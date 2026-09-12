अमीषा पटेल की मां के घर में चोरी, हीरे जड़े लाखों के कंगन चोरी, 40 साल की नौकरानी गिरफ्तार

बॉलीवुड डीवा अमीषा पटेल को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. मुंबई स्थित अमीषा पटेल के घर में चोरी का मामला सामने आया है. उनकी मां आशा पटेल ने घर से करीब 5 लाख रुपये की सोने और हीरे की ज्वेलरी गायब होने की शिकायत दर्ज कराई है. मामले में मुंबई पुलिस ने एक हाउस हेल्प को गिरफ्तार किया है.

और पढ़ें

अमीषा पटेल के घर चोरी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, चोरी अमीषा पटेल के माता-पिता के चर्चगेट स्थित घर में हुई. शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और चोरी के आरोप में घर में काम करने वाली 40 वर्षीय सीमा घाटे को गिरफ्तार किया. पुलिस ने उसे मुंबई के विरार इलाके से पकड़ा. आशा पटेल को अपनी ज्वेलरी में से एक जोड़ी सोने के कंगन गायब होने का पता जनवरी में चला था. इन कंगनों में हीरे जड़े हुए थे और उनकी कीमत करीब 5 लाख रुपये बताई जा रही है. आशा पटेल ने घर में काम करने वाली मेड से कई बार कंगन वापस करने के लिए कहा था.

इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और जांच के दौरान हाउस हेल्प को गिरफ्तार किया गया. पुलिस अब चोरी की गई ज्वेलरी को बरामद करने और मामले में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता की जांच कर रही है. गिरफ्तार घरेलू सहायिका को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस रिमांड में भेजा गया. पुलिस पूछताछ के जरिए चोरी की पूरी कड़ी और गायब हुई ज्वेलरी के बारे में जानकारी जुटा रही है.

Advertisement

इंडिया टुडे संग बातचीत में अमीषा पटेल के मैनेजर ने इस घटना को कंफर्म किया है. मैनेजर ने बताया कि स्टाफ मेंबर को पकड़ लिया गया है और वो फिलहाल जेल में है. हालांकि, इस मामले में अमीषा पटेल या उनके परिवार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. पुलिस चोरी की परिस्थितियों, गायब हुई ज्वेलरी और आरोपी की भूमिका से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

फिलहाल मामले की जांच जारी है. पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरी की गई ज्वेलरी कहां है और क्या इस वारदात में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था.

---- समाप्त ----