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'वीजा खत्म, अजरबैजान की कस्टडी में!' जानिए कर्नाटक फेक मेडिसिन रैकेट का मुख्य आरोपी विदेश में क्यों अटका?

कर्नाटक के नकली दवा रैकेट का सरगना प्रशांत अजरबैजान में फंसा हुआ है. उसका वीजा 9 सितंबर को खत्म हो गया और वह अभी वहां की कस्टम अथॉरिटी की हिरासत में है. भारत और अजरबैजान के बीच प्रत्यर्पण संधि न होने से एसआईटी उसे वापस नहीं ला सकती. उसे खुद ही वीजा समस्या सुलझाकर भारत लौटना होगा.

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कर्नाटक के कथित फेक मेडिसिन रैकेट का किंगपिन प्रशांत अभी अजरबैजान में फंसा हुआ है (Representational Photo: ITG)
कर्नाटक के कथित फेक मेडिसिन रैकेट का किंगपिन प्रशांत अभी अजरबैजान में फंसा हुआ है (Representational Photo: ITG)

कर्नाटक के बहुचर्चित नकली दवा रैकेट का मुख्य आरोपी प्रशांत इस समय अजरबैजान में फंसा हुआ है. एसआईटी सूत्रों के मुताबिक उसका वीजा 9 सितंबर को खत्म हो चुका है और वह फिलहाल अजरबैजान की कस्टम अथॉरिटी की हिरासत में है. भारत और अजरबैजान के बीच प्रत्यर्पण संधि न होने की वजह से एसआईटी उसे वापस भारत नहीं ला पा रही है. प्रशांत के खिलाफ पहले ही लुक आउट नोटिस जारी किया जा चुका है, जिससे भारत लौटते ही उसे एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जा सकता है.

यह मामला कर्नाटक में सामने आए नकली दवा रैकेट से जुड़ा है, जिसमें प्रशांत को सरगना माना जा रहा है. जांच एजेंसी एसआईटी लंबे समय से इस रैकेट की परतें खोलने में जुटी है, लेकिन मुख्य आरोपी के देश से बाहर होने की वजह से जांच में रुकावट आ रही है. एसआईटी सूत्रों के अनुसार प्रशांत अभी अजरबैजान में ही कस्टम अधिकारियों की निगरानी में है, क्योंकि उसका वीजा समय पर रिन्यू नहीं हो सका.

सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भारत सरकार सीधे तौर पर उसे वापस लाने के लिए कोई कानूनी कदम नहीं उठा सकती, क्योंकि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि मौजूद नहीं है. इसका मतलब है कि प्रशांत को अजरबैजान में अपनी वीजा और कानूनी समस्या खुद सुलझानी होगी, उसके बाद ही वह भारत लौट सकेगा. एसआईटी फिलहाल इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती.

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यह भी पढ़ें: ईसाई प्रतिनिधिमंडल ने खड़गे से मुलाकात की, कर्नाटक में एंटी-कन्वर्जन कानून रद्द करने और आरक्षण की मांग की

हालांकि जांच एजेंसी ने पहले से ही एहतियात बरतते हुए प्रशांत के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर रखा है. इसका सीधा मतलब है कि जैसे ही वह भारत की सीमा में दाखिल होगा या किसी भी एयरपोर्ट पर उतरेगा, आव्रजन अधिकारी उसे तुरंत रोक लेंगे और गिरफ्तार कर एसआईटी को सौंप देंगे. फिलहाल सारा मामला इस बात पर टिका है कि प्रशांत अजरबैजान में अपनी स्थिति कब तक साफ कर पाता है.

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