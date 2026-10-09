त्योहारों के सीजन में बाजार सूना, सरोजिनी नगर के छोटे दुकानदार बोले- सालभर की मेहनत पर फिर जाएगा पानी

दिल्ली में लगातार हो रहे प्रदर्शनों और निरीक्षणों का असर अब सरोजिनी नगर मार्केट के कारोबार पर भी दिखाई देने लगा है. त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले जिस बाजार में ग्राहकों की भीड़ उमड़ती थी, वहां फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है. रेहड़ी-पटरी पर दुकान लगाने वाले छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े दुकानदारों तक का कहना है कि कारोबार प्रभावित होने से उनकी कमाई पर असर पड़ रहा है. उन्हें चिंता है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो सालभर की मेहनत बेकार हो सकती है.

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सरोजिनी नगर मार्केट के छोटे व्यापारियों के मुताबिक, वे त्योहारों के लिए पूरे साल तैयारी करते हैं. इस दौरान बिक्री बढ़ने की उम्मीद रहती है और इसी कमाई से परिवार का खर्च चलाने के साथ दूसरी जरूरतें भी पूरी होती हैं. लेकिन मौजूदा हालात में ग्राहकों की कमी ने उनकी चिंता बढ़ा दी है. व्यापारियों का कहना है कि महंगाई के दौर में कमाई घटने से उनके पारिवारिक जीवन पर भी असर पड़ेगा.

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दुकानदारों का दावा है कि दिल्ली में लगातार हो रहे प्रदर्शनों के कारण बाजार में लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है. आम दिनों में त्योहारों से पहले खरीदारी करने वालों की भीड़ रहती थी, लेकिन इस बार कारोबार उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहा है. छोटे दुकानदारों के लिए यह स्थिति ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनकी रोजाना की बिक्री पर ही घर का खर्च निर्भर करता है.

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मेट्रो स्टेशन बंद होने से ग्राहकों की आवाजाही पर असर

सरोजिनी नगर मार्केट में बड़ी संख्या में लोग सार्वजनिक परिवहन के जरिए खरीदारी करने पहुंचते हैं. व्यापारियों का कहना है कि मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने से ग्राहकों की आवाजाही कम हुई है. बाजार तक पहुंचने में होने वाली परेशानी का असर दुकानों की बिक्री पर भी पड़ रहा है.

दुकानदारों के मुताबिक, त्योहारों के समय बाजार में आमतौर पर काफी भीड़ रहती है. लोग कपड़े, घरेलू सामान और दूसरी जरूरत की चीजें खरीदने आते हैं. लेकिन मौजूदा हालात में ग्राहकों की संख्या कम होने से छोटे और बड़े व्यापारियों, दोनों को नुकसान उठाना पड़ रहा है.

'सालभर की मेहनत पर फिर सकता है पानी'

रेहड़ी-पटरी पर दुकान चलाने वाले व्यापारियों का कहना है कि त्योहारों के सीजन के लिए वे पूरे साल इंतजार करते हैं. इसी अवधि में बेहतर बिक्री होने की उम्मीद रहती है. अगर प्रदर्शन और बाजार से जुड़ी पाबंदियों के कारण ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित होती रही, तो उनकी सालभर की मेहनत पर पानी फिर सकता है. कारोबार में गिरावट का सीधा असर उनके रोजगार पर पड़ेगा.

व्यापारियों ने मांग की है कि त्योहारों के दौरान दिल्ली में ऐसे प्रदर्शनों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिनसे बाजार और आम लोगों की आवाजाही प्रभावित हो. उनका कहना है कि त्योहारों के समय कारोबार चलना उनके लिए बेहद जरूरी है. अगर ग्राहक बाजार तक नहीं पहुंचेंगे, तो दुकानदारों की कमाई घटेगी और परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा.

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