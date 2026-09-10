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मुंबई के चेंबूर में बेजुबानों से बर्बरता... सिर कुचलकर 6 बिल्लियों की हत्या, आखिर किसने बनाया निशाना?

मुंबई के चेंबूर इलाके में लावारिस बिल्लियों की कथित तौर पर बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है. शिकायत के मुताबिक, अलग-अलग दिनों में छह बिल्लियां और उनके बच्चे मृत मिले, जिनके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे. इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

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घटना को लेकर एनिमल लवर्स में गुस्सा. (Photo: ITG)
घटना को लेकर एनिमल लवर्स में गुस्सा. (Photo: ITG)

मुंबई के चेंबूर इलाके में बेजुबान जानवरों के साथ क्रूरता का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. पांजरापोल के कामाख्यावाड़ी इलाके में कई बिल्लियां मृत मिलीं. इस मामले की शिकायत में कहा गया है कि छह बिल्लियों और उनके बच्चों की सिर पर किसी धारदार या भारी चीज से हमला कर हत्या कर दी गई. घटना के बाद इलाके के पशु प्रेमियों में आक्रोश है. पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मामला चेंबूर के पांजरापोल, कामाख्यावाड़ी परिसर का है. यहां रहने वाली 53 साल की रुबीना अब्दुल मलिक पठान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. रुबीना पिछले करीब पांच से छह वर्षों से इलाके में रहती हैं. वह लावारिस बिल्लियों को खाना खिलाने और जरूरत पड़ने पर उनका इलाज कराने का काम करती हैं.

शिकायत के मुताबिक, सबसे पहले 3 सितंबर को रुबीना को इलाके में चार बिल्लियां मृत मिलीं. बिल्लियों के शरीर और सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे. रुबीना ने मृत बिल्लियों की तस्वीरें अपने मोबाइल फोन में रख ली थीं.

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इसके कुछ दिन बाद एक और घटना सामने आई. 6 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे रुबीना रोज की तरह इलाके में बिल्लियों को खाना देने पहुंचीं. जब वह शनि मंदिर के पास पहुंचीं तो उन्हें एक बिल्ली और उसका बच्चा मृत हालत में मिला. शिकायत के मुताबिक, दोनों के सिर पर गंभीर चोट के निशान थे और वे खून से लथपथ पड़े हुए थे.

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यह भी पढ़ें: तंत्र-मंत्र के चक्कर में एक साथ 10 कुत्तों को मारकर दफनाया... युवक की करतूत से दहशत में लोग

लगातार कुछ दिनों के भीतर कई बिल्लियों के मृत मिलने से स्थानीय पशु प्रेमियों की चिंता बढ़ गई. शिकायतकर्ता को आशंका हुई कि कोई अज्ञात व्यक्ति जानबूझकर इलाके की लावारिस बिल्लियों को निशाना बना रहा है.

रुबीना पठान ने इसके बाद पशु अधिकार संगठन PETA इंडिया और अन्य पशु प्रेमियों से संपर्क किया. उनकी सलाह पर मृत मिली बिल्ली और उसके बच्चे के शव को जांच और पोस्टमार्टम के लिए परेल स्थित पशु अस्पताल भेजा गया. इसके बाद पशु प्रेमी पूजा श्रीवास्तव की मदद से रुबीना ने स्थानीय RCF पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता से जुड़े कानूनों और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बिल्लियों की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे कौन लोग शामिल हो सकते हैं.

स्थानीय नागरिकों और पशु संरक्षकों ने कहा- मामले की गंभीरता से जांच हो

मामले के सामने आने के बाद स्थानीय नागरिकों और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. उनका कहना है कि जिस तरह से लगातार बिल्लियों के मृत मिलने की घटनाएं सामने आई हैं, उसकी गंभीरता से जांच की जानी चाहिए.

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पशु प्रेमियों ने पुलिस से इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की भी मांग की है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटनास्थलों के आसपास कौन-कौन लोग मौजूद थे और क्या कोई संदिग्ध गतिविधि कैमरों में रिकॉर्ड हुई है.

इस बीच, PETA इंडिया ने भी चेंबूर इलाके में बड़ी संख्या में बिल्लियों के मृत और क्षत-विक्षत अवस्था में मिलने का मुद्दा उठाया है. संस्था के मुताबिक, मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की गिरफ्तारी तक पहुंचाने वाली सूचना देने पर 50 हजार रुपये तक के इनाम की घोषणा की गई है. PETA के अनुसार, इलाके में करीब 20 बिल्लियों के मृत और क्षत-विक्षत मिलने की घटनाओं को लेकर भी चिंता जताई गई है.

हालांकि, पुलिस की मौजूदा जांच में कितनी बिल्लियों की मौत एक ही आरोपी या एक ही घटनाक्रम से जुड़ी है, यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. फिलहाल, शिकायत के आधार पर FIR दर्ज हो चुकी है और जांच जारी है.

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