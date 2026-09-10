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'डायन-पिशाच नाश्ते में खा जाती हूं...', यामी का खतरनाक अवतार, धमाकेदार है ‘नई नवेली’ का टीजर

Nayyi Navelli Teaser: यामी गौतम की हॉरर-कॉमेडी ‘नई नवेली’ का टीजर रिलीज हो गया है. मोहिनी के किरदार में यामी का खतरनाक और मजेदार अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

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डायन बनीं यामी गौतम, नई नवेली का टीजर जारी (Photo: Screengrab)
डायन बनीं यामी गौतम, नई नवेली का टीजर जारी (Photo: Screengrab)

Nayyi Navelli Teaser Out: यामी गौतम अब ऐसी नई नवेली बनकर आ रही हैं, जिसे देखकर भूत-प्रेत भी शायद अपना रास्ता बदल लें! उनकी आने वाली हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘नई नवेली’ का टीजर रिलीज हो गया है और इसमें यामी का अंदाज देखकर आप भी कहेंगे- ये भूतनी है या खूबसूरती की आफत?

टीजर में यामी मोहिनी के किरदार में नजर आ रही हैं और उनकी एंट्री ही ऐसी है कि पूरा माहौल सेट हो जाता है. सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है उनका ये धांसू डायलॉग- ‘2 डायन, 3 पिशाच और 4 भूत तो मैं सुबह नाश्ते में खा जाती हूं...’

बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर यामी के इस अवतार की चर्चा शुरू हो गई. फैंस का कहना है कि भूतनी इतनी खूबसूरत होगी तो डरने के बजाय लोग उसे देखते ही रह जाएंगे. ऐसा पहली बार हो रहा है जब यामी किसी हॉरर कॉमेडी फिल्म का हिस्सा बनी हों.

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मोहिनी बनीं यामी, लेकिन ये कोई सीधी-सादी भूतनी नहीं!

‘नई नवेली’ में यामी गौतम का किरदार काफी हटकर बताया जा रहा है. वह फिल्म में एक क्रूर डायन के अवतार में नजर आएंगी. यानी इस बार यामी न तो किसी सीधी-सादी लड़की के किरदार में हैं और न ही ऐसी हीरोइन जो भूत से डरकर भागती नजर आए. यहां तो मामला उल्टा है. भूत डरेंगे या मोहिनी से डरेंगे? टीजर देखकर यही सवाल दिमाग में घूमने लगता है.

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फिल्म में भारतीय पौराणिक कथाओं और लोककथाओं को हॉरर और कॉमेडी के तड़के के साथ पेश किया जाएगा. यानी डर भी होगा, हंसी भी आएगी और देसी कहानी का मजा भी मिलेगा.

टीजर ने फैंस को किया एक्साइटेड

मेकर्स ने टीजर शेयर करते हुए लिखा-  देवियों और सज्जनों, मोहिनी की तरफ से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट. इसके साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी सामने रख दी गई है. ‘नई नवेली’ 16 अक्टूबर 2026, यानी दशहरे के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी. दिलचस्प बात ये है कि फिल्म का मोशन टीजर और फर्स्ट लुक पहले ही 20 अगस्त को रिलीज किया जा चुका था. लेकिन अब नए टीजर में यामी के मोहिनी अवतार की झलक ने एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है.

‘नई नवेली’ को आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि फिल्म का निर्देशन बालाजी मोहन ने किया है. फिल्म में यामी के अलावा आदिनाथ एम कोठारे, अनुराग ठाकुर, सुनीता रजवार, मीता वशिष्ठ, आदित्य कुलश्रेष्ठ, सुष्मिता मुखर्जी नजर आएंगे. फिल्म में सिर्फ यामी की खूबसूरती और मोहिनी का खौफ नहीं होगा, बल्कि एक बड़ा और दमदार सपोर्टिंग कास्ट भी देखने को मिलेगा.

यामी का नया अवतार, पिछली फिल्मों से बिल्कुल अलग

यामी गौतम ने अपने करियर में अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर अपनी पहचान बनाई है. हाल के वर्षों में उन्हें ‘ओएमजी 2’, ‘आर्टिकल 370' और ‘धूम धाम’ जैसी फिल्मों में देखा गया है.

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‘आर्टिकल 370’ में उन्होंने एक सख्त और मिशन पर निकली अधिकारी का किरदार निभाया था, जबकि ‘धूम धाम’ में उनका अंदाज एक्शन और कॉमेडी से भरा हुआ था. वहीं ‘ओएमजी 2’ में भी उन्होंने गंभीर विषय वाली कहानी का हिस्सा बनकर अपनी रेंज दिखाई. अब ‘नई नवेली’ में वह सीधे डायन बनकर दर्शकों के सामने आने वाली हैं. और यही इस फिल्म को खास बनाता है.

डराएगी भी, हंसाएगी भी!

हॉरर-कॉमेडी का फॉर्मूला बॉलीवुड में नया नहीं है, लेकिन ‘नई नवेली’ को भारतीय लोककथाओं और पौराणिक कहानियों से जोड़कर मेकर्स इसे अपना देसी ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं. ऊपर से यामी का मोहिनी वाला अंदाज और उनके मुंह से निकलते खतरनाक डायलॉग फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ा रहे हैं.

अब सवाल ये है कि 16 अक्टूबर को जब मोहिनी बड़े पर्दे पर आएगी, तो दर्शक डरेंगे, हंसेंगे या फिर यामी की खूबसूरती में ही खो जाएंगे? फिलहाल टीजर देखकर तो इतना जरूर लग रहा है कि इस बार भूतों की शामत आने वाली है!

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