नासिक: TCS धर्म परिवर्तन केस में निदा खान को बेल, इस शर्त पर मिली जमानत

नासिक के TCS धर्म परिवर्तन मामले में आरोपी निदा खान को कोर्ट से जमानत मिल गई है. मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में दर्ज केस में कोर्ट ने 50 हजार रुपये के बॉन्ड पर जमानत दी. साथ ही पुलिस स्टेशन में नियमित तौर पर हाजिरी लगाने का आदेश दिया है. यानी केस की जांच के दौरान निदा खान को समय-समय पर पुलिस के सामने मौजूद होना होगा.

और पढ़ें

यह मामला नासिक के TCS दफ्तर से जुड़ा है. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कुछ कर्मचारियों पर नमाज पढ़ने का दबाव बनाया जाता था. उन पर इस्लाम से जुड़े रीति-रिवाज अपनाने के लिए भी दबाव डालने की बात कही गई. हिंदू धर्म को लेकर गलत टिप्पणी करने का आरोप भी लगाया गया था.

इसी शिकायत के आधार पर मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में केस नंबर 166/2026 दर्ज किया गया. इस केस में निदा खान को आरोपी नंबर 5 बनाया गया है. इसमें BNS की धारा 75, 79, 299, 302, 3(5) और 328 लगाई गई हैं.

जांच में कैसे जुड़ा निदा खान का नाम?

शुरुआत में इस मामले में चार लोगों को आरोपी बनाया गया था. इनके नाम तौसीफ बिलाल अत्तार, दानिश एजाज शेख, शाहरुख हुसैन शौकत कुरैशी और रजा रफीक मेमन हैं. जांच आगे बढ़ी तो निदा खान का नाम भी सामने आया. इसके बाद निदा खान को इस केस में आरोपी बनाया गया. यानी शुरुआत में दर्ज केस में नाम नहीं था, बाद की जांच में पुलिस ने नाम जोड़ा.

Advertisement

इससे पहले निदा खान को देवलाली कैंप मामले में जमानत मिल चुकी थी. मौजूदा केस में वकीलों ने कहा कि निदा खान जांच में सहयोग कर रही हैं. कोर्ट में गर्भवती होने की बात भी रखी गई. इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में जमानत दे दी.

शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू की जांच

मामला फरवरी 2026 में सामने आया था. एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने नासिक पुलिस से शिकायत की थी. शिकायत में एक निजी कंपनी में काम करने वाली हिंदू महिला के रमजान में रोजे रखने की बात बताई गई थी. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की. जांच के लिए महिला कांस्टेबलों को हाउसकीपिंग स्टाफ बनाकर कंपनी में भेजा गया. उन्होंने दफ्तर के अंदर की गतिविधियों पर नजर रखी.

जांच में कुछ टीम लीडरों पर कर्मचारियों को परेशान करने के आरोप सामने आए. उन पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा. पुलिस के मुताबिक, कर्मचारियों पर धर्म बदलने के लिए दबाव डालने की बात भी जांच में सामने आई.

मामला सामने आने के बाद पुलिस ने सात पुरुषों और एक महिला को गिरफ्तार किया. निदा खान फरार थी. पुलिस करीब 25 दिन तक उसकी तलाश करती रही.

आखिरकार नासिक क्राइम ब्रांच और छत्रपति संभाजी नगर पुलिस की टीम ने निदा खान को नारेगांव इलाके से पकड़ लिया. पुलिस के मुताबिक, वह कैसर कॉलोनी के एक फ्लैट में छिपी थी. उस फ्लैट में उसके चार रिश्तेदार भी मौजूद थे.

Advertisement

अब कोर्ट से जमानत मिलने के बाद निदा खान को नियमित रूप से पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी. मामले की जांच आगे जारी रहेगी.

---- समाप्त ----