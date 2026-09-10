scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

थायरॉइड की बीमारी में जा सकती है आंखों की रोशनी, ये लक्षण दिखें तो कराएं टेस्ट, नई ग्लोबल गाइडलाइंस जारी

थायरॉइड की बीमारी केवल वजन बढ़ने या घटने तक सीमित नहीं है, यह आंखों की रोशनी जाने का कारण भी बन सकती है. वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ ऑप्थेलमिक प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव एंड एस्थेटिक सर्जरी ने इसको लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं.

Advertisement
X
थाइरॉइड से अंधेपन का खतरा
थाइरॉइड से अंधेपन का खतरा

थायरॉइड की बीमारी का असर केवल वजन के बढ़ने और घटन तक सीमित नहीं है. ये आंखों पर भी अटैक करता है. थायरॉइड की बीमारी से आंखों में सूजन,आंखों का बाहर निकलना, दो-दो दिखाई देना और गंभीर मामलों में रोशनी जाने तक का खतरा हो सकता है. अब दुनियाभर के विशेषज्ञों ने इसकी जांच और इलाज को लेकर एक नई गाइडलाइंस जारी की है. इसमें बताया गया है कि बीमारी की पहचान कैसे की जाए और अलग-अलग स्तर पर इलाज की क्या व्यवस्था होनी चाहिए.

इसको वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ ऑप्थेलमिक प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव एंड एस्थेटिक सर्जरी (डब्ल्यूएसओपीआरएएस) और इंटरनेशनल थायराइड आई डिजीज सोसाइटी (आईटीईडीएस) ने तैयार किया है. इसको मेडिकल जर्नल ऑप्थेलमिक प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में प्रकाशित किया गया है. 

क्या है थायराइड आई डिजीज?

सम्बंधित ख़बरें

Cholesterol blood test, conceptual image
कोलेस्ट्रॉल 200 mg/dl से ज्यादा है? डॉक्टर से जानें इलाज
Hot tea and cancer
गर्म चाय और कॉफी से कैंसर का खतरा, जानें कितनी गर्म पीना जानलेवा
Vitamin D
रिपोर्ट में विटामिन-डी का लेवल 20 से नीचे? डॉक्टर से जानें इलाज
Anemia disease
प्रेग्नेंसी में न करें ये गलती, बच्चे का दिमाग हो सकता है छोटा
Pen in stomach surgery
महिला के पेट में 13 पेन देखकर डॉक्टर हैरान, ऐसे पहुंच गए थे अंदर

इस बारे में वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ ऑप्थेलमिक प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव एंड एस्थेटिक सर्जरी के सेक्रेटरी डॉ. एके ग्रोवर ने Aajtak.in को बताया है. वह कहते हैं कि थायरॉइड आई डिजीज एक ऐसी बीमारी है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम आंखों के आसपास मौजूद मसल्स और टिश्यू को नुकसान करने लगता है. इसके कारण आंखों में सूजन, लालपन और जलन हो सकती है. कुछ मरीजों में आंखें बाहर की तरफ उभरने लगती हैं और दो-दो दिखाई देने लगता है.

जा सकती है आंखों की रोशनी

डॉ ग्रोवर ने बताया कि थायरॉइड आई डिजीज के मामले बढ़ रहे हैं. उनके पास भी इस तरह के केस आते हैं. इनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन पुरुषों में आंखों की रोशनी जाने का रिस्क अधिक होता है. हाइपरथायरायडिज्म के मरीजों में इस बीमारी के होने की आशंका ज्यादा होती है. यानी जिनका थायरॉइड बढ़ा हुआ रहता है उनको इसका खतरा ज्यादा होता है.  इस बीमारी के बचाव और पहचान के तरीकों को लेकर ही नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं.

Advertisement
थाइरॉइड की जांच

नई गाइडलाइंस में क्या है?

नई गाइडलाइन में थायरॉइड आई डिजीज को तीन लेवल में बांटा गया है. इसमें पहला है बेसिक दूसरा इंटरमीडिएट और तीसरा एडवांस में बांटने की सिफारिश की गई है. नई गाइडलाइंस में दुनिया के अलग- अलग देशों में थायराॉइड आई डिजीज के मरीजों का इलाज उनकी बीमारी की गंभीरता के हिसाब से और उस देश में मौजूद स्वास्थ्य व्यवस्था के हिसाब से हो सके. यह भी है कि  जरूरत पड़ने पर मरीज को किसी बड़े हॉस्पिटल में रेफर किया जा सकता है. डॉ. ग्रोवर ने बताया कि पुरानी गाइलाइंस में ऐसी व्यवस्था नहीं थी. नई गाइडलाइंस इसलिए लाई गई है ताकि मरीजों का बेहतर इलाज हो सके.

यह भी पढ़ें: एक दिन में इतने ड्राई फ्रूट्स खाने से कम हो सकता है हाई बीपी का खतरा, हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद

 

थाइरॉइड की जांच

मरीजों को क्या फायदा होगा?

इस नए ग्लोबल फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा फायदा यह है कि थायराइड आई डिजीज की पहचान और इलाज पहले की तुलना में बेहतर हो जाएगा. मरीज की आंखों की जांच के साथ-साथ थायराइड हार्मोन, आंखों की रोशनी, डबल विजन और की जांच भी की जाएगी. जरूरत पड़ने पर CT, MRI और अन्य एडवांस जांच भी की जा सकती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय दास की मां का निधन, आखिरी मुलाकात की ख्वाहिश रह गई अधूरी |
    IRCTC मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने दिया 9 लोगों पर आरोप तय करने का आदेश |
    पहले बताया शिवा राठौड़, बाद में सामने आया आरीफ नाम, प्रेम जाल में फंसाकर युवती से बनाए संबंध, फिर किया ब्लैकमेल |
    बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' का जलवा, अब नीम करोली बाबा के भक्तों के लिए यूपी सरकार का बड़ा ऐलान |
    चमत्कार पर चमत्कार कर रही हनुमान अंश! 200 करोड़ का आंकड़ा छूने को तैयार; प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद या कहानी का कमाल? |
    VIDEO वायरल: BJP कार्यालय में निकला कोबरा, AC के पीछे छिपा था सांप |
    कप्तान ईशान किशन और युवा वैभव सूर्यवंशी हाथ में स्टंप लेकर डांस करते नजर आए, VIDEO |
    सहारनपुर में मस्जिद के मलबे पर पुलिस का पहरा, ग्रीन नेट से ढका गया, लेकिन क्यों? |
    थायरॉइड की बीमारी में जा सकती है आंखों की रोशनी, ये लक्षण दिखें तो कराएं टेस्ट, नई ग्लोबल गाइडलाइंस जारी |
    US-ईरान के बीच तनाव अब समुद्र तक पहुंचा, देखें दुनिया की बड़ी खबरें
    Advertisement