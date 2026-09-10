scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सत्य निकेतन हादसा: दिल्ली हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर होंगे लंबित केस

दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर करने का संकेत दिया है. अदालत का मानना है कि इससे एक साथ पूरे मामले पर नजर रखी जा सकेगी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लैंड यूज उल्लंघन को गंभीर समस्या बताया जो कि लोगों की जान खतरे में पड़ने का एक अहम कारण है.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट में समय-समय पर हॉस्टलों की सुरक्षा जांच करने की सिफारिश की गई है. (File Photo: ITG)
सुप्रीम कोर्ट में समय-समय पर हॉस्टलों की सुरक्षा जांच करने की सिफारिश की गई है. (File Photo: ITG)

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हुए हादसे के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने संकेत दिया है कि इस मुद्दे से जुड़े जो भी मामले दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित हैं, उन्हें वो अपने पास ट्रांसफर करेगा.

अदालत ने ये फैसला इसीलिए लिया है ताकि पूरे मामले की निगरानी एक साथ की जा सके. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसक ध्यान रिहायशी इलाकों में नियमों के खिलाफ हो रहे इस्तेमाल (नॉन-कन्फॉर्मिंग यूज) पर रहेगा.

अदालत ने कहा कि जिन क्षेत्रों को आवासीय घोषित किया गया है, वहां नियम तोड़कर व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं और कोर्ट इस पूरे मामले की खुद निगरानी करेगा.

सम्बंधित ख़बरें

snake in school classroom
जर्जर बिल्ड‍िंग, जहरीले सांप... अलीगढ़ में जेन अल्फा का प्रदर्शन 
सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली में MCD का एक्शन तेज हो गया है(Photo-ITG)
MCD ने 17 प्रॉपर्टीज सील की, 34 तोड़े... 3 दिन में क्या-क्या एक्शन हुआ
दिल्ली में MCD की तोड़-फोड़, अफसरों के दाग धुल जाएंगे? देखें दस्तक
Delhi Satya Niketan building collapse: Govt wants to bring in a bill to regulate PGs
दुकान बड़ी करने में गिरी पूरी इमारत, सत्य निकेतन हादसे में बड़ा खुलासा
bjp mla anil sharma satya niketan
सत्य निकेतन: आरोपों पर बीजेपी MLA बोले- सौरभ भारद्वाज को भेजूंगा नोटिस

समय-समय पर सुरक्षा जांच कराने की सिफारिश

अदालत का मानना है कि लैंड यूज यानी भूमि के तय इस्तेमाल का उल्लंघन एक बड़ी समस्या है, जिससे आम लोगों और छात्रों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है. मामले में पेश हुई एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट में दिल्ली के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के आसपास बने PG, प्राइवेट हॉस्टल और छात्र आवासों की समय-समय पर सुरक्षा जांच कराने की सिफारिश की गई है.

Advertisement

रिपोर्ट के मुताबिक, इन इमारतों के नक्शे, निर्माण कार्य, बेसमेंट के इस्तेमाल, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, फायर सेफ्टी और आने-जाने के रास्तों की तय सीमा में जांच होनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में बिजली कंपनियों के CAG ऑडिट को मिल सकती है हरी झंडी, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

'हम प्रतिद्वंद्वी नहीं, एक ही पक्ष में हैं'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हम इस मामले को विरोधाभासी या विरोधी (एडवर्सरियल) रूप में नहीं ले रहे हैं.' सॉलिसिटर जनरल को संबोधित करते हुए अदालत ने कहा, 'आपकी सहायता के बिना हम सफल नहीं हो पाएंगे, हम सभी एक ही पक्ष में हैं.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    विदेशी गेस्ट्स का इंडियन स्वैग से होगा स्वागत, BRICS समिट के लिए तैयार दिल्ली, Photos |
    एयरोस्पेस की तस्वीर बदल देगी भारत-रूस की दोस्ती... IL-114-300 पर हो सकती है डील |
    पंजाब में पांच साल पुरानी गलती फिर दोहरा रही कांग्रेस, कहीं फिर न हो जाए चेकमेट |
    'डायन-पिशाच नाश्ते में खा जाती हूं...', यामी का खतरनाक अवतार, धमाकेदार है ‘नई नवेली’ का टीजर |
    46% चढ़ सकता है ये अडानी स्टॉक, विदेश में बैठे एक्सपर्ट बोले- खरीद लो |
    Duleep Trophy Winner: ईस्ट जोन ने रचा इतिहास, 13 साल बाद जीती दलीप ट्रॉफी, ईशान किशन ने जड़े 350 रन |
    EXCLUSIVE: नई जगह मंदिर तैयार, नहीं हटे हनुमान जी... क्या है उज्जैन में दक्षिणमुखी और उत्तरमुखी की कहानी? |
    Tawa Matar Pulao: रोज-रोज सादे चावल खाकर भर गया मन? घर की बेसिक चीजों से बनाएं गरम-गरम मटर तवा पुलाओ, जानें शेफ कुणाल कपूर की आसान ट्रिक |
    1, 2 या 3... कितने बैंक अकाउंट रखना है सही? आपके पास जरूरत से ज्यादा तो नहीं |
    अपहरण, पिटाई और किया आग के हवाले... इन्फ्लुएंसर मंजीत कौर हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी, 4 दिन की रिमांड पर आरोपी
    Advertisement