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दिल्ली में झमाझम बारिश से बदला मौसम, लोगों को मिली गर्मी से राहत

शनिवार को दिल्ली के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई, इसके कारण लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली. दिन में राजधानी में अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है.

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दिल्ली के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई
दिल्ली के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई

नई दिल्ली के कई हिस्सों में शनिवार को झमाझम बारिश हुई. बारिश के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिला. फिलहाल दिल्ली के लिए बारिश का सिलसिला खत्म होता नहीं दिख रहा. मौसम विभाग के मुताबिक, राजधानी में 16 सितंबर तक बारिश जारी रहने की संभावना है. 

दिल्ली के लोगों को आगे भी कुछ दिनों तक बदलते मौसम और बारिश के दौर के लिए तैयार रहना होगा. फिलहाल राजधानी की हवा राहत देने वाली है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(CPCB) के मुताबिक, शनिवार सुबह 9 बजे दिल्ली का AQI 63 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में है. CPCB के पैमाने पर 51 से 100 के बीच AQI को संतोषजनक माना जाता है.

शनिवार को राजधानी में न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री ज्यादा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक, आज दिल्ली में आसमान आमतौर पर बादलों से घिरा रहेगा, इसके साथ ही मध्यम बारिश की भी संभावना है. दिन में अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है.

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यह भी पढ़ें: दिल्ली में फिर मौसम ने ली करवट, 26.8 डिग्री तापमान के बीच बारिश के आसार

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शुक्रवार को भी दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई थी. वहीं, शनिवार को भी राजधानी में बारिश का सिलसिला जारी है. शनिवार सुबह 8.30 बजे तक पिछले 24 घंटे में रिज में सबसे ज्यादा 10.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. आया नगर में 10.3, पालम में 4.7, लोधी रोड में 2.4 और सफदरजंग में 1.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. 

मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए राजधानी के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी किया है. 

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