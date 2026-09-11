बिकने जा रहा था 1000 KG पनीर, अफसरों ने सैंपलिंग की, फिर कराया नष्ट... मथुरा में फूड डिपार्टमेंट का एक्शन

मथुरा में खाने-पीने की चीजों में मिलावट के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच फूड डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई की है. कोसीकलां इलाके में एक वाहन से करीब 1000 किलो पनीर पकड़ा गया, जिसकी क्वालिटी पर अफसरों को संदेह हुआ. पनीर राजस्थान के कामां इलाके से मथुरा में बिक्री के लिए लाया जा रहा था, जिसके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे. वहीं संदिग्ध और दूषित पनीर को मौके पर ही नष्ट करा दिया. विभाग के मुताबिक, नष्ट किए गए पनीर की अनुमानित कीमत करीब 22 लाख रुपये है.

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फूड डिपार्टमेंट इन दिनों मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान चला रहा है. इसी के तहत अधिकारियों ने मथुरा के कोसीकलां क्षेत्र में नंदगांव रोड पर चेकिंग की. इस दौरान एक बोलेरो गाड़ी को रोका गया. अधिकारियों ने जब जांच की तो उसमें बड़ी मात्रा में पनीर मिला.

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गाड़ी में करीब एक हजार किलो पनीर लदा हुआ था. पनीर राजस्थान के कामां क्षेत्र में स्थित एक डेयरी से मथुरा लाया जा रहा था. इसका इस्तेमाल बिक्री के लिए किया जाना था.

जांच के दौरान विभाग को पनीर की क्वालिटी पर शक हुआ. इसके बाद विभाग ने कार्रवाई शुरू की. अधिकारियों ने जांच के लिए पनीर के दो सैंपल लिए. वहीं, विभाग ने बड़ी मात्रा में मिले पनीर को संदिग्ध और सेहत के लिए हानिकारक माना.

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इसके बाद करीब 1000 किलो पनीर को नष्ट करा दिया गया. खाद्य विभाग के मुताबिक, पकड़े गए और बाद में नष्ट कराए गए पनीर की अनुमानित कीमत करीब 22 लाख रुपये है. इतनी बड़ी मात्रा में पनीर पकड़े जाने के बाद खाने की चीजों की क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं. मथुरा में खाद्य सुरक्षा विभाग की यह एक महीने में तीसरी बड़ी कार्रवाई है.

विभाग इससे पहले भी बड़ी मात्रा में संदिग्ध या मिलावटी पनीर के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है. पिछले मामलों में भी हजारों किलो पनीर नष्ट कराया गया था. त्योहारों और बढ़ती मांग के बीच खाद्य विभाग लगातार खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर नजर रख रहा है.

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