डबल, कपिल देव के खास क्लब में मारी एंट्री 

रवींद्र जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में 350 टेस्ट विकेट पूरे कर इतिहास रच दिया है. जडेजा ये मुकाम हासिल करने वाले 5वें भारतीय हैं. इसके अलावा जडेजा 4000+ टेस्ट रन और 350+ विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाले कपिल देव के बाद सिर्फ दूसरे भारतीय हैं. दुनिया में इस क्लब में जडेजा से पहले कपिल देव, इयान बॉथम और डेनियल विटोरी शामिल थे.

बीजेपी IT सेल हेड अमित मालवीय का पत्ता कटा, दीपक म्हस्के बने सोशल मीडिया संयोजक 

बीजेपी आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी संभाल रहे अमित मालवीय को पद से हटा दिया गया है. छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के को सोशल मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है. दीपक म्हस्के छत्तीसगढ़ भाजपा में संगठनात्मक और मीडिया गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं. वे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं.  

Advertisement

दिल्ली SIR की डेडलाइन आज खत्म, 48 लाख से ज्यादा फॉर्म अब भी बाकी 

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान के तहत घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने का आज अंतिम दिन है. दो बार दिल्ली में SIR की समय सीमा बढ़ाई गई थी. इसके बावजूद राजधानी में अब तक कुल 66.84% फॉर्म ही पुराने वोटर रिकॉर्ड से मैप होकर डिजिटाइज हो पाए हैं. दिल्ली में 48 लाख से अधिक फॉर्म अभी तक जमा या डिजिटाइज नहीं हुए हैं.

हार्ट बीट-50, BP-140... जेल में बंद इमरान बोले- पत्नी से मिलने नहीं दे रहे इसलिए हो रही एंग्जायटी 

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान की मौत की अफवाहों के बीच उनकी हेल्थ रिपोर्ट आई है. रिपोर्ट के मुताबिक 1 अगस्त को इमरान खान का ब्लड प्रेशर 140/100 दर्ज किया गया था. जबकि उनकी पल्स रेट मात्र 50 थी. ये सामान्य प्लस रेट से काफी कम है. इमरान खान लंबे समय से पाकिस्तान की अडियाला जेल में बंद हैं. 

युवराज, डिविलियर्स, वॉर्नर... फिर लौटेंगे क्रिकेट के ये दिग्गज, WCL के तीसरे सीजन का ऐलान 

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का तीसरा सीजन 3 से 18 अक्टूबर 2026 तक खेला जाएगा. हालांकि, टूर्नामेंट के आयोजन स्थल की घोषणा अभी नहीं हुई है. तीसरे सीजन में एबी डिविलियर्स, युवराज सिंह, ड्वेन ब्रावो, शाहिद आफरीदी और मोईन अली जैसे बड़े खिलाड़ी नज़र आएंगे. WCL के पहले दो सीजन में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने खिताब जीता है.

Advertisement

एशियन गेम्स के लिए अफगानिस्तान की टीम का ऐलान, ये खिलाड़ी बना कप्तान, देखें फुल स्क्वॉड 

अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम की कमान दरवेश रसूली को सौंपी गई है. वहीं इशाक रहीमी को विकेटकीपर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है. टीम में नजीबुल्लाह जादरान, करीम जनत और नांगेयालिया खारोटी जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Valley of Flowers: मानसून में जन्नत बन जाती है वैली ऑफ फ्लावर्स, अगस्त में ऐसे बनाएं घूमने का प्लान |
    कलिम्पोंग में भीषण लैंडस्लाइड, रास्ते पर गिरे मलबे से बाल-बाल बचे सैलानी, Video |
    'युवा शक्ति को बर्बाद कर रहा माफिया तंत्र', गोरखपुर में CM योगी का विपक्ष पर तीखा हमला |
    Trump ने किसे बताया अगला प्रेस सेक्रेटरी? एलेक्सिस मैकएडम्स का वीडियो वायरल |
    बीजेपी ने मंदसौर के नेता को बनाया किसान मोर्चा का अध्यक्ष, जानें कौन हैं बंसीलाल गुर्जर |
    Bread Price Hike: अब ब्रेड पर महंगाई की चोट... अचानक इतनी बढ़ गई कीमत |
    रामपुर में हैवानियत की हदें पार... पत्नी को प्राइवेट पार्ट पर करंट लगाकर मार डाला, 5 बच्चों का पिता बना हैवान |
    परिसीमन विवाद: दक्षिण भारत के साथ भेदभाव के आरोपों को बीजेपी ने किया खारिज |
    IND vs SL Test: सुथार का कहर, दिनुषा की दीवार... 284 पर सिमटा श्रीलंका, भारत को 178 रनों की बढ़त |
    अश्विन मुशरान कार हादसा: 'टायर में फंसी घायलों की हड्डी, मांफी मांगना छोड़ एक्टर ने की बहसबाजी, पत्नी ने थूका!' हुआ दावा
    Advertisement