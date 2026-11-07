scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मोबाइल में मिलीं 20 हजार से ज्यादा आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो, महाराष्ट्र साइबर ने आरोपी को दबोचा

महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने मुंबई के मालाड पश्चिम से 49 वर्षीय सैफुद्दीन जमीरुद्दीन मलिक को गिरफ्तार किया है. आरोपी के मोबाइल फोन की जांच में 20 हजार से अधिक तस्वीरें और वीडियो मिले हैं. पुलिस को आशंका है कि इनमें बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री है. अब एजेंसी इनके स्रोत और संभावित ऑनलाइन प्रसार की जांच कर रही है.

Advertisement
X
POCSO और IT एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज.(Photo: Dipesh Tripathi/ITG)
POCSO और IT एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज.(Photo: Dipesh Tripathi/ITG)

महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री रखने के आरोप में मुंबई के मालाड पश्चिम से 49 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी के मोबाइल फोन की जांच में 20 हजार से अधिक तस्वीरें और वीडियो मिले हैं. पुलिस के मुताबिक, इन डिजिटल फाइलों में बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से संबंधित सामग्री मौजूद होने की बात सामने आई है.

महाराष्ट्र साइबर विभाग के अनुसार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की लगातार निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस को एक व्यक्ति के बारे में सूचना मिली थी. आरोप था कि वह बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री डाउनलोड कर अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जमा कर रहा था.

यह भी पढ़ें: मुंबई में हाईराइज बिल्डिंग की 23वीं मंजिल पर लगी आग, खाली कराई गई इमारत

सम्बंधित ख़बरें

FDA ने जांच के दौरान पाई है कई खामियां. (File Photo: ITG)
बड़ा एक्शन, Zepto-Blinkit समेत 105 फूड आउटलेट्स के लाइसेंस सस्पेंड
Mumbai: Sharad Pawar Discharged From Breach Candy Hospital, Treatment to Continue at Home
शरद पवार अस्पताल से डिस्चार्ज, चेस्ट इंफेक्शन का चल रहा था इलाज
Mumbai news, Ghatkopar fire
मुंबई में हाईराइज बिल्डिंग की 23वीं मंजिल पर लगी आग, खाली कराई गई इमारत
सलमान का तोहफा, ₹11 में ऐसे मिलेगी 'मातृभूमि' की टिकट
'मातृभूमि' फिल्म को लेकर क्या बोले सलमान खान? जानें...

सूचना मिलने के बाद महाराष्ट्र साइबर की टीम ने तकनीकी जांच और आधुनिक साइबर इंटेलिजेंस टूल्स की मदद से संदिग्ध की पहचान की. उसकी पहचान मालाड पश्चिम निवासी सैफुद्दीन जमीरुद्दीन मलिक (49) के रूप में हुई. प्रारंभिक जांच के आधार पर नोडल साइबर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई और इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

POCSO और IT एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज

Advertisement

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 294, पॉक्सो एक्ट, 2012 की धारा 15 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67(B) के तहत मामला दर्ज किया है.

महाराष्ट्र साइबर के मुताबिक, आरोपी के मोबाइल डिवाइस की जांच के दौरान 20 हजार से अधिक तस्वीरें और वीडियो मिले. इनमें बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री होने की बात सामने आई है. फिलहाल पुलिस इस डिजिटल सामग्री की विस्तृत फॉरेंसिक जांच कर रही है.

जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सामग्री कहां से डाउनलोड की गई थी और किस माध्यम से डिवाइस में संग्रहित की गई. इसके अलावा यह भी जांच की जा रही है कि क्या आरोपी ने इसे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए दूसरे लोगों तक पहुंचाया या साझा किया था. मामले में अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है.

साइबर विभाग की विशेष इकाइयां कर रहीं निगरानी

महाराष्ट्र साइबर ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि बच्चों के यौन शोषण से संबंधित सामग्री डाउनलोड करना, अपने पास रखना, साझा करना या प्रसारित करना गंभीर आपराधिक कृत्य है. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

विभाग के अनुसार, महाराष्ट्र साइबर की CCPWC, OCWC और TRACE जैसी विशेष इकाइयां ऑनलाइन बाल शोषण से जुड़े मामलों की निगरानी और कार्रवाई कर रही हैं. अब तक विभाग ने 5.67 लाख से अधिक साइबर हेल्पलाइन शिकायतों और 31 हजार ऑनलाइन बाल शोषण से जुड़ी शिकायतों पर काम किया है.

Advertisement

महाराष्ट्र साइबर ने लोगों से अपील की है कि बच्चों से संबंधित किसी भी तरह के ऑनलाइन यौन शोषण, आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार या संदिग्ध डिजिटल गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिवाली के बाद स्टिकर रंगोली हो जाती है भद्दी? चिपकाते वक्त करें ये छोटा सा काम, चाकू-चम्मच से छुड़ाने की नहीं पड़ेगी जरूरत |
    अयोध्या दीपोत्सव में जले 30 लाख दीये, भव्य लेजर शो और आतिशबाजी ने मोहा मन |
    शेयर बाजार में करते हैं निवेश? तो जान लीजिए, आज से SEBI का नया नियम लागू |
    ‘त्रिशा विजय’ नाम से किताबें खरीदने पर विवाद, तमिलनाडु में मंत्री ने लगाया AI घोटाले का आरोप |
    IND vs NZ: मैच जिताने के बाद क्या बोले गुरनूर बरार? वनडे करियर का बेस्ट प्रदर्शन का किसे दिया श्रेय |
    जन्म के बाद बच्चे को विटामिन K का इंजेक्शन नहीं लगा तो बढ़ सकता है ब्लीडिंग का खतरा, 52 लाख बच्चों पर हुई रिसर्च में खुलासा |
    इंदौर में 'पटियाला पैग' समेत 4 गाने नहीं गा पाएंगे दिलजीत दोसांझ, बच्चों की एंट्री पर भी रोक |
    Diwali 2026: मां लक्ष्मी का वो श्राप, जिसके कारण आज भी धरती पर दुख झेल रहे कई पढ़े-लिखे लोग! |
    फरीदाबाद में हाई-प्रोफाइल मर्डर केस का आरोपी गिरफ्तार, सिंगापुर से आए शख्स को मारी थी गोली |
    पन्ना में मिली 1500 साल पुरानी श्रृंगार करती नायिका की प्रतिमा, बालों में क्लिप और गले में सात लड़ियों का हार
    Advertisement