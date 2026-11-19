गुजरात के राजकोट में पुलिस विभाग से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक ASI पर दो नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ का आरोप लगा है. आरोप है कि वह बच्चियों को खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और उन्हें अश्लील वीडियो दिखाए. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दो मामले दर्ज किए गए हैं.

और पढ़ें

आरोपी की पहचान नरेंद्रसिंह जडेजा के रूप में हुई है. वह राजकोट के घंटेश्वर स्थित SRP ग्रुप-13 कैंप में तैनात था. उसकी उम्र 55 साल बताई गई है. दोनों बच्चियां पुलिस परिवार से जुड़ी हैं. मामले की शिकायत राजकोट के यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई.

बच्ची के व्यवहार में बदलाव से खुला मामला

मामले का खुलासा 17 नवंबर को हुआ. एक बच्ची घर के पास खेल रही थी. तभी उसके दादा घर पहुंचे. रास्ते में आरोपी को देखकर बच्ची अचानक घबरा गई. उसके व्यवहार में बदलाव देखकर दादा ने वजह पूछी. इस पर बच्ची ने बताया कि करीब एक साल पहले आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी. दादा ने तुरंत बच्ची की मां को इसकी जानकारी दी. मां पुलिस विभाग में काम करती हैं. शिकायत के मुताबिक, इसके बाद वह आरोपी के घर पहुंचीं और फिर यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

Advertisement

दूसरी बच्ची के परिवार ने भी की शिकायत

जांच के दौरान एक दूसरी बच्ची से जुड़ा मामला भी सामने आया. बताया गया कि आरोपी की बेटी घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी. आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने वहां पढ़ने वाली एक बच्ची के साथ भी छेड़छाड़ की. इस बच्ची के परिवार ने भी पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.

दोनों शिकायतों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दो केस दर्ज किए हैं. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही घंटेश्वर SRP कैंप के कमांडेंट को भी मामले की जानकारी दे दी गई है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----