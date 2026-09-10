scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गुरुग्राम में दिनदहाड़े फायरिंग, बसई रोड पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार हमलावर फरार

गुरुग्राम के बसई रोड पर बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने महेंद्र नाम के व्यक्ति पर फायरिंग कर दी. पेट में गोली लगने के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. पढ़ें पूरी कहानी.

Advertisement
X
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

गुरुग्राम के बसई रोड पर गुरुवार सुबह फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया. यहां बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति पर गोली चला दी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल व्यक्ति की पहचान करीब 42 से 45 वर्षीय महेंद्र के तौर पर सामने आई है. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, महेंद्र सुबह करीब साढ़े 9 बजे बसई रोड से सदर बाजार की तरफ अपने काम पर जा रहे थे. इसी दौरान बाइक पर सवार कुछ अज्ञात बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाते हुए फायरिंग कर दी. गोली महेंद्र के पेट में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए.

गोली लगने के बाद महेंद्र को आनन-फानन में सरकारी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन उनकी हालत गंभीर बनी रही. इलाज के दौरान महेंद्र की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

सम्बंधित ख़बरें

chhattisgarh bilaspur
देवर-भाभी के अफेयर का खौफनाक अंजाम! बच्ची को जलते चूल्हे पर बिठाया
चाकू हमले में घायल प्रोफेसर को अस्पताल में भर्ती किया गया.(Photo-ITG)
दूध के 15 रुपये मांगना पड़ा भारी, दुकानदार के बेटे ने असिस्टेंट प्रोफेसर को मारा चाकू
करोड़पति ससुर की हत्या के वक्त थिरक रही थी बहू, देखें वारदात
A total of 300 kg of gelatin sticks was stolen from a warehouse in Indore.
इंदौर: गोदाम की ग्रिल तोड़कर घुसे चोर, 300 किलो जिलेटिन स्टिक लेकर फरार
शादी का झांसा देकर ठगी का आरोप, 10 लोग गिरफ्तार

फिलहाल गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि महेंद्र पर फायरिंग क्यों की गई और वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश कौन थे. शुरुआती तौर पर हमलावरों की पहचान सामने नहीं आई है. पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    देवर-भाभी के अफेयर का खौफनाक अंजाम! दो साल की भतीजी को जलते चूल्हे पर बिठाया, मौत |
    Kala Hiran Controversy: 'काला हिरण’ की रिलीज रुकेगी? कोर्ट में सलमान के वकील और प्रोड्यूसर के बीच घमासान |
    अमेरिका के लोग तूफान के वक्त फ्रिज में स्पॉन्ज क्यों रख देते हैं? ये है वजह |
    हरियाणा में सेल्फी का जानलेवा शौक: 50 फीट गहरी खाई में गिरी छात्रा |
    Bhagyashree Beauty Secret: 57 की उम्र में भी ग्लो करती है भाग्यश्री की स्किन, रोज चेहरे पर लगाती हैं ये सफेद चीज |
    ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर फिर दागीं मिसाइलें, देखें US Top-10 |
    Surya Gochar 2026: ग्रहों के राजा सूर्य का महागोचर! 17 सितंबर से 5 राशियों होंगी मालामाल |
    जेल में ही रहेगा गैंगस्टर अबू सालेम... समयपूर्व रिहाई की अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज, 1993 मुंबई ब्लास्ट केस में काट रहा है उम्रकैद |
    'राहुल मियां' वंदे मातरम का महत्व समझ नहीं सकते', देखें BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का हमला |
    बीच समंदर में आग का गोला बना जहाज, 100 से ज्यादा थे सवार, 80 लापता
    Advertisement