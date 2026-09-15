scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली: चांदनी चौक में SIR वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर हटे नाम! कांग्रेस का दावा, कहा- घर-घर जाकर मदद करेंगे

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चांदनी चौक के कई बूथों पर SIR वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आरोप लगाया है. पार्टी ने मतदाता सहायता केंद्र खोलने का ऐलान किया है ताकि प्रभावित लोगों की मदद की जा सके. कांग्रेस ने कहा है कि अगर इसके लिए जरूरत पड़ी तो पार्टी लोगों के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाएगी.

Advertisement
X
कांग्रेस वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने में लोगों की मदद करेगी. (Photo: Representational)
कांग्रेस वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने में लोगों की मदद करेगी. (Photo: Representational)

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वोटर लिस्ट के SIR अभियान के दौरान गड़बड़ियों का आरोप लगाया है. पार्टी का दावा है कि चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र के कई बूथों पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं. 

दरअसल सोमवार को दिल्ली के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों से आए कांग्रेस के बूथ स्तरीय एजेंटों के लिए एक ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित किया गया था. इस दौरान दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बताया कि पार्टी इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी. 

उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस हाल ही में बेघर हुए लोगों के अधिकारों की भी लड़ाई लड़ेगी. वर्कशॉप के दौरान कार्यकर्ताओं को SIR की बारीकियों के बारे में समझाया गया. साथ ही उन्हें ये बताया गया कि जिन पात्र लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं हैं, उनकी मदद कैसे की जाए.

सम्बंधित ख़बरें

Delhi Chief Minister Rekha Gupta
दिल्ली में बनेंगे 500 आधुनिक सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक
हत्याकांड से इलाके में सनसनी. (Photo: Screengrabs )
दिल्ली: जिम ट्रेनर की हत्या से सनसनी, बदमाशों ने बीच सड़क मारी 12 गोलियां
Delhi Police constable Deepak
BRICS ड्यूटी के दौरान हथियारों संग रील वायरल, पुलिस कांस्टेबल सस्पेंड
man beaten till death accused of theft in delhi
चोरी के आरोप में युवक की पीट-पीटकर हत्या, परिवार से मांगी रंगदारी
डिनर मेन्यू पर छिड़े विवाद के बीच कलाम के 20 साल पुराने डिनर का जिक्र हुआ (Photo-राष्ट्रपति भवन)
'20 साल पहले कलाम के लिए भी वेज डिनर था', BRICS विवाद के बीच ग्रिम्सन का खुलासा

पार्टी ने बताया किया है कि उसका फोकस दलितों, अल्पसंख्यकों, पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों और उन सभी पात्र मतदाताओं पर रहेगा, जिनके नाम इस प्रक्रिया में कटने की आशंका है.

सहायता केंद्र खोलने की तैयारी

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, 'कांग्रेस चांदनी चौक विधानसभा के कुछ बूथों पर बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाएगी.' उन्होंने जरूरत पड़ने पर अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात भी कही. उन्होंने बताया कि दावों और आपत्तियों के दौरान पार्टी कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों की मदद करेंगे. इस दौरान झुग्गी-झोपड़ियों, RWA दफ्तरों, गांव की चौपालों और मुख्य बाजारों में 'मतदाता सहायता केंद्र' बनाए जाएंगे.

Advertisement

'बेघर होना वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं करता'

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने उत्तराखंड में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. उन्होंने कहा, 'वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का एकमात्र मूल आधार भारत का नागरिक होना है.' उन्होंने बताया कि बेघर होना या स्थायी पता न होना किसी व्यक्ति के मतदान के अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकता.

काजी निजामुद्दीन ने कहा कि इस प्रक्रिया को लेकर लोगों में आशंकाएं हैं, जिन्हें दूर करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पूरी ईमानदारी से काम करना होगा.

यह भी पढ़ें: झारखंड की वोटर लिस्ट में तीन अफगान नागरिक, SIR ड्राफ्ट लिस्ट में आया नाम

30 सितंबर तक जमा कर सकते हैं दावे और आपत्तियां

दिल्ली के CEO कार्यालय के मुताबिक, जिन पात्र लोगों के नाम लिस्ट में नहीं हैं, वो जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं. दावों और आपत्तियों की आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की गई है, जबकि फाइनल वोटर लिस्ट 4 नवंबर को जारी होगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'वीजा खत्म, अजरबैजान की कस्टडी में!' जानिए कर्नाटक फेक मेडिसिन रैकेट का मुख्य आरोपी विदेश में क्यों अटका? |
    TATA कर रहा नई NEXON की टेस्टिंग, बदल जाएगा SUV का डिजाइन, मिलेंगे खास फीचर्स |
    Vastu Tips: घर के कौन से स्थानों पर नहीं रखनी चाहिए झाड़ू? जानें वास्तु नियम |
    'कर्ण' को बना दिया बेबस? सालों पहले बंद हुए सूर्यपुत्र कर्ण शो पर उठे सवाल, यूजर्स बोले- असली महाभारत पढ़ी है |
    2.80 लाख की फर्जी सैलरी स्लिप और नकली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट… ऐसे बन गया बड़ी कंपनी का VP |
    '₹2,000 तक कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर...', UPI पेमेंट पर सरकार के नए नोटिफिकेशन में क्या है? |
    अमेरिका के रूस प्रतिबंध बिल में भारत को लेकर बड़ा संशोधन |
    सरकारी अस्पताल में कम और प्राइवेट में ज्यादा टीके क्यों लगाए जाते हैं, कहां कराएं वैक्सीनेशन? एक्सपर्ट्स से जानें |
    नकरात्मक ऊर्जा कैसे आपके जीवन पर डालती है प्रभाव? कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र |
    रायबरेली: शादीशुदा पूर्व प्रेमिका से मिलने गया ग्राम प्रधान का बेटा, महिला ने पति संग मिलकर मार डाला, तीन गिरफ्तार
    Advertisement