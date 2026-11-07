IND vs NZ: मैच जिताने के बाद क्या बोले गुरनूर बरार? वनडे करियर का बेस्ट प्रदर्शन का किसे दिया श्रेय

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंग्टन में खेला गया दूसरा वनडे मुकाबला क्रिकेट के रोमांच की सारी हदें पार कर गया. छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की हालत इस मैच में बेहद खराब हो गई थी, लेकिन अंत में बारिश मसीहा बनकर आई और डकवर्थ लुईस (DLS) नियम के तहत भारत ने 4 रन से रोमांचक जीत दर्ज कर पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है.

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एक समय कीवी टीम अपनी जीत के जश्न की तैयारी कर रही थी, लेकिन कुदरत के फैसले ने सारा पासा पलट दिया. न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए महज 135 रनों के छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय पारी की शुरुआत बेहद डरावनी रही.

जैकब डफी ने शुरुआती ओवरों में ही भारत के टॉप ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया. कप्तान शुभमन गिल बिना खाता खोले गोल्डन डक का शिकार हो गए, जबकि शानदार फॉर्म में चल रहे विराट कोहली भी शानदार कवर ड्राइव लगाने के बाद महज 7 रन बनाकर आउट हो गए.

रोहित शर्मा भी संघर्ष करते नजर आए और काइल जेमीसन का शिकार बने. पांचवें नंबर पर उतरे अक्षर पटेल भी सस्ते में लौट गए और भारत का स्कोर देखते ही देखते 47 रनों पर 4 विकेट हो गया. इसके बाद श्रेयस अय्यर (30 रन) और केएल राहुल ने पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन जेमीसन की खतरनाक शॉर्ट गेंद पर अय्यर भी अपना विकेट गंवा बैठे.

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नमन धीर और अंशुल कंबोज भी सस्ते में आउट हो गए. जब भारत ने 26 ओवरों में 7 विकेट गंवाकर 113 रन बना लिए थे और जीत के लिए 22 रन चाहिए थे, तभी तेज बारिश ने खेल रोक दिया और आगे मुकाबला संभव नहीं हो सका.

Rain has the final say as #TeamIndia clinch a 4️⃣-run win via DLS to go 2-0 up in the series 💙 Scorecard ▶️ https://t.co/pxZRYf6dYV #NZvIND https://t.co/9QywzpNCKh — BCCI (@BCCI) November 7, 2026

गुरनूर बरार ने जीत के बाद क्या कहा?

मैच के बाद प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बरार ने अपनी शानदार गेंदबाजी और रणनीति को लेकर खुलकर बात की. न्यूजीलैंड की उछालभरी पिचों पर गेंदबाजी का लुत्फ उठाने वाले बरार ने कहा कि मुझे यहां गेंदबाजी करके बेहद मजा आया. न्यूजीलैंड में मिलने वाली एक्सट्रा बाउंस और पेस ने मेरी बहुत मदद की. भारत में पिचें आमतौर पर काफी सपाट होती हैं, जहां हमें हार्ड लेंथ से गेंदबाजी करनी पड़ती है, लेकिन यहां अलग उछाल है.

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अपनी गेंदबाजी की प्लानिंग के बारे में बात करते हुए बरार ने आगे कहा कि अगर आप 140 या 142 की औसत रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले तेज गेंदबाज हैं तो आपके अंदर एग्रेशन होना बहुत जरूरी है. लेकिन साथ ही आपको अपनी सीमाओं का भी पता होना चाहिए. मैं बस खेल का आनंद लेता हूं और अपनी ताकत के मुताबिक गेंदबाजी करता हूं. बता दें कि बरार ने इस मुकाबले में चार विकेट लेकर न्यूजीलैंड को बैकफूट पर धकेल दिया था.

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