scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ठाणे: हरीश गजवानी हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया अरेस्ट

ठाणे पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता हरीश गजवानी की गोली मारकर हत्या किए जाने के 12 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया. शुरुआती जांच में आरोपी अविनाश नायडू और गजवानी के बीच पुरानी रंजिश सामने आई है, जबकि पुलिस वारदात से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

Advertisement
X
हरीश गजवानी हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं (Photo-Representational)
हरीश गजवानी हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं (Photo-Representational)

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में गुटखे की अवैध बिक्री और जुए के खिलाफ आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हरीश गजवानी की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस ने हत्या के 12 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

शुरुआती जांच में हत्या के पीछे पुरानी दुश्मनी की बात सामने आई है. गिरफ्तार आरोपियों में अविनाश नायडू भी शामिल है. विट्ठलवाड़ी पुलिस ने IPC की धारा 103 और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

अज्ञात हमलावरों ने बुधवार रात करीब 8.30 बजे उल्हासनगर रेलवे स्टेशन परिसर के पास हरीश गजवानी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. उनके सिर में दो गोलियां लगी थीं. पुलिस को शक है कि पुरानी दुश्मनी के कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया.

सम्बंधित ख़बरें

AIMIM Corporator from Mumbra Sahar Shaikh Yunus father Haji Yunus Shaikh joined Eknath Shinde Shivsena.
‘मुंब्रा हरा करना है’ कहने वाली सहर के पिता शिंदे की शिवसेना में शामिल
दमकल की दो गाड़ियां मौके पर.(Photo: Representational)
ठाणे: सुबह-सुबह लगी 3 दुकानों में आग, मशक्कत के बाद पाया काबू
Ulhasnagar Traffic Jam women gave birth child in Rickshaw
रिक्शा बना डिलीवरी रूम, गर्भवती ने दिया बच्चे को जन्म- VIDEO
Shiv Sena corporator
जमानत रद्द, अब सरेंडर! डॉक्टर पर हमले के केस में शिवसेना पार्षद का सरेंडर
Shiv sena ubt leader pradeep purnekar shot dead in thane.
शिवसेना UBT नेता पूर्णेकर की गोली मारकर हत्या, इलाके में फैला तनाव

हत्या के बाद घटनास्थल के पास का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आया है. इसमें कथित तौर पर एक संदिग्ध धारदार हथियार लेकर जाता दिखाई दे रहा है. पुलिस के मुताबिक, वारदात का तरीका पिछले महीने स्थानीय शिवसेना यूबीटी नेता प्रदीप पूर्णेकर की हत्या से मिलता-जुलता है. उस मामले में भी हमलावरों ने कथित तौर पर पास से हमला किया था और बाद में धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया था.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'पंजाब बंद' का दिखा मिला-जुला असर, परमिंदर झोटा की हत्या के बाद पिता ने दी थी कॉल

27 सितंबर की पोस्ट में बताया था जान का खतरा

50 साल के सामाजिक कार्यकर्ता हरीश गजवानी ने 27 सितंबर को एक्स पर एक पोस्ट में अपनी जान को खतरा होने का दावा किया था. उन्होंने कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम लेते हुए आरोप लगाया था कि वे गुटखा कारोबार और रमी क्लब जैसी अवैध गतिविधियों को संरक्षण दे रहे हैं. गजवानी ने इस पोस्ट में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे को भी टैग किया था.

पुलिस उपायुक्त सचिन गोरे ने बताया कि शुरुआती जांच में गजवानी और गिरफ्तार आरोपी अविनाश नायडू के बीच पुरानी दुश्मनी का पता चला है. जांचकर्ताओं के मुताबिक, गजवानी 2021 के एक हत्या मामले में आरोपी था. उसने कथित तौर पर नायडू पर हमला कर उसकी हत्या करने की कोशिश की थी. समय के साथ दोनों के बीच विवाद कम हो गया था, लेकिन बादल में नायडू ने रंजिश के तहत गजवानी की हत्या की साजिश रची.

पुलिस के मुताबिक, गजवानी का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड था और वह उल्हासनगर में चल रही अवैध गतिविधियों के मुद्दे लगातार उठाता था. इससे इन गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल लोग उससे नाराज थे. फिलहाल पुलिस हत्या से जुड़े सभी पहलुओं की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अंबेडकर यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन कर रहे 10 छात्र सस्पेंड, सुरक्षाकर्मियों से हाथापाई का आरोप |
    केरल: घर के आंगन से लापता हुए 2 बच्चे, पास के तालाब में मिली लाश |
    सर्दियों में AC ढकने से पहले जरूर करें ये काम, वरना बढ़ सकता है खर्चा! |
    दो साल की उम्र में गंवाए हाथ-पैर, मगर डांस का है शौक... अजमेर की अनुष्का के हौसले की कहानी |
    ठाणे में सुबह-सुबह 3 दुकानों में लगी भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद दमकल ने पाया काबू |
    औरैया: 75 साल के रामसुगर पर आया 30 साल की ब्लॉगर रीना का दिल! सगाई कर बोली- 'प्यार में उम्र नहीं देखी जाती' |
    तलाकशुदा-1 बेटी के पिता हैं आमिर के भांजे इमरान खान, 8 साल चली शादी, कौन है गर्लफ्रेंड? |
    ‘पूरा मुंब्रा हरा करना है’ कहने वाली सहर शेख के पिता युनुस शेख शिंदे की शिवसेना में शामिल, OBC प्रमाणपत्र विवाद के बीच सियासी चर्चा तेज |
    18वीं मंजिल से गिर गया था लड़का, नहीं थी बचने की उम्मीद... दो महीने दिन-रात इलाज से डॉक्टरों ने ऐसे दी नई जिंदगी |
    दिल्ली में पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या? भूपेंद्र यादव ने बताया उपाय
    Advertisement