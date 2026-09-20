'गरबा पार्टनर चाहिए...', अहमदाबाद में वायरल ऑफर पर साइबर पुलिस का अलर्ट

नवरात्रि करीब आते ही गुजरात में रास-गरबा की तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर 'Rent A Garba Partner' के नाम से एक पोस्ट वायरल है. इसमें पैसे देकर दो घंटे से लेकर पूरी रात तक के लिए गरबा पार्टनर बुक करने का दावा किया गया है. सोशल मीडिया पर इसके पोस्टर वायरल हैं, जिनमें बकायदा, सिल्वर-गोल्ड और प्लेटिनम जैसे अलग-अलग रेट के पैकेज भी दिए जा रहे हैं.

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मामले ने तूल पकड़ा तो अहमदाबाद साइबर क्राइम सेल ने जांच शुरू कर दी है और साथ ही पुलिस ने लोगों को धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क किया है.

पोस्ट में सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम की तीन कैटेगरी दी गई हैं. सिल्वर में 1,000 रुपये में दो घंटे, गोल्ड में 1,500 रुपये में चार घंटे और प्लेटिनम में 2,000 रुपये में पूरी रात के लिए पार्टनर उपलब्ध कराने का दावा है. इसके साथ गरबा स्टेप, मैचिंग कॉस्ट्यूम और सेल्फी जैसी सुविधाओं का भी जिक्र है.

कैसे शुरू हुआ मामला?

अहमदाबाद साइबर क्राइम सेल के ACP हार्दिक मांकड़िया ने बताया कि पिछले पांच-छह दिनों से ऐसी पोस्ट सामने आ रही थीं. शुरुआत में कुछ प्रोफाइल से इन्हें शेयर किया गया. जांच में पता चला कि संबंधित प्रोफाइल के असली यूजर्स ने ही पोस्ट डाली थी और उनका मकसद सोशल मीडिया पर रीच हासिल करना था.

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इसके बाद इसी तरह के कंटेंट वाली कई AI जनरेटेड पोस्ट अलग-अलग हैंडल से सामने आने लगीं. साइबर पुलिस को आशंका है कि इसकी आड़ में लोगों से पैसे लेकर धोखाधड़ी की जा सकती है.

ACP मांकड़िया ने लोगों से किसी ाअनजान प्रोफाइल या व्यक्ति पर भरोसा कर पैसे ट्रांसफर नहीं करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि जिसे आप जानते नहीं हैं या कभी मिले नहीं हैं, उसे इस तरह की सेवा के नाम पर भुगतान करना जोखिम भरा हो सकता है. अगर किसी ने भुगतान कर दिया है और उसके साथ धोखाधड़ी हुई है तो वह साइबर पुलिस से संपर्क करे.

बजरंग दल ने जताई आपत्ति

इस मामले पर बजरंग दल गुजरात के क्षेत्रीय सह-संयोजक ज्वलित मेहता ने भी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि ऐसी पोस्ट करने वालों और उनके मकसद की जांच होनी चाहिए. मेहता ने कहा कि नवरात्रि मां शक्ति की आराधना का पर्व है और लोग परिवार, दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ सोसायटी और पार्टी प्लॉट में गरबा खेलते हैं. उन्होंने 'Rent A Garba Partner' जैसी पेशकश पर सवाल उठाते हुए पुलिस से मामले की जांच और जरूरी कार्रवाई की मांग की है.



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