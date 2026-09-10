scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Surya Gochar 2026: ग्रहों के राजा सूर्य का महागोचर! 17 सितंबर से 5 राशियों होंगी मालामाल

Surya Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा, आत्मा और प्रशासनिक क्षमता के कारक सूर्य देव 17 सितंबर 2026 को सिंह राशि से निकलकर अपनी मित्र राशि कन्या में गोचर करेंगे, जिसे 'कन्या संक्रांति' कहा जाता है. तो आइए जानते हैं कि किन राशियों को लाभ होगा.

Advertisement
X
सूर्य का कन्या राशि में गोचर (Photo: ITG)
सूर्य का कन्या राशि में गोचर (Photo: ITG)

Surya Gochar 2026: 17 सितंबर 2026 को सूर्य देव सिंह राशि से निकलकर अपनी मित्र राशि कन्या में गोचर करेंगे. ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा, आत्मा, पिता, मान-सम्मान और प्रशासनिक क्षमता का कारक माना गया है. जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसे कन्या संक्रांति कहा जाता है.

कन्या राशि में सूर्य का यह गोचर लगभग एक महीने (17 अक्टूबर तक) रहेगा. इस दौरान पहले से कन्या राशि में मौजूद बुध ग्रह के साथ सूर्य की युति होगी, जिससे बेहद शुभ 'बुधादित्य राजयोग' का निर्माण होगा. सूर्य के इस राशि परिवर्तन से मुख्य रूप से इन राशियों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है:

मेष राशि
शत्रुओं पर विजय: छठे भाव में सूर्य का गोचर आपको अपने विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों पर भारी रखेगा.

सम्बंधित ख़बरें

ग्रहों का खानपान पर क्या होता है असर? कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र
shukra nakshatra parivartan 2026
शुक्र का स्वाति नक्षत्र में गोचर, चमकेगी ये 3 राशियां!
कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल
वृषभ राशि वालों के कार्यों में बनी रहेगी शुभता, जानें सभी राशियों का हाल
कर्क राशि वाले समाज में मान-सम्मान करेंगे प्राप्त, जानें सभी राशियों का हाल

कोर्ट-कचहरी में राहत: यदि कोई कानूनी मामला या विवाद चल रहा है, तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है.

स्वास्थ्य में सुधार: लंबे समय से चल रही किसी बीमारी से राहत मिलेगी और ऊर्जा का स्तर बढ़ा रहेगा.

सिंह राशि
अचानक धन लाभ: आपकी राशि के स्वामी सूर्य का दूसरे (धन) भाव में गोचर आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत बनाएगा. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है.

Advertisement

वाणी का प्रभाव: आपकी बातों का लोगों पर गहरा असर पड़ेगा, जिससे कार्यक्षेत्र और समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

पारिवारिक सुख: परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और धन संचय करने में सफलता मिलेगी.

धनु राशि
करियर में बड़ी सफलता: सूर्य का गोचर आपके दशम (कर्म) भाव में होगा, जिसे कार्यक्षेत्र के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है.

पदोन्नति के योग: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन, सैलरी में बढ़ोतरी या मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है.

प्रशासनिक लाभ: सरकारी क्षेत्र या उच्च अधिकारियों से लाभ मिलने की प्रबल संभावना है. बिजनेस में बड़ा मुनाफा हो सकता है.

वृश्चिक राशि
आय में जबरदस्त वृद्धि: सूर्य आपकी राशि के ग्यारहवें (लाभ) भाव में गोचर करेंगे. इससे आपकी आमदनी के नए जरिया बनेंगे.

इच्छाओं की पूर्ति: लंबे समय से अटकी हुई योजनाएं पूरी होंगी. निवेश से बड़ा फायदा हो सकता है.

वरिष्ठों का सहयोग: कार्यस्थल पर बड़े अधिकारियों और वरिष्ठ लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा.

मकर राशि
भाग्य का पूरा साथ: नवम (भाग्य) भाव में सूर्य का गोचर आपके सोए हुए भाग्य को जगाएगा. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

यात्रा से लाभ: व्यापार या नौकरी के सिलसिले में की गई यात्राएं बेहद लाभकारी सिद्ध होंगी.

उच्च शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षा: छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में मनमुताबिक सफलता मिलने के योग हैं.

Advertisement

सूर्य गोचर के दौरान करें ये सरल उपाय

- प्रतिदिन प्रातःकाल उगते हुए सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.
- जल चढ़ाते समय ऊं सूर्याय नमः या ऊं घृणि सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें.
- रविवार के दिन गेहूं, गुड़ या तांबे की वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, समय से पहले रिहाई की मांग खारिज |
    'राहुल मियां' वंदे मातरम का महत्व समझ नहीं सकते, देखें BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का हमला |
    बीच समंदर में आग का गोला बना जहाज, 100 से ज्यादा थे सवार, 80 लापता |
    How to Make Atta Modak: आ रहे हैं बप्पा, घर पर फटाफट सीख लें बिना मैदा वाले आटा मावा मोदक बनाना, आसान है रेसिपी |
    'प्रशासन ने दबाव बनाकर कराया अंतिम संस्कार', गुलजार सिंह के परिवार ने लगाया गंभीर आरोप |
    भारत के खिलाफ ब्राजील की सुपरस्टार टीम तैयार... विनीसियस-रफिन्हा भी स्क्वॉड में |
    देश हित में चीन के साथ काम करना भारत के लिए क्यों जरूरी', अमिताभ कांत ने बताया |
    रिपोर्ट में विटामिन-डी का लेवल 20 ng/mL से नीचे? डॉक्टर से जानें कितना गंभीर है मामला और क्या है इलाज |
    500 छात्र लापता, 31 टीचरों का नहीं मिल रहा सुराग... नेपाल बाढ़ के बाद स्कूलों में पसरा सन्नाटा |
    विधानसभा में वंदे मातरम को लेकर क्यों मचा सियासी घमासान ? देखें गुजरात आजतक
    Advertisement