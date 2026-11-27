सर्दी के इस मौसम में खांसी, जुकाम, गले में खराश होना आम बात है. अधिकतर लोगों में ये कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा हर कुछ दिन में बार- बार हो रहा है और साथ में सांस लेने में परेशानी हो रही है तो ये मामूली बात नहीं है. कुछ मामलों में ऐसा निमोनिया या फेफड़ों में संक्रमण के शुरुआती इंफेक्शन से भी हो सकता है. खासकर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

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राजीव गांधी हॉस्पिटल में एसोसिए प्रोफेसर डॉ. अजय कुमार ने इस बारे में बताया है. डॉ. अजीत बताते हैं कि सर्दी-जुकाम आमतौर पर वायरस के कारण होता है. ज्यादातर मामलों में इसके लक्षण कुछ दिनों में बेहतर होने लगते हैं. लेकिन अगर खांसी लगातार बनी हुई है और सांस लेने में परेशानी भी हो रही है तो ये निमोनिया का लक्षण हो सकता है.निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है. इसमें फेफड़ों की छोटी-छोटी हवा भरने वाली थैलियोंमें सूजन आ सकती है. इससे सांस लेने में परेशानी होने लगती है. हालांकि हर मामले में ये निमोनिया के लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन अगर ये संकेत दिख रहे हैं तो इनको नजरअंदाज न करें.

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खांसी के साथ इन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें

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अगर बुखार लगातार बना हुआ है

सांस लेने में परेशानी

सीने में दर्द

लगातार खांसी

खांसी के साथ पीला, हरा या खून मिला बलगम

बहुत ज्यादा कमजोरी

अचानक थकान बढ़ना

भूख कम लगना

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बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा खतरा

डॉ अजय बताते हैं कि वैसे तो निमोनिया किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन पांच साल से छोटे बच्चों, 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को इसका खतरा ज्यादा रहता है.बच्चों में तेज सांस चलना, पसलियों के नीचे छाती का अंदर धंसना इसके प्रमुख लक्षण होते हैं.



कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी?

अगर खांसी के साथ सांस फूल रही है, सीने में दर्द है या तेज बुखार बना हुआ है तो डॉक्टर से जांच कराएं. सांस लेने में गंभीर परेशानी, होंठ या चेहरा नीला पड़ना, बेहोशी या भ्रम जैसी स्थिति में तुरंत अस्पताल जाएं



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