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बिकने जा रहा था 1000 KG पनीर, अफसरों ने सैंपलिंग की, फिर कराया नष्ट... मथुरा में फूड डिपार्टमेंट का एक्शन

मथुरा के कोसीकलां इलाके में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने एक्शन लेते हुए एक बोलेरो से करीब 1000 किलो संदिग्ध पनीर पकड़ा है. राजस्थान के कामां से मथुरा बिक्री के लिए लाए जा रहे पनीर की क्वालिटी पर शक हुआ तो अधिकारियों ने दो नमूने लिए और करीब 22 लाख रुपये कीमत का पूरा माल जनहित में नष्ट करा दिया.

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फूड डिपार्टमेंट ने कार्रवाई को दिया अंजाम. (Photo: Screengrab)
फूड डिपार्टमेंट ने कार्रवाई को दिया अंजाम. (Photo: Screengrab)

मथुरा में खाने-पीने की चीजों में मिलावट के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच फूड डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई की है. कोसीकलां इलाके में एक वाहन से करीब 1000 किलो पनीर पकड़ा गया, जिसकी क्वालिटी पर अफसरों को संदेह हुआ. पनीर राजस्थान के कामां इलाके से मथुरा में बिक्री के लिए लाया जा रहा था, जिसके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे. वहीं संदिग्ध और दूषित पनीर को मौके पर ही नष्ट करा दिया. विभाग के मुताबिक, नष्ट किए गए पनीर की अनुमानित कीमत करीब 22 लाख रुपये है.

फूड डिपार्टमेंट इन दिनों मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान चला रहा है. इसी के तहत अधिकारियों ने मथुरा के कोसीकलां क्षेत्र में नंदगांव रोड पर चेकिंग की. इस दौरान एक बोलेरो गाड़ी को रोका गया. अधिकारियों ने जब जांच की तो उसमें बड़ी मात्रा में पनीर मिला. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में बिक्री के लिए बन रहा था मिलावटी देशी घी, हापुड़ में 955 किलो क्रीम बरामद, पनीर भी मिला संदिग्ध

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गाड़ी में करीब एक हजार किलो पनीर लदा हुआ था. पनीर राजस्थान के कामां क्षेत्र में स्थित एक डेयरी से मथुरा लाया जा रहा था. इसका इस्तेमाल बिक्री के लिए किया जाना था. 

mathura food safety department seizes destroys 1000 kg suspected adulterated paneer

जांच के दौरान विभाग को पनीर की क्वालिटी पर शक हुआ. इसके बाद विभाग ने कार्रवाई शुरू की. अधिकारियों ने जांच के लिए पनीर के दो सैंपल लिए. वहीं, विभाग ने बड़ी मात्रा में मिले पनीर को संदिग्ध और सेहत के लिए हानिकारक माना.

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इसके बाद करीब 1000 किलो पनीर को नष्ट करा दिया गया. खाद्य विभाग के मुताबिक, पकड़े गए और बाद में नष्ट कराए गए पनीर की अनुमानित कीमत करीब 22 लाख रुपये है. इतनी बड़ी मात्रा में पनीर पकड़े जाने के बाद खाने की चीजों की क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं. मथुरा में खाद्य सुरक्षा विभाग की यह एक महीने में तीसरी बड़ी कार्रवाई है.

विभाग इससे पहले भी बड़ी मात्रा में संदिग्ध या मिलावटी पनीर के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है. पिछले मामलों में भी हजारों किलो पनीर नष्ट कराया गया था. त्योहारों और बढ़ती मांग के बीच खाद्य विभाग लगातार खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर नजर रख रहा है.

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