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Valley of Flowers: मानसून में जन्नत बन जाती है वैली ऑफ फ्लावर्स, अगस्त में ऐसे बनाएं घूमने का प्लान

Valley of Flowers: अगर आप मानसून में किसी खूबसूरत जगह घूमने का प्लान बना रहे हैं तो उत्तराखंड की वैली ऑफ फ्लावर्स आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. अगस्त का महीना इस जगह को देखने के लिए सबसे खास माना जाता है.

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अगस्त में करें वैली ऑफ फ्लावर्स की सैर (Photo-ITG)
अगस्त में करें वैली ऑफ फ्लावर्स की सैर (Photo-ITG)

Valley of Flowers: अगर आप अगस्त के महीने में ऐसी जगह घूमने का सोच रहे हैं, जहां चारों तरफ हरियाली, रंग-बिरंगे फूल और खूबसूरत पहाड़ों का नजारा देखने को मिले तो उत्तराखंड की वैली ऑफ फ्लावर्स आपके लिए बेहतरीन जगह हो सकती है. मानसून के दौरान यह घाटी अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर में नजर आती है. यहां खिलने वाले सैकड़ों तरह के फूल, ठंडी हवाएं और प्राकृतिक सुंदरता हर पर्यटक का दिल जीत लेते हैं. अगर आप नेचर के साथ यादगार छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो अगस्त में वैली ऑफ फ्लावर्स घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं.

ट्रेकिंग का मिलेगा शानदार अनुभव
वैली ऑफ फ्लावर्स तक पहुंचने के लिए ट्रेक करना पड़ता है. रास्ते में घने जंगल, झरने, नदियां और ऊंचे-ऊंचे पहाड़ सफर को यादगार बना देते हैं. यह ट्रेक बहुत कठिन नहीं माना जाता, इसलिए अच्छी फिटनेस वाले ज्यादातर लोग इसे आसानी से पूरा कर सकते हैं.

हेमकुंड साहिब भी जा सकते हैं
अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स जा रहे हैं तो हेमकुंड साहिब भी जरूर जाएं. यह दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारों में से एक है. यहां मौजूद शांत झील, बर्फ से ढके पहाड़ और आध्यात्मिक माहौल लोगों को अलग ही सुकून देते हैं.

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कैसा रहता है मौसम?
अगस्त में यहां मानसून का मौसम रहता है. हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, इसलिए रेनकोट या वाटरप्रूफ जैकेट साथ रखना जरूरी है. तापमान आमतौर पर 6 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जिससे मौसम ठंडा और सुहावना बना रहता है.

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इन बातों का रखें ध्यान

  • अगर भीड़ से बचना चाहते हैं तो वीकेंड की बजाय वीकडे (सोमवार से शुक्रवार) के बीच ट्रैवल का प्लान बनाएं. 
  • ट्रेक पर जाते समय रेनकोट और वाटरप्रूफ जूते जरूर पहनें.
  • फिसलन वाले रास्तों पर सावधानी से चलें.
  • गर्म कपड़े और जरूरी दवाइयां साथ रखें.

क्यों बनाएं अगस्त का प्लान?
अगर आपका सपना रंग-बिरंगे फूलों से सजी घाटी देखने, प्रकृति के बीच समय बिताने और यादगार ट्रेकिंग का अनुभव लेने का है तो अगस्त में वैली ऑफ फ्लावर्स की यात्रा आपके लिए सबसे बेहतरीन साबित हो सकती है. यहां की हरियाली, ठंडी हवाएं और फूलों की खुशबू इस सफर को जिंदगीभर यादगार बना देती हैं.

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