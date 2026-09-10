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महाराष्ट्र के नांदेड़ में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई टाटा मैजिक, 6 की मौत, 8 घायल

महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में गुरुवार शाम दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. नांदेड़-भोकर रोड पर सीताखंडी घाट के पास यात्री वैन की सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई. हादसे में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. स्थानीय लोगों ने मलबे में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया.

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पांच मृतकों की हुई पहचान.(Photo: Representational)
पांच मृतकों की हुई पहचान.(Photo: Representational)

महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में गुरुवार शाम करीब 7 बजे भीषण सड़क हादसा हुआ. नांदेड़-भोकर रोड पर सीताखंडी घाट के पास यात्री वैन और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई. पुलिस के मुताबिक, दुर्घटना में कम से कम छह लोगों की मौत हुई है, जबकि आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हैं.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि टाटा मैजिक वैन नांदेड़ से भोकर की ओर जा रही थी. इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग अंदर फंस गए.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: नांदेड़ में 5 साल की बच्ची से दरिंदगी, 30 वर्षीय युवक गिरफ्तार

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हादसे की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव शुरू किया. ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त वाहन से घायलों को बाहर निकाला. इसके बाद सभी को इलाज के लिए आसपास के अस्पतालों में ले जाया गया, जहां उनका आपातकालीन उपचार शुरू किया गया.

पांच मृतकों की हुई पहचान

पुलिस के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वाले पांच यात्रियों की पहचान पांडुरंग वाघमारे, लक्ष्मीबाई वाघमारे, सैयद अल्तमाश, शेख फिरोज और बलवान पवार के रूप में हुई है. छठे मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है.

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अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना में घायल हुए आठ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनमें कुछ की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है. चिकित्सकों की निगरानी में सभी घायलों का इलाज चल रहा है.

पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, वैन भोकर की दिशा में जा रही थी, तभी सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हुई. दुर्घटना के बाद मौके पर राहत कार्य में स्थानीय लोगों ने भी मदद की.

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