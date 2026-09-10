अमेरिका के लोग तूफान के वक्त फ्रिज में स्पॉन्ज क्यों रख देते हैं? ये है वजह

ये सुनने में बड़ा अजीब है, लेकिन अमेरिका में कुछ लोग तूफान के वक्त फ्रिज में स्पॉन्ज रख देते हैं. आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर तूफान, फ्रिज और बर्तन साफ करने वाले स्पॉन्ज के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? लेकिन, अमेरिका में कई एक्सपर्ट इनके बीच कनेक्शन मानते हैं और उनकी सलाह के बाद लोग इसका पालन भी करते हैं. ऐसे में समझते हैं कि आखिर इनके बीच क्या कनेक्शन है और ऐसा करने से क्या होता है?

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रीडर डाइजेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका की क्लीनिंग सर्विस में क्लीनिंग एक्सपर्ट वैनेसा रुइज़ ने बताया था कि तूफान के वक्त फ्रिज में स्पॉन्ज रखने से काफी फायदा होता है. दरअसल, ऐसा करने के पीछे वजह फ्रिज में आने वाली बदबू है. जब तूफान की स्थिति होती है तो लंबे वक्त लाइट काट दी जाती है और लंबे वक्त तक फ्रिज बंद रहता है और इस वजह से फ्रिज में बदबू आने लगती है. इस दिक्कत से बचने के लिए स्पॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता है.

रुइज का कहना है, 'तापमान में बदलाव या बिजली कटौती के दौरान अत्यधिक नमी से फ्रिज में बदबू आने लगती है और फंफूद भी लग सकती है. आपको शायद यह पता न हो कि जब खाना खराब होने लगता है, तो अक्सर इसका कारण बैक्टीरिया, यीस्ट और फफूंद होते हैं. आपको जो गंध आ रही है, वह वास्तव में सूक्ष्मजीवों द्वारा भोजन के विघटन के दौरान निकलने वाले रसायन की होती है. इससे इतनी तेज बदबू आती है कि आप शायद हमेशा के लिए अपनी रसोई से बाहर रहना ही चाहें.

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क्लीनिंग एक्सपर्ट के अनुसार, स्पॉन्ज इस दौरान जो नमी बनती है, उसे सोख लेता है और इससे फ्रिज के अंदर फ्रेशनेस बनी रहती है. इससे इसमें रखा सामान खराब नहीं होता है. नमी सोखने के लिए स्पॉन्ज का इस्तेमाल इसलिए सही माना जाता है, क्योंकि नमी सोखने में ये काफी कारगर है. ये नमी को काफी कम कर देता है. इसके साथ ही एक्सपर्ट इस पर बैंकिंग सोडा और एक से ज्यादा स्पॉन्ज यूज करने की सलाह देते हैं.

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