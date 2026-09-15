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रायबरेली: शादीशुदा पूर्व प्रेमिका से मिलने गया ग्राम प्रधान का बेटा, महिला ने पति संग मिलकर मार डाला, तीन गिरफ्तार

रायबरेली के खैरहनी गांव में छतैया ग्राम प्रधान के बेटे रमाकांत की ईंट से कूंचकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. पूर्व प्रेम-संबंध के विवाद में हुई इस वारदात के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपियों ने हमला करने की वजह बताई है.

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रायबरेली में प्रधान पुत्र की हत्या का खुलासा (Photo: ITG)
रायबरेली में प्रधान पुत्र की हत्या का खुलासा (Photo: ITG)

Uttar Pradesh News: रायबरेली जिले के बछरावां थाना क्षेत्र के खैरहनी गांव में छतैया के ग्राम प्रधान गणेश प्रसाद के पुत्र रमाकांत की ईंट से कूंचकर हत्या कर दी गई. पूर्व प्रेम-संबंध को लेकर पैदा विवाद के बाद महिला सोनी और उसके पति सुरेंद्र ने अपने साथी वीरेंद्र के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया. पुरानी रंजिश और सोनी से मिलने आए रमाकांत के पहुंचने पर यह विवाद शुरू हुआ था. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया. इसके बाद थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया. 

घटनास्थल का वीडियो वायरल

घटना के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा. इस वीडियो में पीड़ित युवक लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा दिखाई दे रहा है. वहां मौजूद ग्रामीण एक महिला और युवक से लगातार सवाल-जवाब कर रहे हैं.

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पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप 

वीडियो में दिखने वाले युवक की पहचान सुरेंद्र और महिला की पहचान सोनी के रूप में हुई. ग्रामीणों के पूछने पर सुरेंद्र कहता सुनाई दे रहा है कि पुलिस ने कहा था 'मार दो, तो हमने मार दिया.' वहीं सोनी ने भी दावा किया कि पुलिस ने उनसे कहा था कि जो समझ में आए करो.

आरोपितों ने आरोप लगाया कि रमाकांत महिला साथी को लंबे समय से परेशान कर रहा था और इसकी शिकायत तीन बार पुलिस से की गई थी. इस संबंध में बताया गया कि करीब छह महीने पहले पुलिस में शिकायत आई थी, लेकिन तब आपसी समझौता हो गया था. 

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प्रेम-संबंध और रंजिश की वजह

सोनी का 2010 में विवाह अमित से हुआ था, जिसके बाद तलाक हो गया. इसी बीच सोनी और रमाकांत के बीच नजदीकी बढ़ी. बाद में सोनी ने सुरेंद्र से शादी कर ली।. शनिवार को जब रमाकांत सोनी से मिलने खैरहनी पहुंचा, तो सुरेंद्र के आते ही विवाद शुरू हो गया और हमला कर दिया गया. 

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