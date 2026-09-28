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'ये तुम्हारे पिताजी का देश नहीं...', प्रवेश वर्मा पर भड़के केजरीवाल, मंत्री की गिरफ्तारी की मांग

दिल्ली में नई बनी सड़क के हाथ से उखड़ने और भ्रष्टाचार का वीडियो बनाने वाले युवक को थप्पड़ मारने के आरोप पर सियासी घमासान तेज हो गया है. अरविंद केजरीवाल ने मंत्री प्रवेश वर्मा को आड़े हाथों लिया. वहीं, सौरभ भारद्वाज ने विकासपुरी थाने में डीसीपी के समक्ष मंत्री पर केस दर्ज कराने की मांग की.

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केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा पर साधा निशाना. (photo: ITG)
केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा पर साधा निशाना. (photo: ITG)

दिल्ली थप्पड़ कांड को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी और प्रवेश वर्मा पर हमलावर है. इसी बीच AAP प्रमुख केजरीवाल ने दिल्ली सरकार में  मंत्री प्रवेश वर्मा पर तीखा हमला बोला. केजरीवाल ने एक हालिया बनी सड़क की खराब क्वालिटी और मंत्री द्वारा एक व्यक्ति को थप्पड़ मारने की घटना को लेकर अपनी नाराजगी जताई, जबकि पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने विकासपुरी थाने पहुंचकर मंत्री प्रवेश वर्मा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की.

वहीं, दिल्ली पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत प्रवेश वर्मा के खिलाफ NCR (नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, गैर-संज्ञेय अपराध रिपोर्ट) दर्ज कर ली है.

दरअसल, दिल्ली सरकार में PWD मंत्री रविवार को तिलक नगर इलाके में एक सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे थे. इसी दौरान साहेब सिंह नाम का शख्स खराब सड़क की क्वालिटी को लेकर शिकायत कर रहा था, तभी मंत्री और युवक के बीच कहा-सुनी हो गई. इसके बाद प्रवेश वर्मा ने साहेब सिंह को थप्पड़ मार दिया. इसके बाद मौके पर हंगामा हो गया. इसी को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमला है. जबकि प्रवेश वर्मा ने कहा कि जरनैल सिंह के एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आकर जो करेगा, मैंने भी वही किया.

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दिल्ली में नहीं बनीं ऐसी सड़कें: केजरीवाल

इस क्रम में आप प्रमुख केजरीवाल सोमवार को विकासपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ये जो सड़क बनी है, कुछ दिन पहले बनी है और हाथ से पूरी सड़क उखड़ रही है. इस तरह से आजतक हमने ऐसी सड़कें दिल्ली में तो बनते हुए नहीं देखीं.

उन्होंने दावा किया कि ऐसी सड़कों की खबरें देश के दूर-दराज के गांवों से आती थीं. दिल्ली देश की राजधानी हैं, हमने भी 10 साल सरकार चलाई है. आप सरकार के वक्त जो सड़कें बनती थी, उनकी 5 साल की गारंटी होती थी. तो इन सड़कों के निर्माण में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है.

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'मंत्री को बर्खास्त करो'

केजरीवाल ने रविवार के घटनाक्रम पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ये देश 140 करोड़ लोगों का है. तुम Gen Z को थप्पड़ मारोगे और Gen Z तुम्हारा साथ देगा?

केजरवाली ने प्रवेश वर्मा को बर्खास्त करने की मांग करते हुए कहा कि प्रवेश वर्मा को बर्खास्त करो, जनता से माफी मांगो और भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजो.

दूसरी तरफ वीडियो बनाने वाले युवक को थप्पड़ मारने के विरोध में AAP कार्यकर्ताओं ने थाने पर मोर्चा खोल दिया है. AAP दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर बताया कि वह अपने टीम के साथ विकासपुरी थाने में DCP के साथ बैठे हैं और हमारी कोशिश है कि प्रवेश वर्मा पर FIR दर्ज हो जाए. ​थाने के बाहर हमारे कार्यकर्ता डटे हुए हैं.

पुलिस ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ दर्ज की NCR

AAP कार्यकर्ताओं की मांग को लेकर दिल्ली पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ NCR (नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, गैर-संज्ञेय अपराध रिपोर्ट) दर्ज कर ली है.

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