scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'दिल्ली से क्या उम्मीद कर सकते हैं, PAK हमारी रक्षा कर रहा', रैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के विवादित बोल

जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया है और पाकिस्तान की पैरवी की है. उत्तर कश्मीर के बारामूला में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली दुनिया के दबाब के कारण चुप है, हमारा पड़ोसी लगातार उनके पीछे पड़ा है और हमारी रक्षा कर रहा है.

Advertisement
X
बारामूला में फारूक अब्दुल्ला ने रैली को संबोधित किया. (Photo: ITG)
बारामूला में फारूक अब्दुल्ला ने रैली को संबोधित किया. (Photo: ITG)

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया है. उन्होंने बारामूला में एक रैली में कहा है कि दिल्ली के इरादे अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान लगातार कश्मीर का मुद्दा विश्व मंचों पर उठा रहा है और पाकिस्तान ही हमारी रक्षा कर रहा है. 

शनिवार को बारामूला में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम फारुक अब्दुल्ला ने कहा कि, 'आप दिल्ली से क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि वे आपको न्याय दिलाएंगे? लड़ने का साहस रखें, वरना आप पूरी तरह खत्म हो जाएंगे और आपकी पहचान मिट जाएगी.'

जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम ने भारत को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा, "वे आज दुनिया के दबाव के कारण चुप हैं. हमारा पड़ोसी लगातार उनके पीछे पड़ा है. वह हर जगह जाकर कहता है कि कश्मीर का मुद्दा अभी तक सुलझा नहीं है. वह हमारी रक्षा कर रहा है; वरना, उनके इरादे तो अच्छे नहीं हैं."

सम्बंधित ख़बरें

Farooq Abdullah demands LG Manoj Sinha Resignation
IAS ने महिला अफसर से कहा 'गेट आउट', अब्दुल्ला बोले- यह बर्दाश्त नहीं
nana-patekar-death
'मुझे तो नाना के साथ डांस करने का मौका मिला', फारूक अब्दुल्ला ने सुनाया किस्सा
J&K कैबिनेट में बदलाव की तैयारी हो रही है (Photo-File)
उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा, 3 मंत्री पद खाली
उमर अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी के विधायकों को साफ संदेश दिया है कि फैसला लिया जा चुका है. (Photo-File)
कैबिनेट में बदलाव जल्द, उमर बोले- लिस्ट तैयार, दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं
Jammu Kashmir CM Omar Abdullah
जम्मू-कश्मीर स्टेटहुड पर हंगामा, उमर बोले- ब्यूरोकेसी CM के ही खिलाफ

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया. उन्होंने भरोसा जताया कि एक दिन जम्मू-कश्मीर को अपना विशेष दर्जा वापस मिल जाएगा. 

Advertisement

अनुच्छेद 370 का जिक्र करते हुए डॉ. अब्दुल्ला ने कहा कि हम इसके लिए लड़ेंगे. एक दिन हम इसे वापस पा लेंगे." 

नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने भर के मुसलमानों से एकजुट होने का आह्वान किया है, जिसे उन्होंने 'जानबूझकर हाशिए पर धकेलने' की कोशिश बताया. 

फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी शासित कई राज्यों में मुसलमानों की संपत्तियों, दुकानों, घरों और धार्मिक स्थलों को कथित तौर पर तोड़े जाने पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने समुदाय से एकजुट होने और उन प्रशासनिक कार्रवाइयों के खिलाफ एक साथ खड़े होने की अपील की. 

अब्दुल्ला ने अपने समुदाय और क्षेत्रीय राजनीति के उन लोगों से सवाल किया जो अभी भी सत्ताधारी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं. उन्होंने पूछा कि वे ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का साथ कैसे दे सकते हैं, जिसके दौर में ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं? उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर एकता नहीं रही तो संवैधानिक सुरक्षा और समुदाय के हितों के सामने गंभीर चुनौतियां बनी रहेंगी. 

पाकिस्तान में जाकर बस जाएं: BJP

पूर्व सीएम के बयान पर जम्मू-कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा कि, "फारूक अब्दुल्ला को यह समझना चाहिए कि इस देश में उन्हें जो चाहे कहने की आज़ादी है. इसी आजादी की वजह से वे इस तरह के बयान दे पा रहे हैं. अगर उन्होंने यही बातें पाकिस्तान में कही होतीं, तो शायद उन्हें बख्शा नहीं जाता."

Advertisement

सत शर्मा ने कहा कि अनुच्छेद 370 हम पर थोपा गया था और इसे लागू किए जाने के बाद हमने देखा कि लोगों को असल में इससे क्या मिला. महिलाओं के अधिकार छीन लिए गए. आज पूरे देश के मुसलमान, जिनमें जम्मू-कश्मीर के मुसलमान भी शामिल हैं, हालात को समझते हैं. जम्मू-कश्मीर के मुसलमान जानते हैं कि वे भारत के हाथों में सुरक्षित हैं. भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बर्ताव को बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्हें भारत की जनता से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए. वरना मैं तो यही कहूंगा कि उनके लिए पाकिस्तान एक बेहतर जगह होगी उन्हें वहीं जाकर बस जाना चाहिए."

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    6 लाख में हो जाएगा काम, TESLA ने भारत में निकाला खास ऑफर, जानें डिटेल्स |
    'मेरी बॉडी पर अश्लील कमेंट किए', रेप-जान से मारने की धमकियों से परेशान पंजाबी हसीना, सरेआम दी चेतावनी |
    Vaibhav Suryavanshi का बड़ा फ्लॉप शो! नंबर-3 पर नहीं दिखा सके कमाल |
    IND vs NZ: 'जब हाथ से फिसल रहा था मैच, तब...', आखिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने किसे दिया जीत का क्रेडिट? |
    भोपाली चचा के भन्नाट क़िस्से - STORYBOX WITH JAMSHED |
    'बहुत तंग किया है, अब हिसाब होगा...', नीरज कुमार पर भड़के बाहुबली अनंत सिंह, बोले- अब किसी को नहीं छोड़ेंगे |
    कश्मीर में PAK मॉड्यूल का भंडाफोड़, घाटी में फैला रहे थे अलगाववादी विचारधारा |
    जिस भाई को गोद में उठाया, उसी की कर दी हत्या! दुर्गा मंदिर में मिला डेढ़ साल के बच्चे का कटा सिर |
    Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा से शुरू होंगे इन 3 राशियों के अच्छे दिन, गुप्त स्रोतों से आएगा धन |
    Bagh-e-Gule-Dawood: 3.5 लाख फूल, 70 से ज्यादा किस्में.., परिवार संग घूम आएं कश्मीर का ये खूबसूरत गार्डन, CM उमर अब्दुल्ला ने भी लोगों से की आने की अपील
    Advertisement