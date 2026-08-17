रामपुर में हैवानियत की हदें पार... पत्नी को प्राइवेट पार्ट पर करंट लगाकर मार डाला, 5 बच्चों का पिता बना हैवान

UP News: रामपुर के बिलासपुर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक पति पर अपनी पत्नी को बिजली करंट से मारने का आरोप लगा है. पुलिस ने आरोपी पति इसरार उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया है. परिजनों का आरोप है कि मायके से मिली जमीन को बेचने के लिए पति और ससुराल पक्ष महिला पर लगातार दबाव बना रहे थे, लेकिन महिला नसरीन अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए जमीन बेचने को तैयार नहीं थी. इसी विवाद के चलते उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. वहीं पुलिस जांच में भी इलेक्ट्रिक शॉक से हत्या किए जाने की बात सामने आई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर के कई हिस्सों पर जलने के निशान और निजी अंगों पर भी चोटों की पुष्टि हुई है. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

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दरअसल, नसरीन की शादी को 13 साल हो चुके थे और उसके 5 बच्चे (4 बेटियां और 1 बेटा) हैं. परिजनों के अनुसार, नसरीन के माता-पिता का देहांत हो चुका है और उसकी कोई भाई नहीं है. मायके की तरफ से मिली जमीन को बेचने के लिए आरोपी पति इसरार लगातार उस पर दबाव बना रहा था. लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए नसरीन जमीन बेचने को तैयार नहीं थी.

इसके अलावा, मृतका नसरीन के परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपी पति का किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध था, जिसे लेकर घर में अक्सर क्लेश होता रहता था.



बिलासपुर थाना क्षेत्र में मामला सामने आने के बाद महिला के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया. जांच के दौरान पुलिस ने महिला के पति इसरार उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया.

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अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) रामपुर अनुराग सिंह के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपनी पत्नी से परेशान था और उसने उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया. हालांकि, हत्या की पूरी वजह अभी जांच का विषय है.

पुलिस का कहना है कि परिजनों ने संपत्ति विवाद को हत्या की वजह बताया है. विवेचना अभी शुरुआती चरण में है और जांच पूरी होने के बाद घटना के पीछे की पूरी वजह स्पष्ट होगी.

नसरीन के शरीर पर जलने के 6 निशान

पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के शरीर पर छह जगह चोटें मिली हैं. इनमें कई बर्न इंजरी शामिल हैं, जिन्हें इलेक्ट्रिक शॉक से जुड़ा बताया गया है. पुलिस ने यह भी कहा कि महिला के निजी अंग पर इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाने के निशान मिले हैं.

इस जानकारी के सामने आने के बाद मामले की गंभीरता और बढ़ गई है. पुलिस अब घटना के दौरान मौजूद परिस्थितियों और आरोपी के बयान की भी जांच कर रही है.

बहन ने पुराने विवादों का भी लगाया आरोप

मृतका की बहन हसीन जहां ने आरोप लगाया कि नसरीन को पहले भी पति की ओर से प्रताड़ित किया जाता था. बहन के मुताबिक, घटना से पहले नसरीन के चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन उसने परिवार को पूरी बात नहीं बताई.

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हसीन जहां ने यह भी आरोप लगाया कि करीब एक साल पहले आरोपी किसी दूसरी महिला को लेकर घर आया था. इस मामले को लेकर विवाद हुआ था और पुलिस कार्रवाई भी हुई थी. बहन का दावा है कि इसके बाद से दोनों के बीच विवाद लगातार बना हुआ था.

परिजनों का आरोप है कि आरोपी पहले भी नसरीन को धमकी देता था. अब परिवार ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

सुबह मिली महिला की मौत की खबर

परिजनों के मुताबिक, उन्हें सुबह फोन पर नसरीन की मौत की जानकारी मिली. इसके बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे. महिला की हालत देखकर उन्होंने पुलिस को सूचना दी और हत्या का आरोप लगाया.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. रिपोर्ट में इलेक्ट्रिक शॉक से जुड़ी चोटें सामने आने के बाद जांच को आगे बढ़ाया गया.

पति गिरफ्तार, पुलिस जांच जारी

अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस संपत्ति विवाद समेत हत्या के पीछे बताए जा रहे सभी संभावित कारणों की जांच कर रही है.

फिलहाल इस मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई और हत्या के पीछे वास्तविक वजह क्या थी. पुलिस आरोपी के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के आरोपों को जांच का आधार बनाकर आगे की कार्रवाई कर रही है.

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