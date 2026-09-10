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Bhagyashree Beauty Secret: 57 की उम्र में भी ग्लो करती है भाग्यश्री की स्किन, रोज चेहरे पर लगाती हैं ये सफेद चीज

57 साल की उम्र में भी भाग्यश्री की स्किन पर नेचुरल ग्लो नजर आता है. एक्ट्रेस ने अपने मॉर्निंग ब्यूटी रिचुअल में मलाई को शामिल करने का देसी तरीका शेयर किया है. जानिए चेहरे पर मलाई लगाने से क्या फायदे हो सकते हैं और मॅच्योर स्किन के लिए इसे कैसे इस्तेमाल करें.

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मलाई चेहरे की नमी बनाए रखता है. (PHOTO:AI)
मलाई चेहरे की नमी बनाए रखता है. (PHOTO:AI)

Bhagyashree Beauty Secret: उम्र बढ़ने के साथ त्वचा में कई तरह के बदलाव आने लगते हैं. स्किन पहले के मुकाबले ड्राई, डल और कम इलास्टिक नजर आ सकती है. ऐसे में मॅच्योर स्किन को एक्स्ट्रा मॉइश्चर और केयर की जरूरत होती है. बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री भी अपनी फिटनेस और नेचुरल ब्यूटी को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं. 57 साल की उम्र में भी उनकी स्किन पर नजर आने वाला ग्लो कई लोगों का ध्यान खींचता है.

भाग्यश्री अपनी फिटनेस और ब्यूटी का खास ख्याल रखती हैं और हाल ही में उन्होंने अपने मॉर्निंग स्किनकेयर रिचुअल से जुड़ा एक आसान सा सीक्रेट शेयर किया है, जिसे आप भी आसानी से अपने घर पर फॉलो कर सकती हैं. हमारी रसोई में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें हमारी स्किन के लिए किसी जादू से कम नहीं होती है और ऐसी ही एक चीज भाग्यश्री भी अपने चेहरे रोजाना सुबह लगाती हैं. आइए आपको भाग्यश्री का ब्यूटी सीक्रेट बताते हैं.

भाग्यश्री चेहरे पर लगाती हैं मलाई

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भाग्यश्री ने अपने इस ब्यूटी रिचुअल को मजेदार अंदाज में शेयर करते हुए कहा, 'कान्हा ने खाया माखन और हमने लगाई मलाई!' यानी चेहरे की देखभाल के लिए महंगे प्रोडक्ट्स के बजाय वह दूध की मलाई जैसे आसान घरेलू उपाय को भी अपनी रूटीन में जगह देती हैं. खासतौर पर मॅच्योर स्किन के लिए मॉइश्चराइजिंग बेहद जरूरी है, क्योंकि उम्र के साथ स्किन का नेचुरल ऑयल कम हो सकता है और ड्राइनेस बढ़ सकती है.

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चेहरे पर मलाई लगाने से क्या होता है?

दूध से बनी मलाई में फैट होता है, जो त्वचा को मुलायम और मॉइश्चराइज महसूस कराने में मदद कर सकता है. वहीं दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड स्किन की ऊपरी लेयर पर मौजूद डेड स्किन को हल्के तौर पर हटाने में मदद कर सकता है. इससे स्किन कुछ समय के लिए ज्यादा सॉफ्ट और फ्रेश नजर आ सकती है.

इसके अलावा ठंडी मलाई या ठंडे दूध का इस्तेमाल स्किन को ठंडक और सुकून देने वाला एहसास भी दे सकता है. खासकर जब स्किन रूखी या खिंची-खिंची महसूस हो रही हो, तब यह एक सिंपल होम केयर रिचुअल हो सकता है.

ऐसे करें इस्तेमाल

अगर आप भी इसे ट्राई करना चाहती हैं तो चेहरे को पहले अच्छी तरह साफ कर लें. इसके बाद ताजी मलाई की बहुत पतली लेयर चेहरे पर लगाएं. कुछ मिनट हल्के हाथों से मसाज करें और करीब 5 से 10 मिनट बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें. इसके बाद अपनी स्किन टाइप के हिसाब से मॉइश्चराइजर और दिन में सनस्क्रीन लगाना न भूलें. 

इस बात का रखें ध्यान

हालांकि, हर स्किन पर घरेलू नुस्खे एक जैसा असर नहीं करते. अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली, एक्ने-प्रोन या सेंसिटिव है, तो चेहरे पर मलाई लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें. किसी तरह की एलर्जी या जलन महसूस हो तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें.

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