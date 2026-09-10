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46% चढ़ सकता है ये अडानी स्टॉक, विदेश में बैठे एक्सपर्ट बोले- खरीद लो

Gautam Adani की कंपनियों पर दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने भरोसा जताया है और दो कंपनियों के स्टॉक में तेज उछाल का अनुमान जताते हुए निवेशकों को खरीदारी की सलाह दी है.

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अडानी के शेयरों पर जेफरीज बुलिश. (Photo: File/ITG)
अडानी के शेयरों पर जेफरीज बुलिश. (Photo: File/ITG)

शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो फिर ये खबर आपके लिए है. विदेशी ब्रोकरेज ने दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों की लिस्ट में शामिल गौतम अडानी की दो कंपनियों पर भरोसा जताया है और इनके शेयरों में जोरदार उछाल का अनुमान जारी किया है. ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरेजी की फेवरेट लिस्ट में सबसे ऊपर Adani Energy Solutions  का नाम शामिल है, जिसमें 46 फीसदी की उछाल की उम्मीद जाहिर किया गया है और इसे बड़े टारगेट के साथ बाय रेटिंग देते हुए निवेशकों को खरीदने की सलाह दी है. 

2060 रुपये तक जाएगा शेयर
अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (AESL) जेफरीज की लिस्ट में टॉप पर है, जिसे पहले अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था. ब्रोकरेज की ओर से इस अडानी स्टॉक को 'Buy Rating' दी गई है. इसके साथ ही इस शेयर को 12 महीने का नया टागरेट प्राइस भी सेट किया है, जो 2,060 रुपये है. इसका मतलब है कि Adani Energy Solutions Share अपने वर्तमान मूल्य 1,407.50 रुपये से 46% ऊपर जा सकता है. 

क्यों ब्रोकरेज अडानी शेयर पर बुलिश? 
गौतम अडानी के इस शेयर पर ब्रोकरेज फर्म के बुलिश होने के कारण की बात करें, तो जेफरीज ने कंपनी के साथ महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) के 25 सालों के लिए किए गए 2.5 गीगावाट 24 घंटे (RTC) बिजली आपूर्ति समझौते पर फोकस किया है. ब्रोकरेज ने कहा है कि इससे FY28 के अंत में ट्रेडिंग सेगमेंट की मात्रा बढ़कर 57% हो गई है, जबकि FY27 की पहली तिमाही के अंत में यह 20% थी. सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी की EBITDA प्रोफाइल और भी ज्यादा स्थिर नजर आ रही है, जिससे आने वाले समय में शेयर की परफॉर्मेंस को लेकर पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं. 

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इस शेयर को भी बड़ा टारगेट 
जेफरीज ने न सिर्फ Adani Group के अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड पर भरोसा जताते हुए इसके शेयर को नया और बड़ा टारगेट दिया है. तो वहीं अपनी लिस्ट में एक और Adani Stock शामिल किए हैं. ये अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (Adani Green Energy Ltd Share), जो गुरुवार को शेयर बाजार में कारोबार के दौरान 1307 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. इस कंपनी का मार्केट कैप 2.16 लाख करोड़ रुपये है और Jefferies ने इस शेयर के लिए 1328 रुपये का टारगेट सेट करते हुए खरीदारी की सलाह दी है. 

गौरतलब है कि गौतम अडानी का बिजनेस घर की रसोई से लेकर पोर्ट-एयरपोर्ट तक फैला हुआ है. उनकी 10 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं. अगर संपत्ति की बात करें, तो ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक, Gautam Adani Networth 112 अरब डॉलर है. खबर लिखे जाने तक बीते 24 घंटे में ही उनकी संपत्ति में 3.58 अरब डॉलर का उछाल दर्ज किया गया.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.) 

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