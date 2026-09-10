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देवर-भाभी के अफेयर का खौफनाक अंजाम! दो साल की भतीजी को जलते चूल्हे पर बिठाया, मौत

बिलासपुर में देवर-भाभी के अफेयर और फिर विवाद का खौफनाक मामला सामने आया है. यहां नितिन कुमार लोनिया ने अपनी दो साल की भतीजी को जलते लकड़ी के चूल्हे में बैठा दिया. इस दौरान बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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भाभी से विवाद के बाद देवर ने भतीजी को जला दिया . (Photo: Representational )
भाभी से विवाद के बाद देवर ने भतीजी को जला दिया . (Photo: Representational )

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में देवर-भाभी के अफेयर का खौफनाक अंजाम सामने आया है. पारिवारिक विवाद के दौरान चाचा पर अपनी 2 साल की मासूम भतीजी को जलते लकड़ी के चूल्हे में बैठाने का आरोप है. गंभीर रूप से झुलसी बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

ये मामला कोनी थाना क्षेत्र के घुटकू गांव का है. पुलिस के मुताबिक आरोपी नितिन कुमार लोनिया का अपनी भाभी अंकिता के साथ अफेयर था. अंकिता अपने पति सुधीर और दो साल की बेटी परमेश्वरी के साथ रहती थी.

26 अगस्त को अंकिता अपनी बेटी को लेकर नितिन के साथ घर से चली गई थी. काफी तलाश के बाद भी तीनों का पता नहीं चला. इसके बाद बच्ची के नाना ने कोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो नितिन, अंकिता और बच्ची को लेकर जानकारी सामने आई.

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घर लौटे तो हुआ जमकर विवाद!

7 सितंबर को तीनों घुटकू वापस लौटे जिसके बाद पारिवारिक विवाद फिर शुरू हो गया. मंगलवार को नितिन का अपने बड़े भाई सुधीर से झगड़ा हुआ. कुछ देर बाद नितिन और उसकी भाभी अंकिता के बीच भी बहस हो गई.

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कोनी थाना प्रभारी जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि मारपीट की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और विवाद को शांत कराया गया. इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि नितिन ने अपनी दो साल की भतीजी को जलते हुए लकड़ी के चूल्हे में बैठा दिया है. 

इलाज के दौरान बच्ची की मौत

बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई थी. पुलिस ने तत्काल उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों की निगरानी में बच्ची का इलाज चल रहा था, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर थी. देर रात इलाज के दौरान मासूम परमेश्वरी ने दम तोड़ दिया. घटना की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी नितिन कुमार लोनिया को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस अब पूरे घटनाक्रम, पारिवारिक विवाद और बच्ची को चूल्हे में डालने के पीछे की परिस्थितियों की जांच कर रही है.

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