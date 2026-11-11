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दिल्ली में मुनक नहर पर बना 11 किलोमीटर लंबा छठ घाट, आज BJP अध्यक्ष नितिन नबीन करेंगे उद्घाटन

करीब 11 किलोमीटर लंबा छठ घाट दिल्ली में मुनक नहर के किनारे बनाया गया है. यह राजधानी का सबसे लंबा छठ घाट होगा. 12 नवंबर को BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन इसका उद्घाटन करेंगे.

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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस घाट का कई बार निरीक्षण किया. (File Photo-PTI)
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस घाट का कई बार निरीक्षण किया. (File Photo-PTI)

दिल्ली में छठ पूजा की तैयारी तेज हो गई है. कल राजधानी के सबसे लंबे छठ घाट का उद्घाटन होगा. यह घाट मुनक नहर के किनारे करीब 11 किलोमीटर तक बनाया गया है. इसका उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे. यह कार्यक्रम उत्तर दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में सिंघलपुर गांव के पास होगा. 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि घाट पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है. यहां साफ पानी, रोशनी और दूसरी जरूरी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है.

नहर में छोड़ा जाएगा साफ पानी

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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि छठ पूजा के दौरान मुनक नहर में साफ पानी बहाने की व्यवस्था की जाएगी. दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी इसके लिए हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से नहर में पानी छोड़ेंगे. इससे श्रद्धालुओं को पूजा के लिए साफ पानी मिल सकेगा. नहर में पानी का बहाव भी लगातार बनाए रखने की कोशिश की जाएगी.

CM रेखा गुप्ता ने कहा कि इस छठ घाट की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबाई है. यह करीब 11 किलोमीटर तक फैला है. नहर के दोनों किनारों पर पक्की सीढ़ियां बनाई जा रही हैं. साथ ही सीमेंट की सड़कें भी तैयार की जा रही हैं. इससे श्रद्धालुओं को घाट तक पहुंचने और पूजा करने में आसानी होगी.

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घाट पर श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाएं दी जा रही हैं. यहां कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम बनाए जा रहे हैं. शौचालय और टेंट की भी व्यवस्था होगी. रात के समय रोशनी के लिए लाइटें लगाई जा रही हैं. सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं.

इसके अलावा लोगों के बैठने के लिए बेंच लगाई जाएंगी. आसपास हरियाली बढ़ाने और इलाके को सुंदर बनाने का काम भी किया जा रहा है. सरकार का कहना है कि छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं.

1,400 ट्रक कचरा और मलबा हटाया गया

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि मुनक नहर के इस हिस्से की पहले सफाई की गई. यहां लंबे समय से कचरा, मलबा और झाड़ियां जमा थीं. सरकार ने सफाई अभियान चलाकर करीब 1,400 ट्रक कचरा और मलबा हटवाया. नहर के दोनों किनारों से अतिक्रमण भी हटाया गया.

इसके बाद इस पूरे इलाके को छठ घाट के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया. अब यहां पक्के रास्ते, सीढ़ियां और दूसरी सुविधाएं तैयार की जा रही हैं.

यह भी पढ़ें: छठ पूजा पर रेलवे की बड़ी तैयारी, महाराष्ट्र से चलेंगी 1500 स्पेशल ट्रेनें, बिहार-UP जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम

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अधिकारियों के मुताबिक, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस परियोजना का कई बार दौरा किया. उन्होंने मौके पर जाकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि मुनक नहर के इस हिस्से को बेहतर बनाने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी. सरकार ने एक साल के अंदर इसकी तस्वीर बदलने का काम किया है.

इस घाट के तैयार होने से छठ पूजा के दौरान उत्तर दिल्ली के श्रद्धालुओं को पूजा करने के लिए एक लंबी और व्यवस्थित जगह मिलेगी.

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