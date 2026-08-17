scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अश्विन मुशरान कार हादसा: 'टायर में फंसी घायलों की हड्डी, मांफी मांगना छोड़ एक्टर ने की बहसबाजी, पत्नी ने थूका!' हुआ दावा

गोवा में एक्टर अश्विन मुशरान की कार की स्कूटर से टक्कर हो गई, जिसमें पिता-पुत्र घायल हुए. हादसे के बाद बहस का वीडियो वायरल है और ड्राइवर पर केस दर्ज हुआ.

Advertisement
X
अश्विन मुशरान के ड्राइवर पर केस दर्ज! (Photo: ITGD)
अश्विन मुशरान के ड्राइवर पर केस दर्ज! (Photo: ITGD)

बॉलीवुड एक्टर अश्विन मुशरान एक हादसे को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. शनिवार को गोवा के क्यूपेम गांव में उनकी कार की सामने से आ रहे एक स्कूटर से टक्कर हो गई. हादसा इतना जोरदार था कि स्कूटर सवार पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर जमकर हंगामा भी हुआ और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कार में पत्नी के साथ सफर कर रहे थे अश्विन

पुलिस के मुताबिक, हादसे के वक्त अश्विन मुशरान अपनी पत्नी के साथ कार में सफर कर रहे थे. इसी दौरान कार की सामने से आ रहे स्कूटर से भिड़ंत हो गई. स्कूटर पर पिता और उनका बेटा सवार थे, जिन्हें हादसे में गंभीर चोटें आईं.

सम्बंधित ख़बरें

अमिताभ बच्चन को 5 साल में मिलेगा ₹21.88 करोड़ किराया
Emraan Hashmi announces GunmaasterG9 after Awarapan 2 box office success
100 करोड़ वाली आवारापन के बाद इमरान की नई गैंगस्टर फिल्म का ऐलान
Kareena and Saif
करीना ने पति सैफ को खास अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई
'जन गण मन हटाओ, वंदे मातरम लाओ', मुकेश खन्ना की मांग
tseries owner divya khosla bikini bold photos
बोल्ड हुईं T-series के मालिक की पत्नी दिव्या खोसला, अदाओं से किया घायल

हादसे के बाद वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने एक्टर और उनकी पत्नी को घेर लिया. इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

हादसे के बाद एक्टर और पत्नी से भिड़े स्थानीय लोग

वायरल वीडियो में एक स्थानीय शख्स अमोल कनकरे और कुछ अन्य लोग अश्विन मुशरान और उनकी पत्नी से हादसे को लेकर बातचीत और बहस करते नजर आ रहे हैं. मौके का माहौल काफी गरम दिखाई दे रहा है. हालांकि, वीडियो में नजर आ रही बहस को लेकर अलग-अलग दावे सामने आ सकते हैं, लेकिन पुलिस ने हादसे के मामले में अश्विन के ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया है.

Advertisement

पुलिस के मुताबिक कार उस वक्त वसंत पुत्तप्पा लमन (32) चला रहे थे. हादसे के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है. यानी इस मामले में फिलहाल कार्रवाई कार चला रहे ड्राइवर के खिलाफ हुई है. अश्विन मुशरान के खिलाफ केस दर्ज होने की बात पुलिस ने नहीं कही है.

हादसे के बाद अश्विन मुशरान पर गंभीर आरोप

इस हादसे को लेकर मौके पर मौजूद स्थानीय नेता अमोल कनकरे ने अश्विन मुशरान के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने ‘इन गोवा 247’ से बातचीत में हादसे की गंभीरता के बारे में बात करते हुए दावा किया कि स्कूटर सवार को काफी गंभीर चोटें आई थीं.

अमोल कनकरे के मुताबिक, हादसे के बाद कार के ऊपरी दाहिने टायर के फेंडर में घायल शख्स की हड्डी का एक टुकड़ा तक फंसा मिला था. हालांकि, यह दावा अमोल कनकरे की ओर से किया गया है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है.

माफी मांगने के बजाय बहस का आरोप

लोकल लीडर अमोल कनकरे ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद अश्विन मुशरान ने कथित तौर पर माफी मांगने के बजाय वहां मौजूद लोगों से बहस शुरू कर दी. उनका दावा है कि मामला बढ़ने के बाद एक्टर वहां से एक पार्टी में जाने के लिए निकल गए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बहस के दौरान अश्विन मुशरान की पत्नी रेबेका ने कथित तौर पर उन पर थूक दिया था.

Advertisement

‘लगे रहो मुन्नाभाई’ और ‘फैशन’ में कर चुके हैं काम

अश्विन मुशरान बॉलीवुड के जाने-पहचाने कलाकार हैं. वह ‘लगे रहो मुन्नाभाई’ और ‘फैशन’ जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं. इसके अलावा वह कई फिल्मों और टीवी प्रोजेक्ट्स में भी काम कर चुके हैं.

फिलहाल हादसे को लेकर अश्विन मुशरान की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे की परिस्थितियों को खंगाला जा रहा है. गोवा में हुए इस सड़क हादसे ने एक्टर की ग्लैमरस दुनिया को अचानक सड़क पर हुए विवाद और पुलिस केस की सुर्खियों में ला दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    15 अगस्त पर देश में बड़े हमले की थी प्लानिंग, खतरनाक हथियारों के साथ दबोचे गए ISI के सैकड़ों ऑपरेटिव |
    'वे आपकी जॉब नहीं ले सकते', इन्फ्लुएंसर ने UK में भारतीयों के समर्थन में दिया जवाब  |
    हार्ट बीट-50, BP-140... जेल में बंद इमरान बोले- पत्नी से मिलने नहीं दे रहे इसलिए हो रही एंग्जायटी |
    Guru Nakshatra Parivartan: अश्लेषा नक्षत्र में गुरु! 19 अगस्त से बुलंद रहेंगे इन 4 राशियों के सितारे |
    KKK: पैलेट गन, खौलता मोम और मेमोरी लॉस! टीआरपी के लिए ये कैसा 'खतरा' |
    Urad Dal Chaunsa Recipe: तृप्ति डिमरी को बेहद पसंद है उड़द दाल से बना चौंसा, जानें क्या है ये और कैसे बनाते हैं? |
    बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में गुजरात का दबदबा, इन चार नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी |
    अमिताभ बच्चन की करोड़ों की कमाई, प्रॉपर्टी से 5 साल में ₹21.88 करोड़ |
    इथेनॉल की भूख बढ़ी तो कहीं अनाज न पड़ जाए कम! E20 के बाद खाना-पानी पर मंडराया बड़ा खतरा |
    350+ विकेट, 4000+ रन... रवींद्र जडेजा का ऐतिहासिक डबल, कपिल देव के खास क्लब में मारी एंट्री
    Advertisement