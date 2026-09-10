गुरुग्राम में दिनदहाड़े फायरिंग, बसई रोड पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार हमलावर फरार

गुरुग्राम के बसई रोड पर गुरुवार सुबह फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया. यहां बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति पर गोली चला दी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल व्यक्ति की पहचान करीब 42 से 45 वर्षीय महेंद्र के तौर पर सामने आई है. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

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शुरुआती जानकारी के मुताबिक, महेंद्र सुबह करीब साढ़े 9 बजे बसई रोड से सदर बाजार की तरफ अपने काम पर जा रहे थे. इसी दौरान बाइक पर सवार कुछ अज्ञात बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाते हुए फायरिंग कर दी. गोली महेंद्र के पेट में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए.

गोली लगने के बाद महेंद्र को आनन-फानन में सरकारी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन उनकी हालत गंभीर बनी रही. इलाज के दौरान महेंद्र की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

फिलहाल गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि महेंद्र पर फायरिंग क्यों की गई और वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश कौन थे. शुरुआती तौर पर हमलावरों की पहचान सामने नहीं आई है. पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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