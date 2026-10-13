प्रेमी के साथ 3 दिन से होटल में रुकी थी आगरा की अदिति, कमरे में फंदे से लटकी मिली लाश, बॉयफ्रेंड फरार

हरियाणा के फरीदाबाद में एक निजी होटल के कमरे में 25 वर्षीय युवती का शव फंदे से लटका मिलने से मामला सामने आया है. युवती की पहचान उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली अदिति के रूप में हुई है. वह पिछले तीन दिनों से अपने प्रेमी के साथ सेक्टर 11 स्थित एक होटल में रुकी हुई थी. घटना के बाद से उसका प्रेमी हेमंत शर्मा फरार है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, अदिति तीन दिन पहले घर में किसी को बताए बिना आगरा से फरीदाबाद आई थी. यहां वह फरीदाबाद में रहने वाले हेमंत शर्मा के साथ सेक्टर 11 स्थित एक निजी होटल के कमरा नंबर 204 में ठहरी हुई थी. पुलिस के अनुसार, दोनों के बीच काफी समय से प्रेम संबंध था. हेमंत मूल रूप से आगरा का रहने वाला है, लेकिन पिछले काफी समय से फरीदाबाद में रह रहा था. वह यहां एक निजी कंपनी में नौकरी करता है. अदिति के परिवार को उसके फरीदाबाद आने की जानकारी थी या नहीं, इस बारे में पुलिस से मिली जानकारी में विस्तार से कुछ नहीं बताया गया है.

होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला शव

घटना का पता देर रात चला, जब होटल के कर्मचारियों ने कमरे का दरवाजा खुला पाया. अंदर देखने पर उन्हें अदिति का शव फंदे से लटका हुआ दिखाई दिया. यह देखते ही होटल स्टाफ ने होटल मालिक को सूचना दी. इसके बाद पुलिस को बुलाया गया. सूचना मिलने पर सेक्टर 11 पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल भेज दिया. शुरुआती जानकारी के अनुसार, घटना रात करीब 10 बजे के बाद की मानी जा रही है.

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पुलिस के मुताबिक, अदिति का प्रेमी हेमंत घटना वाली रात ही होटल से चला गया था. इसके बाद से उसकी तलाश की जा रही है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि वह होटल से किस परिस्थिति में गया और घटना के समय कमरे में क्या हुआ था. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि अदिति ने खुदकुशी की या उसकी मौत के पीछे कोई अन्य वजह है. अभी तक मौत के कारणों को लेकर अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

हेमंत के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस

फरीदाबाद पुलिस के पीआरओ यशपाल के मुताबिक, इस मामले में हेमंत शर्मा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है. हालांकि, अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है और मामले से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस के सामने कई सवाल हैं. अदिति की मौत किन परिस्थितियों में हुई, घटना के समय क्या हुआ और हेमंत होटल से क्यों चला गया. इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

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नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

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