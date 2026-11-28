गुजरात के चोटीला में एक परिवार मंदिर के पास प्रसाद लेने पहुंचा था. परिवार के लोगों ने अपनी कार पार्क की और प्रसाद लेने के लिए आगे बढ़े. लेकिन इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक ऑडी कार ने उन्हें टक्कर मार दी. हादसा इतना गंभीर था कि दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक पुरुष बुरी तरह घायल हो गया.

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यह हादसा सुरेंद्रनगर जिले में चोटीला नेशनल हाइवे पर 'आपागीगा ना ओटला' के पास हुआ. परिवार अपनी गाड़ी पार्क करके प्रसाद लेने जा रहा था. तभी तेज रफ्तार ऑडी कार वहां पहुंची और परिवार के सदस्यों को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

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आसपास मौजूद लोगों ने देखा तो दौड़कर मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया. लोगों ने पुलिस को सूचना दी. जानकारी के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने लोगों की मदद से घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. वहीं शव कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी.

इस दर्दनाक हादसे में दो महिलाओं की जान चली गई. वहीं, एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हुआ है. घायल पुरुष का एक पैर शरीर से अलग हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. वहीं मृतक कौन हैं, उनकी पहचान की जा रही है.

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हाइवे पर लगा जाम, पुलिस ने शुरू की जांच

हादसे के बाद चोटीला नेशनल हाइवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई. कुछ देर के लिए ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हुई और सड़क पर जाम की स्थिति बन गई. घटना की सूचना मिलने के बाद चोटीला पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने मृतकों की पहचान और हादसे से जुड़ी जरूरी कार्रवाई शुरू की. इसी के साथ यह भी जांच की जा रही है कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई.

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