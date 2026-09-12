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जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पर बड़ी चोट, 5 ठिकानों पर छापेमारी

जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से चल रही संदिग्ध गतिविधियों को लेकर जांच एजेंसी ने शनिवार सुबह बड़ा एक्शन लिया. पुंछ और उधमपुर में एक साथ पांच ठिकानों पर तलाशी शुरू की गई. जांच के दौरान कई ऐसे लोग सामने आए, जिनके तार LoC के पार मौजूद संदिग्ध लोगों से जुड़े हैं.

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जम्मू-कश्मीर के पुंछ और उधमपुर में SIA ने पांच ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया. (Representational)
जम्मू-कश्मीर के पुंछ और उधमपुर में SIA ने पांच ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया. (Representational)

जम्मू-कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद से जुड़ी साजिश की जांच के बीच स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की. एजेंसी ने पुंछ और उधमपुर जिलों में पांच ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया. यह कार्रवाई कथित तौर पर अलगाववादी सोच फैलाने और लोगों को कट्टरपंथ की ओर धकेलने से जुड़े मामले की जांच के तहत की गई है.

अधिकारियों के मुताबिक, SIA की टीमों ने सुबह पहुंच कर ही इन ठिकानों पर तलाशी शुरू कर दी. एजेंसी का फोकस ऐसे सामान और सबूत जुटाने पर है, जो इस मामले की जांच में अहम हो सकते हैं.

पुंछ के मंडी और सुरनकोट में तलाशी

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SIA ने पुंछ जिले के मंडी और सुरनकोट इलाकों में तलाशी ली. इसके अलावा उधमपुर जिले के रामनगर इलाके में भी कार्रवाई की गई. कुल पांच जगहों पर यह तलाशी अभियान चलाया गया. जांच एजेंसी के मुताबिक, मामले की पड़ताल के दौरान कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी जानकारी मिली, जो कथित तौर पर LoC के पार मौजूद संदिग्ध लोगों के संपर्क में थे. एजेंसी अब इन संपर्कों और उनसे जुड़ी गतिविधियों की जांच कर रही है.

ऑनलाइन-ऑफलाइन नेटवर्क की भी जांच

यह मामला कथित तौर पर अलगाववादी नैरेटिव फैलाने और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने से जुड़ा है. जांच में ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह के कम्यूनिकेशन मीडियम पर भी पैनी नजर रखी जा रही है.

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यह भी पढ़ें: ‘भाग सकते हो, छिप नहीं सकते’....जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़े ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने दी चेतावनी

SIA ने कहा कि शनिवार सुबह शुरू हुआ तलाशी अभियान अभी जारी है. इस दौरान मिले सामान और दूसरी सामग्रीयों को जांच के लिए जुटाया और वेरिफाई किया जा रहा है. एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि संदिग्ध संपर्कों और गतिविधियों का इस मामले से क्या संबंध है.

फिलहाल SIA की टीमें पांचों ठिकानों पर जांच में जुटी हैं.अधिकारियों ने कहा कि तलाशी का मकसद मामले की जांच को आगे बढ़ाना और सबूत के लिए जरूरी सामान जुटाना है.

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