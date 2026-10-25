मुंबई एयरपोर्ट पर घटेगा दबाव! IndiGo की 12 इंटरनेशनल फ्लाइट्स अब इस जगह होंगी शिफ्ट

मुंबई एयरपोर्ट पर उड़ानों का दबाव कम करने के लिए इंडिगो ने बड़ा फैसला लिया है. एयरलाइन फरवरी 2027 से अपनी 12 रोजाना इंटरनेशनल उड़ानों को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शिफ्ट करेगी. यह बदलाव एक साथ नहीं, बल्कि चरणबद्ध तरीके से होगा. इससे मुंबई के पुराने एयरपोर्ट पर जगह खाली होगी, जिसका इस्तेमाल नई उड़ानें शुरू करने के लिए किया जा सकेगा.

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इस बदलाव के तहत मुंबई से बहरीन, रियाद, दम्माम, जेद्दा, मदीना, कुवैत, रास अल खैमाह, फुजैराह, मस्कट, ढाका और जकार्ता जाने वाली इंडिगो की मौजूदा उड़ानें नवी मुंबई एयरपोर्ट से चलेंगी. इसके अलावा काठमांडू के लिए रोजाना एक नई फ्लाइट शुरू करने की भी तैयारी है. फरवरी से जुलाई 2027 के बीच यह सेवा शुरू होने पर नवी मुंबई से इंडिगो की इंटरनेशनल उड़ानें 12 देशों और शहरों के लिए उपलब्ध होंगी. हालांकि, उड़ानों की शिफ्टिंग की आखिरी तारीख और समय-सारणी अभी तय नहीं हुई है.

इस बदलाव में कुछ घरेलू उड़ानों को भी नवी मुंबई एयरपोर्ट पर शिफ्ट किया जाएगा. इससे इंटरनेशनल यात्रा करने वाले यात्रियों को दूसरी उड़ान पकड़ने में आसानी होगी. इंडिगो और एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनी जरूरी व्यवस्थाओं पर काम कर रही हैं. अंतिम तारीखों की घोषणा जरूरी मंजूरी मिलने के बाद की जाएगी.

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किन रूट पर मिलेंगी नई उड़ानें?

इंडिगो की योजना है कि नवी मुंबई से अपनी इंटरनेशनल सेवाओं का विस्तार किया जाए. कंपनी ने बताया कि मुंबई एयरपोर्ट पर जगह खाली होने से 2027 में एशिया, अफ्रीका और यूरोप के नए रूट शुरू करने में मदद मिलेगी. इसके लिए एयरलाइन अपने A320, A321 और A321XLR विमानों के बेड़े का विस्तार कर रही है.

पहले भी बनी थी उड़ानें शिफ्ट करने की योजना

मुंबई एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनी MIAL ने पहले 25 अक्टूबर से इंटरनेशनल उड़ानों को नवी मुंबई एयरपोर्ट पर शिफ्ट करने की योजना बनाई थी. इसके तहत 46 एयरलाइंस की हर हफ्ते चलने वाली 770 इंटरनेशनल उड़ानों में से 265 को दूसरे एयरपोर्ट पर भेजने का प्रस्ताव था. इसका मकसद मुंबई एयरपोर्ट पर भीड़ कम करना और टर्मिनल-1 के पुनर्विकास के लिए जगह खाली करना था. हालांकि, कई एयरलाइंस ने इस योजना पर आपत्ति जताई. उनकी चिंता यात्रियों की सुविधा, उड़ानों के समय और दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर थी. इसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने योजना टालने और सभी एयरलाइंस से बातचीत करके सहमति बनाने को कहा.

13 अक्टूबर को MIAL ने बताया कि 27 मार्च 2027 तक चलने वाले विंटर शेड्यूल में इंटरनेशनल उड़ानों के मौजूदा स्लॉट में बदलाव नहीं होगा. इसके बाद उड़ानों को शिफ्ट करने का फैसला संबंधित एयरलाइंस से बातचीत के आधार पर लिया जाएगा. इसी बीच इंडिगो ने फरवरी 2027 से अपनी 12 रोजाना इंटरनेशनल उड़ानों को चरणबद्ध तरीके से नवी मुंबई एयरपोर्ट पर शिफ्ट करने की योजना बनाई है.

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दिसंबर 2025 में शुरू हुआ था नवी मुंबई एयरपोर्ट

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन अक्टूबर 2025 में हुआ था. इसे बनाने में करीब 19,650 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. यहां 25 दिसंबर 2025 से कमर्शियल उड़ानें शुरू हुईं. इंडिगो की बेंगलुरु से आने वाली फ्लाइट यहां उतरने वाली पहली उड़ान थी, जबकि हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट यहां से रवाना होने वाली पहली उड़ान बनी. इसके बाद 15 जुलाई 2026 को एयर इंडिया एक्सप्रेस की अबू धाबी जाने वाली फ्लाइट के साथ यहां से इंटरनेशनल सेवाएं भी शुरू हो गईं.

मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 का 2030 तक पुनर्विकास किया जाना है. ऐसे में कुछ उड़ानों को नवी मुंबई भेजने से मुख्य एयरपोर्ट पर भीड़ कम करने के साथ निर्माण कार्य के लिए जरूरी जगह जुटाने में भी मदद मिलेगी.



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