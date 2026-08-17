अश्विन मुशरान कार हादसा: 'टायर में फंसी घायलों की हड्डी, मांफी मांगना छोड़ एक्टर ने की बहसबाजी, पत्नी ने थूका!' हुआ दावा

बॉलीवुड एक्टर अश्विन मुशरान एक हादसे को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. शनिवार को गोवा के क्यूपेम गांव में उनकी कार की सामने से आ रहे एक स्कूटर से टक्कर हो गई. हादसा इतना जोरदार था कि स्कूटर सवार पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर जमकर हंगामा भी हुआ और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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कार में पत्नी के साथ सफर कर रहे थे अश्विन

पुलिस के मुताबिक, हादसे के वक्त अश्विन मुशरान अपनी पत्नी के साथ कार में सफर कर रहे थे. इसी दौरान कार की सामने से आ रहे स्कूटर से भिड़ंत हो गई. स्कूटर पर पिता और उनका बेटा सवार थे, जिन्हें हादसे में गंभीर चोटें आईं.

हादसे के बाद वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने एक्टर और उनकी पत्नी को घेर लिया. इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

हादसे के बाद एक्टर और पत्नी से भिड़े स्थानीय लोग

वायरल वीडियो में एक स्थानीय शख्स अमोल कनकरे और कुछ अन्य लोग अश्विन मुशरान और उनकी पत्नी से हादसे को लेकर बातचीत और बहस करते नजर आ रहे हैं. मौके का माहौल काफी गरम दिखाई दे रहा है. हालांकि, वीडियो में नजर आ रही बहस को लेकर अलग-अलग दावे सामने आ सकते हैं, लेकिन पुलिस ने हादसे के मामले में अश्विन के ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया है.

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पुलिस के मुताबिक कार उस वक्त वसंत पुत्तप्पा लमन (32) चला रहे थे. हादसे के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है. यानी इस मामले में फिलहाल कार्रवाई कार चला रहे ड्राइवर के खिलाफ हुई है. अश्विन मुशरान के खिलाफ केस दर्ज होने की बात पुलिस ने नहीं कही है.

हादसे के बाद अश्विन मुशरान पर गंभीर आरोप

इस हादसे को लेकर मौके पर मौजूद स्थानीय नेता अमोल कनकरे ने अश्विन मुशरान के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने ‘इन गोवा 247’ से बातचीत में हादसे की गंभीरता के बारे में बात करते हुए दावा किया कि स्कूटर सवार को काफी गंभीर चोटें आई थीं.

अमोल कनकरे के मुताबिक, हादसे के बाद कार के ऊपरी दाहिने टायर के फेंडर में घायल शख्स की हड्डी का एक टुकड़ा तक फंसा मिला था. हालांकि, यह दावा अमोल कनकरे की ओर से किया गया है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है.

माफी मांगने के बजाय बहस का आरोप

लोकल लीडर अमोल कनकरे ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद अश्विन मुशरान ने कथित तौर पर माफी मांगने के बजाय वहां मौजूद लोगों से बहस शुरू कर दी. उनका दावा है कि मामला बढ़ने के बाद एक्टर वहां से एक पार्टी में जाने के लिए निकल गए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बहस के दौरान अश्विन मुशरान की पत्नी रेबेका ने कथित तौर पर उन पर थूक दिया था.

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‘लगे रहो मुन्नाभाई’ और ‘फैशन’ में कर चुके हैं काम

अश्विन मुशरान बॉलीवुड के जाने-पहचाने कलाकार हैं. वह ‘लगे रहो मुन्नाभाई’ और ‘फैशन’ जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं. इसके अलावा वह कई फिल्मों और टीवी प्रोजेक्ट्स में भी काम कर चुके हैं.

फिलहाल हादसे को लेकर अश्विन मुशरान की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे की परिस्थितियों को खंगाला जा रहा है. गोवा में हुए इस सड़क हादसे ने एक्टर की ग्लैमरस दुनिया को अचानक सड़क पर हुए विवाद और पुलिस केस की सुर्खियों में ला दिया है.

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