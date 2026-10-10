scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिपके की टेंशन, बुजुर्ग यात्री की दो चांटे वाली बात, हंगामा और हिरासत... मुंबई टू दिल्ली फ्लाइट में मैंने क्या-क्या देखा

जैसे ही मैं अपनी सीट पर वापस गया, केबिन क्रू ने यात्रियों से अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा. कुछ देर बाद पुलिस की एक टीम फ़्लाइट में आई. उनकी अगुवाई महिला पुलिसकर्मी कर रही थीं. जैसे ही दिपके ने उन्हें देखा, उन्होंने लाइव वीडियो शुरू कर दिया. 

Advertisement
X
दिपके एअर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे (Photo: PTI)
दिपके एअर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे (Photo: PTI)

मैं उसी फ्लाइट में था जिसमें सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका मुंबई से दिल्ली आ रहे थे. हम मुंबई से दिल्ली के आ रहे AI 2428 फ़्लाइट में थे. शुक्रवार से ही मीडिया में इस बात को लेकर उत्सुकता थी कि CJP के मुख्य नेता दिल्ली कब और कैसे पहुंचेंगे.

दिपके मध्य मुंबई के वर्ली स्थित फोर सीजन्स होटल से सुबह करीब 6.50 बजे मुंबई हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए. हवाई अड्डे पर दिपके ने कहा कि दिल्ली में कई ट्रेनों को रद्द करने सहित अभूतपूर्व बंद के बीच सरकार "डरी हुई" है.

मुंबई में बोर्डिंग गेट पर सबसे पहले दिपके पहुंचे. उन्होंने रांका और दास के आने का इंतज़ार किया. दिपके टेंशन में थे कि उनकी वजह से कहीं फ्लाइट न छूट जाए. 

सम्बंधित ख़बरें

cjp protest news
टॉप लीडरशिप, टॉप स्पॉट… CJP का एक्शन टाइम , पुलिस का रिएक्शन... पहले 7 घंटे की टाइमलाइन
अभिजीत दिपके की दादी का निधन, CJP प्रोटेस्ट के बीच टूटा दुखों का पहाड़
Lucknow High alert over CJP protest close watch on every movement Joint Police Commissioner Bablu Kumar
CJP प्रदर्शन को लेकर लखनऊ में हाई अलर्ट, हर गतिविधि पर पैनी नजर
'हिरासत में हूं, लेकिन आंदोलन जारी है', डिटेन हुईं AISA अध्यक्ष नेहा बोरा
Abhijit Dipke
विमान से ही अभिजीत दिपके समेत दो अन्य नेता हिरासत में

तीनों ही इस बात का अनुमान लगा रहे थे कि आगे क्या होगा. फ़्लाइट की ओर जाते समय बस में दिपके का इंटरव्यू लिया जा रहा था. यह एक लंबा सफ़र था क्योंकि हमें T2 से T1 ले जाया जा रहा था. दिपके ने अपने इंटरव्यू में कहा कि सरकार डरी हुई है और CEC ज्ञानेश कुमार को बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए ये गिरफ्तारियां हो रही हैं. उन्होंने कहा, "आप पूरी दिल्ली बंद कर सकते हैं, लेकिन हम आएंगे."

Advertisement

फ़्लाइट में दिपके और उनके साथी इकॉनमी क्लास की पहली लाइन में बैठे थे. जैसे ही फ़्लाइट लैंड हुई, मैं उनकी सीट के पास गया. उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है. दिपके ने मुझसे कहा, "सबको अंदर कर दिया। हमें भी अंदर कर देंगे."

जैसे ही मैं अपनी सीट पर वापस गया, केबिन क्रू ने यात्रियों से अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा. कुछ देर बाद पुलिस की एक टीम फ़्लाइट में आई. उनकी अगुवाई महिला पुलिसकर्मी कर रही थीं. जैसे ही दिपके ने उन्हें देखा, उन्होंने लाइव वीडियो शुरू कर दिया. 

पहले रांका, फिर दास और उसके बाद खिड़की के पास बैठे दिपके को हिरासत में ले लिया गया. उन्होंने 'भारत माता की जय' के नारे लगाए. CJP को लेकर यात्रियों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं थीं. कुछ उनके समर्थन में थे, तो कुछ उनके ख़िलाफ़. ये यात्री दिपके को कवर करने वाले मीडिया से नाराज़ थे और कह रहे थे कि तुम्हें तो पैसे देकर बुलाया गया होगा.. एक बुज़ुर्ग व्यक्ति ने कहा कि अगर दिपके को उनके माता-पिता ने दो चांटे मारे होते, तो बात यहां तक नहीं पहुंचती.

हम गिरफ़्तार होने के लिए ही यहां आए हैं

अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को हिरासत में लिए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने बयान जारी किया. 

Advertisement

इस वीडियो में दिपके को विमान में आए पुलिस अधिकारियों से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि, "हम गिरफ़्तार होने के लिए ही यहां आए हैं, आइए और हमें गिरफ़्तार कर लीजिए."

हिरासत में लेने से पहले पुलिसकर्मियों ने CJP नेताओं को बताया कि उन्हें जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है. दिपके ने कहा कि CJP नेताओं को ऐसे हिरासत में लिया जा रहा है जैसे वे अपराधी हों. 

CJP ने इस कथित हिरासत की निंदा की और दावा किया कि यह उसके नेताओं को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने से रोकने के लिए पहले से सोची-समझी चाल का हिस्सा था.

CJP ने इस कार्रवाई को आवाजाही की आज़ादी का उल्लंघन बताया और तीनों नेताओं की तुरंत और बिना शर्त रिहाई की मांग की.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जंतर-मंतर जा रहीं ममता बनर्जी डिटेन, मुंह पर बैंड एड लगाए आईं नजर |
    Onion Peel Uses: प्याज काटकर फेंक देते हैं छिलके? इकट्ठा कर ऐसे करें यूज, घर की इन 5 चीजों में आएंगे खूब काम |
    दूल्हा बने करोड़पति यूट्यूबर मिस्टर फैजू, मक्का में किया निकाह, दिखाई दुल्हन की पहली झलक, Photos |
    Jio ने पेश किया कैमरे और AI वाला चश्मा, फोन जेब से निकाले बिना ऐसे होगी UPI पेमेंट |
    कनॉट प्लेस, मंडी हाउस, मिंटो ब्रिज... देखे दिल्ली में CJP का प्रदर्शन |
    दिपके की टेंशन, बुजुर्ग यात्री की दो चांटे वाली बात, हंगामा और हिरासत... मुंबई टू दिल्ली फ्लाइट में मैंने क्या-क्या देखा |
    सांप है या सेलेब्रिटी! गांव में 15 फीट का अजगर निकला तो सेल्फी लेने की लग गई होड़, 5 लोगों ने मिलकर जंगल में छोड़ा |
    'हिरासत में हूं, लेकिन आंदोलन जारी है', डिटेन हुईं AISA अध्यक्ष नेहा बोरा |
    'फूट सकता है AI का बुलबुला', विदेशी अरबपति की वॉर्निंग |
    आगर-मालवा में ₹3800 करोड़ का मैक्केन फूड प्रोजेक्ट बदलेगा किसानों की किस्मत, 2 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
    Advertisement