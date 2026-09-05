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कपास लादकर जा रहा था टेंपो, अचानक लगी आग... लपटें उठीं तो सड़क पर मच गई अफरा-तफरी

गुजरात के आणंद में कपास से लदे एक छोटा हाथी टेंपो में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरे टेंपो को अपनी चपेट में ले लिया. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. गनीमत रही कि कोई चपेट में नहीं आया.

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फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग. (Photo: Screengrab)
फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग. (Photo: Screengrab)

गुजरात के आणंद में एक टेंपो अचानक आग के गोले में बदल गया. टेंपो में कपास लदा था. आग लगी तो पहले धुआं उठा, फिर देखते ही देखते लपटें इतनी तेज हो गईं कि पूरा वाहन उनकी चपेट में आ गया. सड़क पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले टेंपो धू-धू कर जलने लगा. इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सड़क किनारे खड़ा एक छोटा हाथी टेंपो धू-धू कर जलता दिखाई दे रहा है.

यह घटना बाकरोल से वडताल जाने वाले मार्ग की है. यहां त्रिवेणी संगम सोसाइटी के पास कपास से भरे एक छोटा हाथी टेंपो में अचानक आग लग गई. टेंपो सड़क से गुजर रहा था, तभी उसमें से अचानक लपटें उठने लगीं.

Tempo loaded with cotton catches fire flames erupt panic on road

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शुरुआत में शायद किसी को अंदाजा नहीं रहा होगा कि आग इतनी तेजी से फैल जाएगी. लेकिन टेंपो में कपास लदा होने की वजह से आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. कुछ ही देर में पूरा वाहन आग की लपटों से घिर गया.

यह भी पढ़ें: चलती कार में लगी आग... फिर फटने लगी अंदर रखी शराब की बोतलें, मौके से भागे गाड़ी सवार

मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी. सूचना मिलते ही करमसद-आणंद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के कंट्रोल रूम ने दमकल टीम को घटनास्थल के लिए रवाना किया.

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फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तो टेंपो लगातार जल रहा था. दमकल कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और पानी की बौछार शुरू कर दी. काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया.

फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई की वजह से आग को आसपास फैलने से रोक लिया गया. वरना कपास से भरे वाहन में लगी आग बड़ा रूप ले सकती थी.

गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई चपेट में नहीं आया. वहीं आग की वजह से टेंपो को काफी नुकसान पहुंचा है. फिलहाल आग आखिर लगी कैसे, इसका पता नहीं चल पाया है. दमकल विभाग और संबंधित अधिकारी इस पूरे मामले की जांच में जुटे हैं.

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