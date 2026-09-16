सिर्फ पानी पीना काफी नहीं! जानें कब शरीर के लिए नारियल और नींबू पानी भी जरूरी, डॉक्टर ने समझाया

गर्मी हो, ज्यादा पसीना आया हो या तेज प्यास लगी हो तो हम सबसे पहले पानी पीते हैं. पानी पीना जरूरी भी है, लेकिन क्या सिर्फ पानी से शरीर की हाइड्रेशन की जरूरत पूरी हो जाती है? खासकर जब शरीर से पसीने, उल्टी या दस्त के जरिए पानी के साथ कुछ जरूरी इलेक्टोलाइट्ल भी बाहर निकल जाएं, तब केवल पानी पीना ही काफी नहीं है. कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशन भी होती है जिसमें आपको इलेक्टोलाइट्स की भी जरूरत होती है.

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हमारे शरीर में पानी के साथ कुछ खास मिनरल भी लगातार काम करते हैं. इन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है. ये शरीर में पानी का बैलेंस बनाए रखने के अलावा हार्ट बीट को नॉर्मल रखने का काम भी करते हैं. सोडियम, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट्स होते है.इनका काम अलग-अलग है, लेकिन शरीर के लिए सभी जरूरी हैं. जैसे सोडियम शरीर में पानी के बैलेंस और खून की मात्रा को बनाए रखने में मदद करता है. पोटैशियम नसों और मांसपेशियों के काम के साथ दिल की सामान्य धड़कन के लिए जरूरी है. जबकि मैग्नीशियम शरीर में एनर्जी के बनने के लिए जरूरी है. लेकिन कुछ हेल्थ कंडीशन में ये इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं.

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कब शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो सकते हैं?

बहुत ज्यादा पसीना आना, लंबे समय तक तेज एक्सरसाइज करना, उल्टी-दस्त होना, किसी बीमारी के कारण शरीर में पानी की कमी होने पर शरीर से पानी के साथ सोडियम और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम हो जाते हैं.. जिसके कुछ लक्षण भी दिखते हैं, जैसे कमजोरी, थकान, सिरदर्द और चक्कर आने जैसी परेशानी हो जाती है. लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से हो रहा है. हालांकि, हर व्यक्ति में इन लक्षणों का मतलब हमेशा इलेक्ट्रोलाइट की कमी होना नहीं होता है, लेकिन अगर ये दिख रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत हो सकती है. अगर समय पर इनको न लिया गया तो परेशानी बढ़ जाती है.

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इलेक्ट्रोलाइट बढ़ाने के लिए ड्रिंक पीना चाहिए?

लाइफकेयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन एवं डायबेटोलॉजिस्ट डॉ. एल. श्रीनिवास मूर्ति बताते हैं कि यह एक आम गलतफहमी है कि इलेक्ट्रोलाइट बढ़ाने के लिए बाजार में बिक रही ड्रिंक पीना जरूरी है. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. अगर आप सामान्य दिन में पर्याप्त खाना खा रहे हैं, सामान्य मात्रा में पानी पी रहे हैं और बहुत ज्यादा पसीना नहीं निकल रहा, तो अलग से इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक की जरूरत आमतौर पर नहीं होती है. वहीं, दस्त या उल्टी के कारण शरीर में पान की कमी हो रही हो, तो सही मात्रा में तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ORS) पी सकते हैं. इसके अलावा आप नारियल पानी और नींबू पानी भी पी सकते हैं. नारियल पानी में पोटैशियम समेत कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और यह तरल पदार्थ की पूर्ति में मदद कर सकता है. नींबू पानी भी शरीर के लिए फायदेमंद है.

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