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जमीन क्यों बेची? बीच सड़क पर मां-बाप को पीटने वाले बेटों पर FIR

पुणे जिले के इंदापुर में जमीन बेचने को लेकर हुए विवाद में दो बेटों ने अपने बुजुर्ग माता-पिता पर डंडों से हमला किया. 65 वर्षीय तुकाराम राउत और उनकी पत्नी अंजना घायल हो गए.

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पुणे में बेटों ने मां-बाप की बीच सड़क पिटाई कर दी है
पुणे में बेटों ने मां-बाप की बीच सड़क पिटाई कर दी है

महाराष्ट्र के पुणे जिले के इंदापुर में जमीन बेचने को लेकर हुआ विवाद सड़क पर आ गया. इस वाकये का वीडियो वायरल है. आरोप है कि दो बेटों ने अपने बुजुर्ग माता-पिता को गांव की सड़क पर रोककर डंडों से पीटा. हमले में 65 वर्षीय पिता और उनकी पत्नी घायल हो गए. पुलिस ने पिता की शिकायत के आधार पर दोनों बेटों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, घटना 30 अगस्त की शाम की है. पीड़ितों की पहचान 65 वर्षीय तुकाराम किसान राउत और उनकी पत्नी अंजना के रूप में हुई है. आरोपियों की पहचान उनके बेटों संजय राउत और राजेंद्र राउत के रूप में हुई है.

बताया जा रहा है कि घटना के समय तुकाराम और उनकी पत्नी अंजना शाम को टहलने के लिए घर से बाहर निकले थे. इसी दौरान उनके दोनों बेटे कथित तौर पर कार से वहां पहुंचे और रास्ते में माता-पिता को रोक लिया. इसके बाद जमीन के सौदे को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई.

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मां की जमीन बेचने को लेकर था विवाद

पुलिस के मुताबिक, दोनों बेटे अपने पिता के उस फैसले से नाराज थे, जिसमें उन्होंने उनकी मां के नाम की जमीन बेचने का निर्णय लिया था. आरोप है कि दोनों बेटों ने माता-पिता से जमीन का सौदा वापस लेने की मांग की. इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने कथित तौर पर माता-पिता के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी.

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तुकाराम राउत ने इंदापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि विवाद के दौरान उनके दोनों बेटों ने उन पर और उनकी पत्नी पर लकड़ी के डंडों से हमला कर दिया.

इस हमले में तुकाराम के शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई हैं. उनकी पीठ, चेहरे, जांघों और बाएं कंधे पर चोट लगी है. वहीं उनकी पत्नी अंजना की कलाई और कमर में चोटें आई हैं.

जमीन का सौदा वापस लेने की दी धमकी

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि हमले के दौरान दोनों बेटों ने उन्हें धमकी भी दी और जमीन के लेन-देन को वापस लेने का दबाव बनाया. सड़क पर हुए विवाद और मारपीट को देखकर आसपास मौजूद लोगों का ध्यान घटना की तरफ गया. इसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई.

घटना के बाद घायल दंपति को इलाज के लिए इंदापुर के उप-जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया गया.

तुकाराम राउत की शिकायत के आधार पर इंदापुर पुलिस ने उनके दोनों बेटों संजय और राजेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस अब जमीन के लेन-देन से जुड़े विवाद और कथित हमले की पूरी परिस्थितियों की जांच कर रही है.

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