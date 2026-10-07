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'40-50 लोगों ने घेरकर पीटा, गाली-गलौज...', दिल्ली पुलिस के जवान ने बयां किया दर्द

दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अंकित कसाना ने मारपीट का आरोप लगाया है. उनके मुताबिक करीब 40-50 प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने उन्हें घेरकर बदसलूकी, गाली-गलौज और मारपीट की. उनका इलाज राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा है.

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प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी से मारपीट का आरोप (Photo: ITG)
प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी से मारपीट का आरोप (Photo: ITG)

दिल्ली में बुधवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अंकित कसाना के साथ मारपीट का आरोप सामने आया है. कांस्टेबल का कहना है कि करीब 40-50 प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया, गाली-गलौज की और फिर मारपीट की.

घटना के बाद उनका इलाज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल यानी आरएमएल अस्पताल में चल रहा है. उन्होंने सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान भी बदसलूकी का आरोप लगाया है और पुलिस और सरकार से पुलिसकर्मियों की सुरक्षा पर ध्यान देने की अपील की है. हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है.

अंकित कसाना के मुताबिक, वह प्रदर्शन वाली जगह पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ को काबू में रखने की ड्यूटी पर थे. उनका आरोप है कि इसी दौरान करीब 40-50 प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया. उनके मुताबिक पहले भीड़ ने बदसलूकी शुरू की, फिर गाली-गलौज की और उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई.

घटना के बाद कांस्टेबल का इलाज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा है. अस्पताल में जब उन्होंने मीडिया से बात की, तो वह भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि घटना के बाद वह काफी डरे हुए हैं. उन्हें अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता है.

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यह भी पढ़ें: राहुल-प्रियंका धरने के लिए जंतर-मंतर नहीं जा पाए, पुलिस ने दो घंटे हिरासत में रखकर छोड़ा

कांस्टेबल ने यह भी दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया जाता है तो इससे उनका मनोबल प्रभावित होता है. उनका कहना है कि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन कई बार प्रदर्शनकारियों की भीड़ उन्हें ही निशाना बना देती है. 

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अंकित कसाना ने बताया कि इससे पहले सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान भी उनके साथ बदसलूकी की गई थी.

घायल कांस्टेबल को DCP नई दिल्ली सचिन शर्मा और साथी पुलिसकर्मियों ने रेस्क्यू किया. DCP सचिन शर्मा ने रोते हुए कांस्टेबल को गले लगाया, उसे अपनी कार में बैठाया और शांत कराया.

कांस्टेबल ने दिल्ली पुलिस और सरकार से अपील की है कि पुलिसकर्मियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए. उनका कहना है कि ड्यूटी निभाने वाले पुलिसकर्मियों को भी सुरक्षा का भरोसा मिलना चाहिए, ताकि वे बिना डर के अपनी जिम्मेदारी निभा सकें.

हालांकि कांस्टेबल के लगाए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि तत्काल नहीं हो सकी है. दिल्ली पुलिस की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. घटना से जुड़े दूसरे पक्षों की प्रतिक्रिया का भी इंतजार है.

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