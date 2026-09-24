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शादी से लौटते वक्त मौत ने रोका रास्ता, एक ही गांव के 4 रिश्तेदारों की गई जान; 350 मीटर नीचे मिली कार

कुल्लू जिले के आनी उपमंडल में हरिपुर के पास देर रात करीब 3:30 बजे शादी समारोह से लौट रही कार करीब 350 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. कार में पांच लोग सवार थे, जो एक ही गांव के रहने वाले और आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं. हादसे में राहुल राणा, बाल कृष्ण, विकास उर्फ विक्की और गुंजन की मौत हो गई. चारों का अंतिम संस्कार भी एक साथ किया गया.

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हादसे के बाद बचाव कार्य में भी दिक्कतें आई (Photo ITG)
हादसे के बाद बचाव कार्य में भी दिक्कतें आई (Photo ITG)

शादी समारोह की खुशियां मनाकर घर लौट रहे एक ही गांव के पांच लोगों का सफर अचानक मातम में बदल गया. कुल्लू जिले के आनी उपमंडल में हरिपुर के समीप देर रात करीब 3:30 बजे एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 350 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. कार में पांच लोग सवार थे. सभी एक ही गांव के रहने वाले थे और आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं. इस दर्दनाक हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे की सूचना सुबह मिलने के बाद पुलिस, प्रशासन और बचाव दल की टीमें मौके पर पहुंचीं. इसके बाद खाई में सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया.

हादसे ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है. जिन लोगों के साथ परिवार के सदस्य शादी समारोह में शामिल होकर लौटे थे, उन्हीं में से चार की एक साथ मौत की खबर ने खुशियों को मातम में बदल दिया. पुलिस के अनुसार कार में पांच लोग सवार थे. सभी एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपने घर लौट रहे थे. रात के समय हरिपुर के पास उनकी कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क से करीब 350 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी. हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ. रात के अंधेरे के कारण हादसे की सूचना तत्काल नहीं मिल सकी. सुबह जानकारी मिलने के बाद पुलिस और बचाव दल की टीमें मौके पर पहुंचीं. इसके बाद खाई में फंसे लोगों को तलाशने और उन्हें बाहर निकालने के लिए सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया.

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चार रिश्तेदारों की एक साथ मौत

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हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान राहुल राणा, बाल कृष्ण, विकास उर्फ विक्की और गुंजन के रूप में हुई है. चारों कुल्लू जिले की आनी तहसील के जाबोड़ा गांव के रहने वाले थे. बताया गया है कि हादसे का शिकार हुए सभी लोग एक ही गांव के थे और आपस में रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं. एक साथ चार लोगों की मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, वहां मातम पसर गया. जिस परिवार और गांव के लोग कुछ घंटे पहले शादी समारोह की खुशियों में शामिल थे, उन्हें सुबह अपनों की मौत की खबर मिली. हादसे ने कई परिवारों से उनके अपने छीन लिए. हादसे में 29 वर्षीय सुरेश कुमार, निवासी गांव जाबोड़ा, तहसील आनी, जिला कुल्लू गंभीर रूप से घायल हुआ है. रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद घायल सुरेश कुमार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आनी पहुंचाया गया. वहां प्राथमिक उपचार देने के बाद उसकी हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रामपुर अस्पताल रेफर किया गया है. परिजनों और ग्रामीणों के लिए इस समय सबसे बड़ी चिंता घायल सुरेश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर है.

सुबह चला सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन

हादसे की सूचना सुबह मिलने के बाद पुलिस, प्रशासन और बचाव दल की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं. सड़क से करीब 350 मीटर नीचे गहरी खाई में कार के गिरने के कारण रेस्क्यू टीमों के सामने भी चुनौती थी. डीडीएमए कुल्लू से प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे में चार लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. बचाव दल ने खाई में पहुंचकर सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और हादसे में प्रभावित लोगों को बाहर निकाला. हादसे की सूचना मिलने के बाद स्थानीय स्तर पर भी लोग मौके पर जुटे. एक ही गांव के चार लोगों की मौत होने से क्षेत्र में शोक का माहौल है. चारों का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया. 

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